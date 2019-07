танцюйякзірка: Франциско Гомес запустил новый флешмоб

View this post on Instagram

#танцюйякзірка Впізнаєш мелодію? 😉 Вибуховий сезон #танціззірками вже дуже скоро і ми оголошуємо справжній танцювальний флешмоб. Повторюй рухи за @siscogomez, викладай відео в Instagram з хештегом #танцюйякзірка і тегай @tanci1plus1. Найкращі відео ми опублікуємо у нашому акаунті, а їхні власники позмагаються за приємні подарунки 🎉