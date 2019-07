Стало известно имя еще одной участницы «Танців з зірками»

View this post on Instagram

Надія Матвєєва @nadezhda_matveeva_nadya приймає виклик #танціззіркамиchallenge і дискобол прямує до популярних акторів — Олексія Яровенка та Ксенії Мішиної @misha.k.ua, відомих за серіалами «Хороший хлопець», «У неділю рано зілля копала» та «Кріпосна». Хто з них наважиться взяти участь у новому сезоні шоу? Скоро дізнаємось 😉 #танціззірками