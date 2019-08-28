Хакеры атаковали сайты Depo.ua, НВ и «112 Украина»

27 августа произошла хакерская атака на сайт Depo.ua, во время которой взломали пароль одного из пользователей админки и разместили на сайте новость «Украинские военнослужащие – главная проблема Яворовского учебного центра», датированную 26 августа. Об этом сообщается на сайте издания.

В Depo.ua добавляют, что не сразу обнаружили новость, поскольку она была поставлена задним числом. Ее немедленно удалили. В результате внутреннего расследования выяснилось, что запись разместили с IP адреса в Амстердаме с использованием программы Tor.

«Мы считаем, что это целенаправленная операция против нашего СМИ, а также украинских СМИ в целом. Всех, кто ссылается на Depo.ua, просим удалить ссылки», – заявили в редакции.

Аналогичные взломы с размещением той же новости произошли и на сайтах НВ и «112 Украина». Каждая из них имеет признаки перевода на украинский язык с иностранного через онлайн-переводчик (характерные ошибки).

Также хакеры полностью переписали тело новости. Их интересовали ВСУ, Яворовский учебный центр и «блог» американского подполковника Роберта Трейси, который якобы и назвал украинских военных главной проблемой Яворовского учебного центра.

В ВСУ так называемый блог, ставший основой для новости, назвали фейком и информационным вбросом. В комментарии «Радио Свобода» начальник управления по связям с общественностью Богдан Сеник сообщил, что Трейси на самом деле положительно оценил сотрудничество с украинскими военными.

Интересен тот факт, что «блог» Трейси создан в августе 2019 года, но первая запись в нем датирована январем 2019 года. Всего же американский подполковник якобы разместил на ресурсе 13 постов.

Фото: medium.com