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#танцюйякзірка: Франциско Гомес запустил новый флешмоб

от Telekritika
От Telekritika 470
Главная Новости #танцюйякзірка: Франциско Гомес запустил новый флешмоб

В ожидании премьеры нового сезона «Танців з зірками» авторы проекта всячески подогревают интерес зрителей. В этот раз они предлагают присоединиться к флешмобу от судьи шоу Франциско Гомеса.

На странице проекта «Танці з зірками» в Instagram известный хореограф и новый судья шоу Франциско Гомес запустил флешмоб #танцюйякзірка. Своим зажигательным танцем уже поделился один из участников нового сезона, телеведущий и шоумен Владимир Остапчук. К нему активно подключаются и поклонники «Танців з зірками», которые хотят стать частью большого проекта.

Франциско Гомес предлагает всем желающим почувствовать себя звездой. Достаточно просто повторить за ним зажигательные движения под официальный джингл проекта, выложить видео в Instagram с хэштегом #танцюйякзірка и отметить @tanci1plus1. Лучшие видео обещают опубликовать на официальном аккаунте проекта, а их авторы получат приятные подарки.

Автор «звездных» танцевальных движений – хореограф Яна Цыбульская.

«Что может быть лучше зажигательных летних ритмов? Для флешмоба #танцюйякзірка я придумала легкие движения, которые может повторить каждый телезритель. Стоит лишь начать танцевать, и кажется, что вы попадаете на бразильский карнавал. Представляем, что в руках у вас маракасы, а вы танцуете на теплом песке на берегу теплого океана. Присоединяйтесь к нашему флешмобу, ведь хорошее настроение на весь день просто гарантировано», – поделилась Яна Цыбульская.

Напомним, что судьями проекта, кроме Франциско Гомеса, будут Екатерина Кухар и Влад Яма. А участие в проекте подтвердили телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, актриса «Дизель Шоу» Виктория Булитко, звезда «Свингеров» Михаил Кукуюк и телеведущая Надежда Матвеева. 

Фото: «1+1»

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