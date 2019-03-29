📢 Viasat завезет 100 тысяч тюнеров для кодирования спутника
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📢 Viasat завезет 100 тысяч тюнеров для кодирования спутника

от Telekritika
От Telekritika 43
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Платформа спутникового телевидения Viasat называет предварительную дату кодирования спутника – 20 января 2020 года и обещает завезти 100 тысяч тюнеров.

В рамках подготовки к анонсированому медиагруппами кодированию спутникового сигнала в Украине провайдер спутникового телевидения Viasat расширяет линейку оборудования для подключения к платформе. Viasat выбрал дополнительного поставщика оборудования – компанию Shenzhen Newglee Technology Co., Ltd – одного из ведущих производителей и поставщиков спутникового приемного оборудования.

Провайдер и компания-производитель договорились о поставке более чем 100 000 единиц сет-топ-боксов, и первая партия должна поступить на рынок в сентябре. «Это современный сет-топ-бокс для приема спутникового сигнала с расширенным функционалом – он сможет принимать закодированный спутниковый сигнал, максимально прост для настройки, поэтому абсолютное большинство клиентов сможет подключить его к Viasat самостоятельно», – сообщают в компании.  

Руководитель платформы Viasat Дмитрий Шедько называет новую дату кодирования вещателей 4 телегрупп: «Согласно последней доступной информации, кодирование должно состояться 20 января 2020 года, то есть осталось немногим более полугода. Поэтому мы спешим подготовиться к этому событию и наполнить рынок необходимым количеством оборудования. У нас уже есть успешный опыт использования сет-топ-боксов Newglee, убежден, что этот проект будет не менее успешным».

Стоимость новых тюнеров для абонентов не сообщается, также пока неизвестно, будут ли они доступны в розничных сетях.

Напомним, предварительно сообщалось, что смещение кодирования спутникового сигнала каналов четырех ведущих телегрупп произошло из-за смены руководства StarLightMedia, а также из-за отсутствия достаточного количества «кодированных» тюнеров. Предварительной датой кодирования назывался конец ноября – начало декабря. Как отмечалось ранее, в декабре 2018-го в Украину поступила первая партия спутниковых тюнеров от компании «Стронг» в количестве 45 тыс. единиц. Вторая компания, которая обязалась завезти тюнеры – «Ромсат», пока этого не сделала. Телегруппы оплатили аванс в размере 50% стоимости тюнеров, остальные 50% – за импортерами. Стоимость тюнеров составляет $35.

Фото: pixabay

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