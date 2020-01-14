Светлана Павелецкая покидает 1+1 media. Холдинг сообщает о структурных изменениях

С 17 января Светлана Павелецкая, директор по маркетинговым коммуникациям 1+1 media прекращает сотрудничество с компанией. В холдинге разделяются функции маркетинга телеканала «1+1» и корпоративных коммуникаций. О структурных и кадровых изменениях сообщает группа 1+1 media.

Функция маркетинга «1+1» переходит в прямое подчинение Максима Кривицкого, генеральному продюсеру телеканала «1+1». Отдел корпоративных коммуникаций трансформируется в департамент во главе с Татьяной Трегобчук и будет подчиняться непосредственно генеральному директору 1+1 media Ярославу Пахольчуку.

В связи с изменениями организационной структуры состоятся и кадровые преобразования. Группа напоминает, что в декабре 2019 года генеральным директором группы 1+1 media был назначен Ярослав Пахольчук, который должен реализовать стратегию группы 2021 и формирует под это команду.

«Я благодарен Светлане за почти 10 лет, отданных компании, и фактически за построение с нуля всех внутренних и внешних коммуникаций в группе, за маркетинговую стратегию и коммуникационные проекты, которые ежегодно приносят 1+1 media признание и награды, в том числе международные. Светлана талантливый менеджер и управленец, и я верю, что впереди у нее преодоление многих новых вершин», ‒ прокомментировал Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

Светлана Павелецкая так прокомментировала свой уход из компании «Телекритике»: «Это было решение нового менеджмента компании. В пятницу у меня последний рабочий день. Где буду работать, я пока еще не знаю, думаю. У меня каждая работа всерьез и надолго. Поэтому я не сторонник принятия поспешных решений. Есть варианты, которые я рассматриваю, но нет варианта, который был бы финальным».

О своем увольнении из 1+1 media она написала на своей странице в Facebook.

Напомним, 20 августа группа представила обновленную структуру, которая соответствует политике децентрализации, заложенной в стратегию выхода в зону прибыльности 2021. В компании произошло разделение на бизнес-единицы и корпоративные сервисы. Вместо генерального директора стратегическое управление группой осуществляет правление, состав которого утверждается акционером компании. Тогда в состав правления вошли 5 человек: руководитель «Телевизионного бизнеса», генеральный продюсер «1+1» Максим Кривицкий, руководитель направления платного телевидения и исполнительный директор 1+1 media Ярослав Пахольчук, руководитель «1+1 Digital и Инновации» Анна Ткаченко, генеральный директор «1+1» и директор по GR Вячеслав Миенко, директор по маркетинговым коммуникациям Светлана Павелецкая и финансовый директор Дмитрий Тузов. 30 августа сообщалось, что на первом заседании правления группы ее члены избрали председателем Вячеслава Миенко. 19 декабря его заменил Ярослав Пахольчук. Тогда же к правлению присоединился коммерческий директор сейлера «Глобал Медиа Групп» Валерий Вареница. Александр Ткаченко остается почетным президентом 1+1 media.

Фото: Александра Йорк

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!