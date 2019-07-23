Стало известно имя еще одной участницы «Танців з зірками»

Символ нового сезона «Танців з зірками» – дискобол – выбрал следующего участника шоу. Это телеведущая программы «Все буде добре» Надежда Матвеева. В Instagram проекта появился видео-ответ, в котором она согласилась принять вызов.

Надежда Матвеева передала эстафету популярным актерам, звездам сериалов «Хороший парень», «У неділю рано зілля копала» и «Крепостная» Алексею Яровенко и Ксении Мишиной. Выбор нового участника «Танців з зірками» – за дискоболом.

Напомним, вчера стало известно, что в проекте примут участие ведущий канала «1+1» и шоумен Владимир Остапчук, актриса «Дизель шоу» Виктория Булитко и актер Михаил Кукуюк, известный по комедии «Свингеры».

Первый прямой эфир шоу состоится уже 25 августа.

Фото: «1+1»