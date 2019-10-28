Телеканал «Киев» меняет формат утреннего вещания

С 28 октября телеканал «Киев» изменил формат утреннего вещания в эфире появился ряд коротких информационных программ, объединенных общей концепцией. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

В утреннем эфире канала появятся короткие развлекательно-познавательные и информационные программы длительностью до 4 минут. «Благодаря этому зрители будут получать интересную и качественную информацию быстро и маленькими порциями в течение дня», — говорится в сообщении вещателя.

Новый формат стартовал с программы «Блог по-киевски». Это серии программ на различные тематики, которые будут выходить под общим названием. Вести свой блог будут телерадиоведущая Марта Мольфар, арт-фешн стилист Ирина Бэйли и другие известные блогеры, чьи имена телеканал пока не сообщает.

«Проект станет площадкой для диалога между киевлянами-блогерами и горожанами. Сегодня блогеры имеют огромное влияние на широкую аудиторию и даже могут влиять на формирование общественного мнения, поэтому телеканал «Киев» держит руку на пульсе», — описывает канал новую программу.

Также в рамках новых форматов появится проект «Киев. Открыто». Это ежедневная программа-афиша, освещающая интересные события и места столицы, которые достойны внимания киевлян и гостей города. В ней зрители найдут советы, куда стоит пойти обычным жителям мегаполиса. Здесь собрано все: от выставки до маленького нового ресторанчика.

Эти форматы запущены новым креативным продюсером телеканала — Евгением Лесным. Он переехал из РФ в Украину 4 года назад по политическим убеждениям и сейчас является гражданином Украины. Ранее он работал креативным продюсером программы «Прорвемся!», а также журналистом программы «Факты недели» на канале ICTV.

Напомним, летом в рамках перезапуска телеканал «Киев» обновил сетку вещания. В частности, был перезапущен еженедельник «СТН-неделя», в вечернем эфире появился британский сериал «Мисс Марпл».

Как писала «Телекритика», в мае телеканал «Киев» сменил руководство. Вещатель возглавил теле- и радиоменеджер Юрий Лященко, который сменил Светлану Криворучко (была директором вещателя около 10 лет). Генпродюсером канала стал Александр Мельничук, шеф-редактором — Сергей Мамаев. 27 мая на должность директора муниципального вещателя «Радио Киев» была назначена Наталья Лященко, глава Всеукраинской ассоциации вещания общин. Тогда же сообщалось, что телеканал и радиостанцию ​​ждет реформирование — редакции вещателей будут объединены.

Фото: Виктория Гребенюк

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!