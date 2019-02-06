🔥 «Медиа Группа Украина» передала OLL.TV в управление Vega

На данный момент происходит юридическое отделение OLL.TV от Xtra TV и дистрибуции каналов. По информации «Телекритики», в холдинге пытаются развести лицензии Xtra TV и OLL.TV на разные компании – все лицензии записаны на ООО «Диджитал Скринз». Причины такого разделения не сообщаются. Фактическое разделение произошло в начале года. Данную информацию «Телекритике» подтвердили в пресс-службе холдинга, но более детально об изменениях компания готова будет сообщить со временем.

На данный момент у ОТТ (IPTV) оператора OLL.TV и спутниковой платформы Xtra TV одно юридическое лицо – ООО «Диджитал Скринз», через которое происходит также оплата дистрибуции телеканалов холдинга. По данным государственного реестра предприятий, собственником «Диджитал Скринз» вместо ООО «Медиа Группа Украина» значится ЧАО «Фарлеп-Инвест» – юрлицо телекоммуникационной группы Vega. Обе компании входят в СКМ Рината Ахметова.

Ресурс Opendatabot показывает, что изменения в структуре собственности ООО «Диджитал Скринз» произошли 26 июля прошлого года. Директором предприятия остался Борис Данилов. На сайте «Медиа Группы Украина» изменения пока не отображены – «Диджитал Скринз» числится структурой МГУ.

Это не первые подобные изменения в холдинге. В группе происходит укрепление телеком-активов. В ноябре прошлого года компания «ММДС-Украина» присоединилась к Vega: с декабря 2018-го оплата услуг будет происходить по реквизитам Vega. «ММДС-Украина» долгое время владела эксклюзивом на частоты под 4G (2,5–2,7 ГГц). В 2016 году она согласилась уступить часть частот на нужды 4G в обмен на компенсацию в размере 500 млн грн. У нее осталось еще около 100 МГц в этом диапазоне.

Напомним, сервис интерактивного цифрового телевидения OLL.TV вышел на рынок в ноябре 2014-го, оформив всеукраинскую лицензию IPTV-провайдера на Digital Screens, которая обошлась компании в свыше 9 млн гривен. В сентябре 2015 года Digital Screens получила лицензию спутникового провайдера для XtraTV. Телекоммуникационная группа Vega появилась на рынке телекоммуникаций в 2008-м в результате объединения телекоммуникационных групп «Фарлеп» и «Оптима Телеком», а также компаний «Укомлайн», «ЦСС», IP Telecom, «Матрица», «Вилком» и других. Компания владеет сетями с национальным покрытием и является одной из крупнейших на рынке фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к интернету и передачи данных.

Как сообщала «Телекритика», компания Digital Screens 1 января закрыла систему телевизионных измерений Deepmetrics. 15 декабря «Медиа Группу Украина» покинул директор медиабизнеса Алексей Куракин, который, в частности, курировал Digital Screens.

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