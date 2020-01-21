1+1 media и StarLightMedia впервые привлекли пирата к уголовной ответственности

Впервые в Украине, благодаря активным и консолидированным действиям медиагрупп 1+1 media и StarLightMedia по противодействию пиратству телевизионного контента, нарушитель был привлечен к уголовной ответственности за нарушение авторского права и смежных прав. Об этом сообщается в релизах телехолдингов.

16 января Беляевский районный суд Одесской области вынес приговор одному из интернет-провайдеров Одесского региона в деле о нелегальном предоставлении абонентам интернет-провайдера услуги IPTV-телевидения без заключения лицензионных договоров с правообладателями. Организатору, согласно законодательству, предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Однако он пошел на мировую.

Так, совместными усилиями медиагрупп 1+1 media и StarLightMedia, адвокатов Smartsolutions Law Group и Национальной полиции в ходе досудебного расследования преступления было проведено 2 обыска, изъято оборудование провайдера. Ряд судебных экспертиз доказал факт совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 176 Уголовного кодекса Украины (нарушение авторского права и смежных прав). Было установлено, что в период 2018-2019 гг., c целью получения незаконного дохода, провайдер ретранслировал телеканалы «1+1», «2+2», ТЕТ, «Бигуди», «УНИАН», «ПлюсПлюс», СТБ, Новый канал, ICTV, ОЦЕ, М1 и М2, не платя роялти владельцам каналов и наживаясь на абонентах.

«Этот случай привлечения провайдера-пирата к уголовной ответственности демонстрирует готовность медиагрупп отстаивать свои права как правообладателей контента и защищать абонентов от риска остаться без телевидения в любой момент за незаконных действий отдельных провайдеров», — говорится в сообщении холдингов.

«Мы благодарны за профессиональную работу правоохранительных органов и адвокатов. Вопрос защиты наших прав остается в приоритетном фокусе нашего внимания, и мы ожидаем в ближайшее время следующие приговоры судов», − отметил Вячеслав Миенко, директор по GR группы 1+1 media.

Организатор компенсирует нанесенный телегруппам материальный ущерб.

«Впервые в практике за нарушение смежных прав судом был признан виновным в совершении тяжкого преступления, предусмотренного частью 3 ст. 176 УК Украины руководитель компании интернет-провайдера, который покрывает большую часть Одесской области. Это лицо, используя свое служебное положение, осуществило неправомерное распространение программ вещания телеканалов «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «УНИАН», «Бигуди». Своими действиями правонарушитель нанес правообладателю материальный ущерб в крупном размере, но, понимая, что наказание по соответствующей санкции этого правонарушения предусматривает, помимо прочего, лишение свободы сроком до шести лет, нарушитель признал свою вину и выразил желание компенсировать нанесенный им материальный ущерб. Со своей стороны представители потерпевших дали свое согласие на заключение подозреваемым соглашения о признании виновности с прокурором, на основании которого 16 января 2020-го судом был вынесен приговор, и назначено наказание не связанное с лишением свободы», − прокомментировал Александр Папуця, управляющий партнер Smartsolutions Law Group.

«Защита интеллектуальной собственности − основа креативной экономики, и наша задача как правообладателей бороться за нее. В ходе ежедневных проверок провайдеров, которые незаконно ретранслируют телеканалы группы, мы обнаружили этого интернет-провайдера. По внутреннему алгоритму действий мы связались с ним с требованием прекратить незаконную ретрансляцию телеканалов группы StarLightMedia или заключить договор и работать в легальном поле. Провайдер не предоставил ответы, ретрансляция продолжалась. В середине 2018-го было подано заявление в киберполицию, после чего началось досудебное расследование. За это время был проведен следственный эксперимент, обыск с изъятием техники в двух местах одновременно, проведенные техническая и экономическая экспертизы. После чего было вручено подозрение. Для нашей медиагруппы это уже второй приговор против интернет-провайдера, который незаконно ретранслировал телеканалы группы. Но есть и отличие в этих двух кейсах. Первый приговор был по части 1 статьи 176, а этот уже по 3 части статьи 176», − пояснил Дмитрий Левин, руководитель Центра мониторинга контента Дивизиона Digital & PayTV StarLightMedia.

«Мы в StarlightMedia стараемся создать условия, при которых сотрудники медиа и авторы контента получают достойные и комфортные условия работы. При этом отрасль создания и потребления контента в целом растет. Для StarLightMedia это важно и есть неотъемлемой задачей ответственного медиабизнеса. Борьба с пиратством − непростое направление работы. В данный момент в команде Дмитрия более 30 уголовных дел, среди которых уже есть кейсы по привлечению пиратов к ответственности за нарушения небольшой тяжести. Каждое новое решение суда создает прецедент на рынке. Это делает дальнейшие шаги в борьбе с пиратством легче и более осознанными. Наша цель − как можно быстрее прекратить факты пиратства. Чтобы потенциальные воры боялись даже думать о краже интеллектуальной собственности», — прокомментировал Николай Фаенгольд, коммерческий директор дивизиона Digital & PayTV StarLightMedia.

Напомним, силами StarLightMedia и 1+1 media киберполиция провела обыски у провайдера с Вышневого, что под Киевом.

Фото: pixabay

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