«Медиа Группа Украина» рассказала о причинах разделения oll.tv и Xtra.tv

«Изменения происходят в рамках трансформации медиагруппы с выделением направлений производства и дистрибуции контента. В данном случае речь идет о цифровой платформе oll.tv, которая предоставляет сервис IPTV и ОТТ. Теперь дальнейшее развитие и поддержка будет осуществляться компанией «Фарлеп-Инвест» (Vega), в рамках построения конвергентного оператора связи», – говорится в сообщении МГУ. За развитие платформы Oll.tv продолжает отвечать Борис Данилов – директор ООО «Диджитал Скринз».

Что касается цифровой спутниковой платформы Xtra.tv, то ее развитием по-прежнему занимается «Медиа Группа Украина». Также за группой остается направление дистрибуции телеканалов, разъясняет Евгений Лященко, директор «Медиа Группы Украина»: «По мере развития диджитал-проектов «Медиа Группы Украина» в рамках «Диджитал Скринз» было объединено несколько различных бизнесов: медиа-платформы oll.tv и Xtra.tv, платная дистрибуция, агрегация контента и R&D. Поэтому мы давно созрели для качественного разделения как продуктов, так и команд, а передача ОТТ-сервиса oll.tv телеком-оператору Vega внесла финальные коррективы в этот процесс».

«В рамках «Медиа Группы Украина» мы продолжаем активно развивать направление B2B-дистрибуции телеканалов для всех типов приема. За это направление отвечает Александр Ремезовский. Медиаплатформа Xtra.TV, как один из приоритетных каналов B2C-дистрибуции телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2», а также национальных телеканалов, выделена в отдельное юрлицо в рамках холдинга, руководитель – Юрий Чередничок. И отдельным бизнес-подразделением стала команда R&D, которая отвечает за поддержку и развитие ОТТ-решений, реализуемых на платформе oll.tv. Права на платформу принадлежат Медиа Группе Украина», – добавляет Евгений Лященко.

В релизе не уточняется, какая именно компания является теперь юридическим лицом Xtra.TV. Также не сообщается, собирается ли эта компания получить лицензию провайдера спутникового телевидения в Нацсовете.

Как сообщала «Телекритика», фактическое разделение активов произошло в МГУ в начале года.

Напомним, сервис интерактивного цифрового телевидения oll.tv вышел на рынок в ноябре 2014-го, оформив всеукраинскую лицензию IPTV-провайдера на Digital Screens, которая обошлась компании в свыше 9 млн гривен. В сентябре 2015 года Digital Screens получила лицензию спутникового провайдера для XtraTV. Телекоммуникационная группа Vega появилась на рынке телекоммуникаций в 2008-м в результате объединения телекоммуникационных групп «Фарлеп» и «Оптима Телеком», а также компаний «Укомлайн», ЦСС, IP Telecom, «Матрица», «Вилком» и других. Компания владеет сетями с национальным покрытием и является одной из крупнейших на рынке фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к интернету и передачи данных.

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