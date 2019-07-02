⚡ Киберполиция объявила подозрение руководителю черновицкого провайдера из-за телепиратства

Руководителя интернет-провайдера из Черновцов подозревают в незаконном распространении (ретрансляции) телеканалов в услуге IPTV, права на которые принадлежат украинским правообладателям. Направление уголовного дела в суд планируется до конца месяца, говорится в сообщении Нацполиции. В ведомстве не называют провайдера. По данным «Телекритики» речь идет о ФЛП Шкаринский, который предоставляет свои услуги в Черновцах под брендом «Фокснет».

«Сотрудники киберполиции в Черновицкой области обнаружили, что при подключении клиентов к услуге IPTV интернет-провайдер незаконно распространял программы, которые по праву интеллектуальной собственности принадлежат StarLightDigital. Уголовное производство было начато по обращению правообладателей и квалифицировано по ст. 176 (нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса Украины», – отмечают в Нацполиции.

В офисе интернет-провайдера в начале мая был проведен санкционированный обыск. «По его результатам полицейские изъяли сервер с клиентской базой, компьютер системного администратора, жесткие диски с информацией, черновые записи и документы, среди которых и договоры с клиентами о получении незаконных услуг», – говорится в сообщении.

Претензии к провайдеру на предмет незаконной ретрансляции кроме StarLightMedia имела также телегруппа 1+1 media, но, как уточнили «Телекритике» в пресс-службе Нацполиции, комплексные технические экспертизы, которые подтвердили признаки нарушения, проводились только на предмет незаконной ретрансляции телеканалов StarLightMedia. «Проведены комплексные компьютерно-техническая и телекоммуникационная экспертизы, а также судебная экономическая экспертиза в сфере интеллектуальной собственности. По их результатам 33-летнему руководителю предприятия, которое предоставляло услуги с нарушением прав интеллектуальной собственности, сообщено о подозрении», – добавили в Нацполиции.

В комментарии «Телекритике» начальник Карпатского управления киберполиции Олег Крип сообщил, что это первое объявление подозрения в нарушении авторского права: «Объявление подозрения в нарушении авторских прав именно руководителю интернет-провайдера было осуществлено в Украине впервые. В общем расследование этого дела продолжалось более полугода. В таких случаях для нас важен момент документирования таких преступлений, ведь каждая деталь влияет на полноту полученных доказательств и рассмотрение дела в суде», – добавил он.

В StarLightMedia отмечают, что потратили год, чтобы довести пиратство провайдера в Черновцах: «Заявление в киберполицию на предмет незаконной трансляции каналов StarLightMedia интернет-провайдером, предоставляющим услугу телевидения (IPTV) в Черновцах, нами было подано 18 июля 2018-го. После чего был проведен следственный эксперимент, дальше — обыск в мае 2019 года и технические и экономические экспертизы. На прошлой неделе было вручено подозрение. Таким образом мы видим, что на защиту нашего контента через правоохранительную систему уходит более года. Это катастрофически большой период», — прокомментировал «Телекритике» Дмитрий Левин, руководитель Центра мониторинга контента StarLightMedia.

В связи с этим в телегруппе будут инициировать шаги для ускорения процедуры наказания пиратов: «Считаем, что на уровне государства важно выработать более быстрые варианты защиты авторских прав. Иначе мы будем говорить про креативную экономику и растущий рынок производства локального контента, конкурирующего с международным, но не будем ощущать это в полной мере», — говорит Николай Фаенгольд, коммерческий директор дивизиона Digital&Pay TV StarLightMedia.

В телегруппе не подтверждают и не опровергают информацию об обысках у черновицкого провайдера «Фокснет», но говорят, что в городе есть еще два провайдера-нарушителя: «В Черновцах, помимо этой компании, есть 2 уголовных производства, которые были открыты по нашим заявлениям. На данный момент они находятся на разных этапах расследования», — добавил Дмитрий Левин.

«С начала года по нашим заявлениям произведено 4 обыска (всего на протяжении нашей борьбы с пиратством — 11 обысков). Конечно, обыск зачастую парализует бизнес пирата, но куда более важно дойти до приговоров, которые выносят суды. К сожалению, в данный момент в суд направлено всего одно дело. За весь период нашей борьбы с пиратством было подано и зарегистрировано 36 ЕРДР. На данном этапе активных уголовных производств — 29, готовимся подавать еще 2 заявления. В ближайшее время нас ждет суд по делу ForkPlayer, также планируется передача в суд еще нескольких дел. Я думаю, сроки рассмотрения и решения судов по ним будут иметь значительное воздействие на процесс борьбы с воровством контента в Украине», — резюмировал Николай Фаенгольд.

Напомним, в конце мая сообщалось, что киберполиция провела обыски у провайдера кабельного телевидения «Горизонт» из Днепра на предмет незаконной ретрансляции телеканалов телегрупп StarLightMedia, 1+1 media и «Медиа Группы Украина». Примерно тогда же сообщалось, что киберполиция передала в суд уголовное производство в отношении разработчика пиратского онлайн-приложения ForkPlayer из-за исков StarLightMedia и 1+1 media. Первое заседание должно состояться 17 июля.

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