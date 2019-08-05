Хакерская атака на Черноморскую ТРК привела к остановке вещания

Черноморская телерадиокомпания, которая после оккупации Крыма переехала в Киев, подверглась кибератаке. В результате ТРК временно прекратила вещание. Информация об этом появилась на сайте компании.

В коллективе предполагают, что к атаке специально готовились, поскольку одновременно были выведены из строя все ключевые элементы управления эфиром, так же, как и все резервные копии и запасные инструменты. Это привело к серьезному сбою работы. Теперь эфир может быть недоступен до 8 августа.

По сообщениям «Украинской правды», президент Черноморской ТРК Евгений Каленский заявил, что в компании атаку связывают с профессиональной деятельностью, «в том числе с освещением темы российско-украинской войны и выстраиванием «моста» через созданную российской пропагандой ментальную пропасть между гражданами Украины – жителями Крыма, Донбасса и свободной части страны».

Черноморская телерадиокомпания была основана в 1993 году. До оккупации Крыма она вещала из Симферополя на Крымский полуостров и всю территорию Украины. В августе 2014-го вещание Черноморской ТРК из Симферополя прекратилось: представители российских спецслужб и оккупационной власти устроили погром в помещении компании и изъяли все оборудование.

Из оккупированного Крыма эвакуировали только бренд «Черноморская телерадиокомпания» и часть коллектива. Для восстановления вещания в Киеве построили новую студию.

В настоящее время команда ТРК прилагает все усилия для восстановления оборудования после хакерской атаки.

Ранее «Телекритика» сообщала, что Печерский суд обязал провайдеров заблокировать ряд украинских интернет-ресурсов.

Фото: BBC