Вместо Монатика новым судьей «Танців з зірками» стал хореограф Франсиско Гомес

Он ставил номера для Madonna, Will.i.am, Jennifer Lopez, Taylor Swift и других голливудских артистов. Он также был главным хореографом на британских шоу X-Factor, So You Think You Can Dance, The Voice и America’s Got Talent. Украинские зрители с ним тоже знакомы и достаточно тесно – именно он был одним из четырех судей на проекте «Танцюють всі» на телеканале СТБ. Правильно, речь о Франсиско Гомесе.

Не забыли, кстати, «Плюсы» и об эстафете, которая в прошлом году нехило всколыхнула соцсети. Так, в новом ролике Монатик передает диско-шар Гомесу, что должно символизировать передачу судейского кресла.

Кстати, ролик может не на шутку удивить поклонников горячего танцора. Ведь вместо кудрявого, юного милого мальчика, мы видим уже зрелого мужчину с усиками из 20-х годов.

«Я очень счастлив вернуться в Украину. Для меня это как второй дом, а украинские телезрители – моя любимая публика. Поэтому я рад, что участвую в таком замечательном проекте и с восторгом жду, когда начнутся прямые эфиры. Как всегда, от меня – только искренние впечатления!», – поделился своими эмоциями Франсиско Гомес.

На вопрос, чем будет радовать поклонников, хореограф ответил: «Надеюсь, вам этот сюрприз понравится. Много рассказывать пока не буду, но дам подсказку. Наверное, все успели заметить, как я люблю моду. Что ж, время показать Украине пару образов. Или даже больше…».

Об интересном сотрудничестве с голливудским артистом также рассказал продюсер «Танців з зірками» Владимир Завадюк:

«Франсиско Гомеса хорошо знает и любит украинская аудитория. За это время он сильно изменился и, я уверен, что телезрителям понравится его новое амплуа. Уже несколько сезонов мы хотели пригласить хореографа в «Танці з зірками». Его богатый опыт в танцевальном мире, сотрудничество с популярными голливудскими артистами и с известными всему миру шоу даст нам новый опыт. Открою секрет. Ради участия в проекте, Сиско даже отказал американской певице Pink, которой он собирался создать новое концертное шоу. Более того, это человек-позитив, думаю, что его настроение и эмоции сильно зарядят зрителей и вдохновят участников. Неудивительно, что именно он заменит всеми любимого MONATIK. Ведь именно Франсиско был тем, кто поддерживал Дмитрия в начале его карьеры и верил в него, когда он пробовал себя в направлении танцев».

Он также добавил, что Монатик еще появится в новом сезоне «Танців з зірками».

«У MONATIK в этом году очень плотный концертный график, накануне у него будет три больших тура: в Америке, Европе и Украине. Но телезрители его еще увидят. Мы готовим много сюрпризов», – добавил Владимир Завадюк.

Напомним, недавно также стали известны имена первых двух судей нового сезона «Танців з зірками». Уже по традиции оценивать выступления звездных участников будут всем знакомые прима-балерина Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма.

Напомним, премьера проекта состоится 25 августа, в воскресенье на телеканале «1+1».