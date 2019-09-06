В августе зафиксировано 29 случаев нарушения свободы слова

В августе эксперты Института массовой информации зафиксировали в Украине 29 случаев нарушения свободы слова. Из них 17 случаев касались физической агрессии в отношении журналистов. Такие данные ежемесячного мониторинга Института массовой информации «Барометр свободы слова».

Самым частым нарушением прав журналистов стали случаи препятствования законной журналистской деятельности – 9, угрозы и кибератаки – по 5 соответственно.

Количество случаев препятствования почти не изменилось: в июле их было 8. В то же время увеличилось вдвое количество избиений и кибератак по сравнению с июлем, тогда зафиксировали два избиения и одну кибератаку.

Избиения зафиксировали в Донецкой и Харьковской областях, Чернигове и Виннице. У пострадавших журналистов врачи диагностировали гематомы, сотрясение мозга, ссадины.

По данным ИМИ, серьезная кибератака на эфирный сервер произошла на Черноморской ТРК. Сотрудники СБУ установили, что она была направлена ​​на блокирование и вывод из строя ключевых элементов управления эфиром, резервного копирования и запасных инструментов. Злоумышленники через вредоносное ПО получили контроль над серверным оборудованием телерадиокомпании и взломали систему.

Также жертвами кибератак стали издания «Новое время» и Depo.ua. Хакеры взломали их сайты и разместили недостоверную информацию о Вооруженных силах Украины.

Нарушение свободы слова и прав журналистов зафиксировали в 13 областях Украины. Больше всего – в Киеве (14 случаев), далее следуют Днепропетровская, Донецкая и Николаевская области с двумя случаями, в других областях страны произошло по одному случаю.

Права журналистов нарушали частные лица, правоохранители, местная и центральная власть, представители судебной власти и другие, сообщается в исследовании.

Также ИМИ зафиксировал по три случая угроз и ограничения доступа к публичной информации, два случая непрямого давления, по одному случаю обыска и цензуры.

Одним из таких случаев стали обыски в помещении ОАО «НОТУ» и в домах председателя правления компании Зураба Аласании и нескольких директоров департаментов, которые провели следователи ГБР в сопровождении представителей СБУ. Как сообщили в ГБР, обыски проводили в рамках досудебного расследования уголовного производства по возможным противоправным действиям должностных лиц ОАО «НОТУ», а именно – злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц.

Всего с начала года ИМИ зафиксировал одно убийство, 73 случая препятствования, 25 случаев угроз, 16 случаев избиений, 12 случаев кибератак и шесть случаев цензуры против журналистов.

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