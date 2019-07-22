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Провайдеру из Черновцов вынесли приговор за пиратство телеканалов StarLightMedia

от Telekritika
От Telekritika 1076
Главная Новости Провайдеру из Черновцов вынесли приговор за пиратство телеканалов StarLightMedia

Провайдер компенсирует группе убытки за недоплаченное роялти и оплатит государству штраф в размере 3 400 гривен и 10 093,58 гривен расходов на «привлечение экспертов».

Телегруппа StarLightMedia доказала в суде факт пиратства телеканалов холдинга интернет-провайдером из Черновцов, который предоставляет свои услуги под брендом «Фокснет». Положительное для телегруппы решение вынес 15 июля Шевченковский районный суд Черновцов. Соответствующее решение отображено в судебном реестре.

Интернет-услуги в Черновцах под брендом «Фокснет» предоставляет ФЛП Шкаринский. Провайдер незаконно распространял трансляцию телеканалов холдинга в услуге IPTV. Согласно судебному решению, директор провайдера Владимир Шкаринский согласился с доводами и подписал мировое соглашение с телегруппой, согласно которому выплатит убытки группы за недоплаченное роялти (сумма не уведомляется). Отдельно государству директор провайдера должен оплатить штраф в размере 3 400 гривен (200 необлагаемых налогом минимумом) и расходы на «привлечение экспертов» в размере 10 093,58 гривен.

Как писала «Телекритика», заявление в киберполицию на предмет незаконной трансляции каналов StarLightMedia поступило в июле 2018-го. Уголовное производство было начато местным отделением киберполиции и квалифицировано по ст. 176 (нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса Украины. В офисе интернет-провайдера в начале мая был проведен санкционированный обыск. После чего 33-летнему руководителю провайдера было сообщено о подозрении. Уголовное дело было направлено в суд в конце прошлого месяца.

В ответ на запрос «Телекритики», StarLightMedia акцентировала на том, что данное судебное решение по пиратству каналов холдинга является первым: «Центр мониторинга контента уже на протяжении 5 лет борется с пиратством и защищает контент группы StarLightMedia, – комментирует Дмитрий Левин, руководитель центра мониторинга контента дивизиона Digital&PayTV StarLightMedia. – На данный момент по нашим обращениям открыто 36 уголовных производств. Наша команда полностью сопровождает уголовное производство, от мониторинга и подачи заявления и до самого решения суда. И вот наконец-то у нас оно появилось на прошлой неделе. Уголовное производство, зарегистрированное в ЕРДР по заявлению компании StarLight Digital в отношении интернет-провайдера, который ретранслировал телеканалы группы, не имея на то законных прав, завершилось обвинительным приговором. Мы подали заявление в киберполицию летом 2018 года и прошли все этапы: подача заявления, следственный эксперимент, обыск, техническую и экономическую экспертизы и сам суд. Для нас очень важно, что суд вынес такой вердикт, и мы довольны результатом. Провайдер компенсировал ущерб компании, который нанес своими неправомерными действиями, и был подтвержден экономической экспертизой. Мы продолжаем нарабатывать практику привлечения пиратов к уголовной ответственности по 176 статье».

Директор и собственник «Фокснет» Владимир Шкаринский уверяет, что брал сигнал телеканалов холдинга у некого третьего лица. «Моей основной деятельностью является предоставление услуг интернета. Я давно хотел дополнить свой спектр услуг другими возможностями для абонентов, в том числе, ТВ-услугой, потому что это это востребовано. Я нашел компанию, которая технически позволяет трансляции. Они заверили меня, что все вопросы с правообладателем урегулированы. В 2018 году мне приходили письма от StarLight Digital и предупреждения о незаконной трансляцию группы StarLightMedia. Письма игнорировал, так как считал, что работаю в правовом поле. В том, что это не так, я разобрался после визита киберполиции и обыска. В суде я признал свою вину, несу ответственность согласно статье УК 176 ч. 1. Моя позиция по этой ситуации заключается в том, что провайдеры и операторы при получении лицензии должны быть уведомлены соответствующими органами (НКРСИ и Нацсовет) о необходимости заключения соответствующих договоров с правообладателями при предоставлении ТВ-услуги», – прокомментировал он «Телекритике».

Напомним, претензии к провайдеру на предмет незаконной ретрансляции были также у телегруппы 1+1 media, но экспертизы, которые подтвердили признаки нарушения, проводились только на предмет незаконной ретрансляции телеканалов StarLightMedia.

В конце мая сообщалось, что киберполиция провела обыски у провайдера кабельного телевидения «Горизонт» из Днепра на предмет незаконной ретрансляции телеканалов телегрупп StarLightMedia, 1+1 media и «Медиа Группы Украина». Примерно тогда же сообщалосьчто киберполиция передала в суд уголовное производство в отношении разработчика пиратского онлайн-приложения ForkPlayer из-за исков StarLightMedia и 1+1 media. Первое заседание должно было состояться 17 июля.

Фото: pexels

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