Появились новые подробности обысков у Аласании и в НОТУ

30 августа в квартире главы правления НОТУ Зураба Аласании, еще нескольких сотрудников вещателя и офисе «Общественного» провели обыски.

О том, как проходил обыск, Зураб Аласания рассказал на своей Facebook-странице. К нему пришли полковник, подполковник и майор СБУ, а также следователь ГБР с решением суда на изъятие бумаг и электронных носителей. По словам главы правления, следователи вели себя вежливо и спокойно.

«Забрали какие-то старые копии каких-то старых рабочих документов, а также материалы конференции Совета Европы по стратегическому развитию “Общественного”. Дела вроде хозяйственные, но столь широкий перечень, трудно понять, о чем идет речь. Например, земельный участок под “Карандашом”, который внесен нами в уставной капитал ОАО НОТУ, а рядом – закупки техники в 2017 году. Документы изымаются и на самом НОТУ. И запрос также касается Казначейства, всего движения финансов», – прокомментировал Зураб Аласания.

Он также отметил, что компетенция ГБР – государственные компании, а НОТУ таковой не является. «Есть ли мысли о политических корнях, связанных со свободой слова? И не связано ли это с иском господина Богдана к программе “Схемы” и НСТУ? Не знаю, но мне пока кажется, ГБР «демонстрирует мышцы» и «ставит себя на районе» – показывает новой власти, что в строю правоохранителей они заметны».

Зураб Аласания добавил, что ему нечего скрывать. Он предложил следственной группе забрать все бумаги, которые есть в его квартире. По словам главы правления «Общественного», следователь эту инициативу отметила, но ограничилась «небольшой и странной по составу кипой».

В НОТУ готовы к допросам, которые далее должны процессуально следовать, но глава отметил: «Если станет ясно, что таким образом оказывается давление с целью приструнить “Общественное”, то молчать мы тоже не станем».

Тем временем стало известно, что послужило поводом для обысков. Как сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на данные реестра судебных решений, ГБР расследует покупку «Общественным» оборудования на 15 млн грн.

В апреле 2019 Государственное бюро расследований зарегистрировало дело о злоупотреблении служебным положением, в рамках которого проверяется, был ли фиктивным договор поставки оборудования для ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» с ООО «ВижнХаус», заключенный 14 декабря 2017 года.

В начале июля 2019 года следователь ГБР получил доступ к информации о движении средств по счетам ОАО НОТУ для подтверждения или опровержения факта фиктивности сделок, выявления признаков растраты средств путем перевода их на контрагентов без фактического выполнения каких-либо работ. Утром 30 августа пресс-служба ГБР сообщила об обысках в помещении ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины».

В официальном релизе «Общественного» сообщается: «Согласно постановлению Печерского районного суда города Киева от 1 августа 2019 года, которое было предоставлено ​​нам как основание для проведения обысков, предполагается, что работники Государственного бюро расследований осуществляют следственные действия, поскольку считают, что у работников “Общественного” могут быть найдены документы или флешки, которые являются вещественными доказательствами в уголовном производстве о возможных противоправных действиях должностных лиц ОАО «НОТУ», а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц».

Помимо оборудования, в постановлении вспоминается земельный участок в составе уставного капитала телерадиокомпании и деятельность благотворительного фонда «Поддержки создания и развития общественного телевидения и радиовещания в Украине». По словам представителей вещателя, как связаны эти три факта — трудно даже представить. Также в постановлении ничего не сказано о нарушениях закупки.

«Все закупки в телерадиокомпании происходят согласно законодательству – только через систему Prozzoro. Вся информация по всем закупкам открыта, договоры на закупки публикуются, всю информацию можно найти на сайте системы, а вся закупленная техника имеется и находится в студиях компании, где обыск даже не происходил», – сообщается в релизе.

Что касается земельного участка, о котором идет речь в постановлении, в НОТУ сообщают, что руководство телерадиокомпании ранее выявило незаконные действия государственного регистратора, который зарегистрировал на территории компании право собственности недвижимого имущества на постороннее юридическое лицо. Сотрудники «Общественного» самостоятельно обратились в правоохранительные органы, чтобы урегулировать ситуацию и исправить последствия нарушений со стороны государственного регистратора. Но помощи в решении этой ситуации от правоохранительных органов они не получили.

Позже выяснилось, что обыски проводят и в благотворительном фонде «Поддержки создания и развития общественного телевидения и радиовещания в Украине», который является отдельным юридическим лицом и не входит в состав телерадиокомпании. В НОТУ предполагают, что такими действиями «Общественное» хотят лишить поддержки финансовых доноров.

Сотрудники также акцентируют, что обыски начались сегодня, хотя решение, срок действия которого 30 дней, было получено еще 1 августа. «Никаких других следственных действий с апреля, когда было возбуждено уголовное производство, в телерадиокомпании вообще не происходило, не проводились допросы, не было постановлений о временном доступе к вещам. Почему следственные действия начались именно с обысков? Мы видим в этом попытку запугивания наших сотрудников. Наверное, именно поэтому обыски начались не из офисных помещений, кабинетов, где и положено хранить документы о деятельности телерадиокомпании, а рано утром в домах наших сотрудников».

Также сегодня утром в офис телерадиокомпании прибыл представитель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестор Шуфрич, который сейчас возглавляет Комитет по вопросам свободы слова в Верховной Раде Украины. По его словам, он хотел убедиться, что деятельности независимого СМИ ничто не препятствует.

Свою обеспокоенность в связи с обыском главного офиса «UA:Общественное вещание» выразил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Об этом говорится на его официальной странице в Twitter

I am worried about today’s search at PSB @1tvua and the homes of #Ukraine public service media managers, including @Zurab_Alasania. I call on the authorities to refrain from any pressure on the independence of public media.

— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) August 30, 2019