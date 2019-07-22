Выбор дискобола: стали известны первые участники новых «Танців з зірками»

В рамках #танціззіркамиchallenge, стартовавшего на официальной странице «Танців з зірками» в Instagram, определяются участники нового сезона танцевального проекта. В нем зрители увидят тех звезд, к которым прикатится дискобол с приглашением. Первыми его получили трое участников: ведущий канала «1+1» и шоумен Владимир Остапчук, актриса «Дизель шоу» Виктория Булитко и актер Михаил Кукуюк, известный по комедии «Свингеры».

Выбранные дискоболом участники передали танцевальную эстафету ведущей Надежде Матвеевой и звезде «Сніданку з 1+1» Людмиле Барбир, а также призвали принять эстафету Потапа. Скоро станет известно, кто следующим присоединится к #танціззіркамиchallenge.

Премьера нового сезона «Танців з зірками» на канале «1+1» состоится 25 августа.

Напомним, недавно «Телекритика» писала о том, что третьим судьей проекта станет известный хореограф Франсиско Гомес, который ставил номера для Madonna, Will.i.am, Jennifer Lopez, Taylor Swift и других голливудских артистов. Он заменит в судейском кресле Дмитрия Монатика.

Фото: «1+1»