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Выбор дискобола: стали известны первые участники новых «Танців з зірками»

от Telekritika
От Telekritika 1283
Главная Новости Выбор дискобола: стали известны первые участники новых «Танців з зірками»

В Instagram шоу «Танці з зірками» стартовал #танціззіркамиchallenge. В этот раз участников выбирает дискобол – символ нового сезона.

В рамках #танціззіркамиchallenge, стартовавшего на официальной странице «Танців з зірками» в Instagram, определяются участники нового сезона танцевального проекта. В нем зрители увидят тех звезд, к которым прикатится дискобол с приглашением. Первыми его получили трое участников: ведущий канала «1+1» и шоумен Владимир Остапчук, актриса «Дизель шоу» Виктория Булитко и актер Михаил Кукуюк, известный по комедии «Свингеры».

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Вау! Довгоочікуваний #танціззіркамиchallenge повертається! Відтепер магічний дискобол сам обиратиме, кому кидати виклик на участь в шоу. Першими учасниками нового вибухового сезону #танціззірками стали Володимир Остапчук @vova_ostapchuk, Вікторія Булітко @bulitka та Михайло Кукуюк @kukuyuk_michael. А дискобол тим часом прямує далі – до Надії Матвєєвої @nadezhda_matveeva_nadya, Людмили Барбір @liudmila.barbir і Потапа @realpotap. Як думаєш, хто з них прийме естафету і вже скоро демонструватиме свої танцювальні здібності на головному паркеті країни?

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Выбранные дискоболом участники передали танцевальную эстафету ведущей Надежде Матвеевой и звезде «Сніданку з 1+1» Людмиле Барбир, а также призвали принять эстафету Потапа. Скоро станет известно, кто следующим присоединится к #танціззіркамиchallenge.

Премьера нового сезона «Танців з зірками» на канале «1+1» состоится 25 августа.

Напомним, недавно «Телекритика» писала о том, что третьим судьей проекта станет известный хореограф Франсиско Гомес, который ставил номера для Madonna, Will.i.am, Jennifer Lopez, Taylor Swift и других голливудских артистов. Он заменит в судейском кресле Дмитрия Монатика.

Фото: «1+1»

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