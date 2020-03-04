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Жителя Сумской области приговорили к двум годам за пиратство

от Telekritika
От Telekritika 531
Главная Диджитал Жителя Сумской области приговорили к двум годам за пиратство

Пират ретраслировал контент 1+1 media и StarLightMediа, а также российские телеканалы.

Ямпольский районный суд Сумской области приговорил к двум годам лишения свободы с испытательным сроком один год местного жителя, который незаконно распространял российские телеканалы и контент украинских медиагрупп 1+1 media и StarLightMedia по технологии кабельного телевидения. Об этом сообщил начальник Середино-Будского отдела Шосткинской местной прокуратуры Владимир Махортов.

Нарушения выявили в рамках проведения мероприятий по противодействию угроз трансляции телевизионных каналов и радиовещания в районе приграничья. Так, на территории с. Буда (граничит с РФ) был установлен нарушитель, причастный к распространению российского запрещенного контента, в частности ретрансляции телеканалов: «Первый канал. Всемирная сеть (ОРТ)», «Россия 1», «Карусель», REN-T, ТНТ, НТВ, «Матч ТВ», «Че», «Пятница», ТВ3 и СТС.

В ходе расследования обнаружили, что нарушитель также без разрешения ретранслировал программы вещания  ведущих украинских медиагрупп 1+1 media и StarLightMedia, чем нанес им материальный ущерб в крупных размерах.

Обвинения были выдвинуты по ч. 2 ст. 176 Уголовного кодекса Украины (нарушение авторского права и смежных прав совершенное в крупном размере) и назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Пират пошел на сделку со стороной обвинения и кроме признания вины обязался компенсировать медиагруппам 1+1 media и StarLightMedia материальный ущерб и возместить стоимость проведенных судебных экспертиз.

Уголовное производство было зарегистрировано УСБУ в Сумской области в рамках проведения мероприятий по противодействию угроз трансляции украинских телевизионных каналов и радиовещания в пограничных территориях, которым является Середино-Будский район.

В ходе досудебного расследования фигуранты настаивали на отсутствии нарушений закона, утверждая, что они  обслуживали системы коллективного приема ТВ-сигнала.

Досудебное расследование осуществлялось следователями местного отделения полиции под процессуальным руководством прокуроров Середино-Будского отдела Шосткинского местной прокуратуры.

Напомним, ранее в Одесской области 1+1 media и StarLightMedia привлекли к ответственности лицо, которое нарушало авторское право и смежные права. 

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