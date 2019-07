Выбор дискобола: стали известны первые участники новых «Танців з зірками»

View this post on Instagram

Вау! Довгоочікуваний #танціззіркамиchallenge повертається! Відтепер магічний дискобол сам обиратиме, кому кидати виклик на участь в шоу. Першими учасниками нового вибухового сезону #танціззірками стали Володимир Остапчук @vova_ostapchuk, Вікторія Булітко @bulitka та Михайло Кукуюк @kukuyuk_michael. А дискобол тим часом прямує далі – до Надії Матвєєвої @nadezhda_matveeva_nadya, Людмили Барбір @liudmila.barbir і Потапа @realpotap. Як думаєш, хто з них прийме естафету і вже скоро демонструватиме свої танцювальні здібності на головному паркеті країни?