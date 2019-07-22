Провайдеру из Черновцов вынесли приговор за пиратство телеканалов StarLightMedia

Телегруппа StarLightMedia доказала в суде факт пиратства телеканалов холдинга интернет-провайдером из Черновцов, который предоставляет свои услуги под брендом «Фокснет». Положительное для телегруппы решение вынес 15 июля Шевченковский районный суд Черновцов. Соответствующее решение отображено в судебном реестре.

Интернет-услуги в Черновцах под брендом «Фокснет» предоставляет ФЛП Шкаринский. Провайдер незаконно распространял трансляцию телеканалов холдинга в услуге IPTV. Согласно судебному решению, директор провайдера Владимир Шкаринский согласился с доводами и подписал мировое соглашение с телегруппой, согласно которому выплатит убытки группы за недоплаченное роялти (сумма не уведомляется). Отдельно государству директор провайдера должен оплатить штраф в размере 3 400 гривен (200 необлагаемых налогом минимумом) и расходы на «привлечение экспертов» в размере 10 093,58 гривен.

Как писала «Телекритика», заявление в киберполицию на предмет незаконной трансляции каналов StarLightMedia поступило в июле 2018-го. Уголовное производство было начато местным отделением киберполиции и квалифицировано по ст. 176 (нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса Украины. В офисе интернет-провайдера в начале мая был проведен санкционированный обыск. После чего 33-летнему руководителю провайдера было сообщено о подозрении. Уголовное дело было направлено в суд в конце прошлого месяца.

В ответ на запрос «Телекритики», StarLightMedia акцентировала на том, что данное судебное решение по пиратству каналов холдинга является первым: «Центр мониторинга контента уже на протяжении 5 лет борется с пиратством и защищает контент группы StarLightMedia, – комментирует Дмитрий Левин, руководитель центра мониторинга контента дивизиона Digital&PayTV StarLightMedia. – На данный момент по нашим обращениям открыто 36 уголовных производств. Наша команда полностью сопровождает уголовное производство, от мониторинга и подачи заявления и до самого решения суда. И вот наконец-то у нас оно появилось на прошлой неделе. Уголовное производство, зарегистрированное в ЕРДР по заявлению компании StarLight Digital в отношении интернет-провайдера, который ретранслировал телеканалы группы, не имея на то законных прав, завершилось обвинительным приговором. Мы подали заявление в киберполицию летом 2018 года и прошли все этапы: подача заявления, следственный эксперимент, обыск, техническую и экономическую экспертизы и сам суд. Для нас очень важно, что суд вынес такой вердикт, и мы довольны результатом. Провайдер компенсировал ущерб компании, который нанес своими неправомерными действиями, и был подтвержден экономической экспертизой. Мы продолжаем нарабатывать практику привлечения пиратов к уголовной ответственности по 176 статье».

Директор и собственник «Фокснет» Владимир Шкаринский уверяет, что брал сигнал телеканалов холдинга у некого третьего лица. «Моей основной деятельностью является предоставление услуг интернета. Я давно хотел дополнить свой спектр услуг другими возможностями для абонентов, в том числе, ТВ-услугой, потому что это это востребовано. Я нашел компанию, которая технически позволяет трансляции. Они заверили меня, что все вопросы с правообладателем урегулированы. В 2018 году мне приходили письма от StarLight Digital и предупреждения о незаконной трансляцию группы StarLightMedia. Письма игнорировал, так как считал, что работаю в правовом поле. В том, что это не так, я разобрался после визита киберполиции и обыска. В суде я признал свою вину, несу ответственность согласно статье УК 176 ч. 1. Моя позиция по этой ситуации заключается в том, что провайдеры и операторы при получении лицензии должны быть уведомлены соответствующими органами (НКРСИ и Нацсовет) о необходимости заключения соответствующих договоров с правообладателями при предоставлении ТВ-услуги», – прокомментировал он «Телекритике».

Напомним, претензии к провайдеру на предмет незаконной ретрансляции были также у телегруппы 1+1 media, но экспертизы, которые подтвердили признаки нарушения, проводились только на предмет незаконной ретрансляции телеканалов StarLightMedia.

В конце мая сообщалось, что киберполиция провела обыски у провайдера кабельного телевидения «Горизонт» из Днепра на предмет незаконной ретрансляции телеканалов телегрупп StarLightMedia, 1+1 media и «Медиа Группы Украина». Примерно тогда же сообщалось, что киберполиция передала в суд уголовное производство в отношении разработчика пиратского онлайн-приложения ForkPlayer из-за исков StarLightMedia и 1+1 media. Первое заседание должно было состояться 17 июля.

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