Провайдеру, пиратившему каналы StarLightMedia, заблокированы платежи

Группа StarLightMedia (ICTV, СТБ, Новый канал, М1, М2, ОЦЕ) выявила и пресекла нарушение прав интеллектуальной собственности IPTV-провайдером из Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба медиагруппы.

По словам руководителя Центра мониторинга контента дивизиона Digital&PayTV StarLightMedia Дмитрия Левина незаконность деятельности провайдера была зафиксирована в конце ноября 2019 года.

«Помимо интернет-услуг, провайдер предоставлял незаконную услугу телевидения. В результате, мы подали жалобу в Межбанковскую Ассоциацию ЕМА. Банком-эквайером пирата оказался «Таскомбанк», который оперативно отреагировал и прекратил работу с ним», – прокомментировал Дмитрий Левин.

Правообладатель StarLightMedia совершил контрольную закупку нелегально оказываемой услуги и оплатил ее через банк-эквайер «Таскомбанк» и предоставил ЕМА все доказательства нарушения прав.

Межбанковская Ассоциация и «Таскомбанк» связались с некоторыми операторами платежей, которые использовал пират («Тачкард» и «Сити 24»), и инициировали отключение услуги перевода платежей на данного провайдера в обеих системах.

В «Таскомбанке» группе сообщили, что они воспользовались своим правом требовать устранения нарушений и платежные провайдеры отключили провайдера: «Согласно правилам международных платежных систем Visa и Mastercard, банкам-эквайерам запрещено подавать в систему незаконные транзакции или транзакции, приводящие к нарушению законодательства, прав интеллектуальной собственности или несущие другие репутационные риски для платежных систем и самого банка. При этом банку достаточно сложно определить, что провайдер работает не совсем законно, поскольку эта деятельность не афишируется. Поэтому после отключения нарушителя одним банком всегда есть риск, что он придет на обслуживание в другой банк. Подспорьем для банков мог бы стать эффективный обмен информацией об отключенных провайдерах».

«Таскомбанк» рекомендует другим банкам вносить нарушителей в базу данных «Инциденты, а перед подключением нового провайдера проверять его на отсутствие в этой базе.

В рамках меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией ЕМА и ОС «Инициатива Чистое небо» был разработан алгоритм действий, согласно которому, если провайдер, нарушающий права интеллектуальной собственности, самостоятельно не закрывает доступ к нелегально размещенному контенту, то он вносится в межотраслевую базу данных «Инциденты», что, в свою очередь, позволяет проинформировать другие банки и платежные сервисы о нарушителе. Таким образом, используя в дальнейшем базу «Инциденты» при заключении договора, банки и платежные сервисы осуществляют проверку провайдера и могут обезопасить себя от нежелательного сотрудничества.

«Это первый для нас прецедент. Сложившейся практики реагирования пока нет. Мы бы хотели, чтобы при подключении провайдеров программной услуги (кабельное, IPTV, ОТТ) на эквайринг или при заключении контрактов на обслуживание банками, база данных “Инциденты” проверялась всеми, и предпринимались соответствующие решения», – рекомендует руководитель ОС «Инициатива Чистое небо» Катерина Федорова.

Таким образом, сообщает пресс-служба медиагруппы, сейчас воры контента могут получить не только заблокированные платежи, но и уголовную ответственность.

Напомним, в Кировоградской области группы 1+1 media и StarLightMedia привлекли к уголовной ответственности провайдера, который нелегально транслировал телевизионный контент каналов групп без имеющихся договоров с правообладателями, не оплачивая роялти.

Ранее в Одесской области 1+1 media и StarLightMedia привлекли к ответственности лицо, которое нарушало авторское право и смежные права.

А чуть позже Ямпольский районный суд Сумской области приговорил к двум годам лишения свободы с испытательным сроком один год местного жителя, который незаконно распространял российские телеканалы и контент украинских медиагрупп 1+1 media и StarLightMedia по технологии кабельного телевидения.

Кроме того, совместными усилиями работников следствия и прокуратуры, сотрудников Департамента киберполиции Национальной полиции Украины в конце февраля были разоблачены два рекламных агентства, которые занимались размещением рекламы на веб-площадках, нелегально транслировавших широкой аудитории фильмы, сериалы, телевизионные передачи и другой аудиовизуальный контент. В результате 27 февраля 2020 года в киевском офисе компании MGID были проведены обыски. Детали кейса – в материале «Телекритики».

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