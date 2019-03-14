Спутниковый провайдер Xtra TV из-за разделения с оll.tv обзавелся новой лицензией

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 14 марта проголосовал за выдачу лицензии провайдера программной услуги по технологии DTH сервису Xtra TV на новую компанию – ООО «Экстра-ТВ». Причина оформления новой лицензии – разделение «Медиа Группой Украина» активов oll.tv и Xtra TV, которое произошло в начале года.

В феврале «Медиа Группа Украина» сообщила, что сервис оll.tv остается в структуре Digital Screens, но теперь компания будет подчиняться телекомхолдингу Vega. На спутниковую платформу Xtra TV было оформлено отдельное юрлицо, которое будет управляться МГУ. Руководителем компании значится Юрий Чередничок, собственником – «Медиа Группа Украина», бенефициаром – Ринат Ахметов. Согласно данным государственного реестра, ООО «Эстра-ТВ» зарегистрированно 10 декабря 2018 года, в уставном фонде предприятия указано 10 тысяч гривен. О судьбе лицензии DTH-провайдера, оформленной на ООО «Диджитал скринз», не сообщается.

Напомним, сервис интерактивного цифрового телевидения oll.tv вышел на рынок в ноябре 2014-го, оформив всеукраинскую лицензию IPTV-провайдера на Digital Screens. В сентябре 2015 года Digital Screens получила лицензию спутникового провайдера для XtraTV.

Телекоммуникационная группа Vega появилась на рынке телекоммуникаций в 2008-м в результате объединения телекоммуникационных групп «Фарлеп» и «Оптима Телеком», а также компаний «Укомлайн», ЦСС, IP Telecom, «Матрица», «Вилком» и других. Компания владеет сетями с национальным покрытием и является одной из крупнейших на рынке фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к интернету и передачи данных.

Как сообщалось ранее, полного разделение активов пока не произошло. За МГУ осталась команда R&D, которая отвечает за поддержку и развитие ОТТ-решений, реализуемых на платформе oll.tv. В то же время МГУ руководит дистрибуцией телеканалов холдинга, но при этом юридическое оформление контрактов осталось за ООО «Диджитал скринз».

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