🔥 Телегруппы потратят около $300 тысяч на кодирование спутникового сигнала «Зеонбуда»

Телегруппы StarLightMedia, 1+1 media, InterMediaGroup и «Медиа Группа Украина» к концу месяца должны подписать контракт с единственным провайдером эфирной цифровой сети – компанией «Зеонбуд» – на оплату грядущего кодирования технического сигнала, который сейчас доступен в открытом виде на спутнике Astra 4A. Стоимость контракта может составить около $300 тысяч, каждая из телегрупп согласилась оплатить четверть суммы. Об этом «Телекритика» узнала из собственных источников на рынке.

Кодирование транспортного сигнала «Зеонбуда» на спутнике состоится спустя 3–4 месяца после подписания контракта. В начале апреля телегруппы договорились подписать контракт с «Зеонбудом» в середине апреля, но позже срок был смещен на конец месяца. Причины смещения не сообщаются. Из-за открытого спутникового сигнала провайдер фактически нарушал авторские права телегрупп на покупной контент, который правообладатели ограничивают территорией Украины. Почему именно телегруппы согласились пойти на уступки и оплатить «Зеонбуду» затраты на кодирование транспортного потока, неизвестно.

В начале переговоров с телегруппами по кодированию транспортного сигнала, в июле 2018-го, «Зеонбуд» оценивал свои затраты в $2 млн, но в ходе экспертной оценки телегрупп сумма была снижена до около $300 тыс. Данная сумма включает кодирование системой условного доступа компании Irdeto, а также установку оборудования для декодирования сигнала в 150 населенных пунктах, где находятся передатчики «Зеонбуда». Оплату «Зеонбуду» телегруппы договорились разбить между собой на ровные суммы. Хотя, как известно, у группы «Интер» больше всего каналов в сети «Зеонбуда» – 8, у SLM и МГУ – по 4, у 1+1 media – 3.

Техническая сторона вопроса – на стороне «Зеонбуда». Кодирование транспортного сигнала никак не отразится на получении населением сигнала каналов «Зеонбуда» через сет-топ-боксы – сигнал эфирной цифры по-прежнему останется открытым.

Отметим, что технический спутниковый сигнал «Зеонбуда» сейчас идет в открытом виде в формате Multistream (DVB-S2 T2-MI) на спутнике Astra 4A компании SES Astra, его видят только специализированные профессиональные тюнеры. Кодирование транспортного потока в преддверии кодирования телегрупп должно заблокировать возможность принимать этот сигнал в дальнейшем на тюнеры с поддержкой T2-MI. В цифровом эфире «Зеонбуда» сейчас доступно 28 общенациональных телеканалов и по четыре региональных в каждой области. «Зеонбуд» через спутник передает поток 28 национальных каналов от главной станции в Киеве до передатчиков в регионах (4 местных телеканала «Зеонбуд» передает по земле). Транспортный сигнал 28 телеканалов был раскодирован «Зеонбудом» 1 января 2015-го. Провайдера заставило раскодировать транспортный поток решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от августа 2014 года. Данное решение позволило открыть рынок для поставки «некодированных» тюнеров Т2. До этого рынок цифровых тюнеров был представлен тюнерами только двух компаний – «Стронг» и «Ромсат».

Напомним, по предварительным данным, кодирование спутникового сигнала телеканалов 4 ведущих медиагрупп произойдет 20 января 2020-го. Кодирование спутникового сигнала сместилось с мая на эту дату из-за отсутствия достаточного количества «кодированных» тюнеров. В декабре 2018 года в Украину поступила первая партия спутниковых тюнеров от компании «Стронг» в количестве 45 тыс. единиц. Вторая компания, которая обязалась завезти тюнеры в том же количестве, что и «Стронг» – «Ромсат», пока этого не сделала. Телегруппы оплатили аванс в размере 50% стоимости тюнеров, остальные 50% – за импортерами. В конце марта сообщалось, что спутниковая платформа Viasat готова проплатить поставку 100 тыс. единиц сет-топ-боксов, первая партия должна поступить на рынок в сентябре. Стоимость тюнера составляет порядка $35.

Как сообщалось ранее, «Зеонбуд» до 1 мая должен договориться со своим главным подрядчиком – Концерном РРТ – о новых ценах на услуги последнего по обслуживанию его передатчиков.

«Телекритика» обратились с официальным запросом к «Зеонбуду» и надеется получить ответ насчет технической и организационной стороны вопроса.

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