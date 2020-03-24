1+1 media и StarLightMedia привлекли к уголовной ответственности еще одного провайдера-пирата

Группы 1+1 media и StarLightMedia сообщают о привлечении к уголовной ответственности провайдера, который нелегально транслировал телевизионный контент каналов групп без имеющихся договоров с правообладателями, не платя роялти.

Так, приговором одного из горрайонных судов Кропивницкой области директора провайдера программной услуги, который осуществлял незаконное распространение телеканалов медиагрупп через технологию кабельного телевидения, было признано виновным в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 176 Уголовного кодекса Украины (незаконное распространение программ вещания, причинившее материальный ущерб в значительном размере, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения) и назначено наказание в виде штрафа.

Во время проведения санкционированных судом следственных действий, руководителем кабельного провайдера было полностью признано вину и инициировано переговоры с заявителями, по результатам которых было возмещено причиненный преступлением материальный ущерб и заключено лицензионные договоры с правообладателями. Такие действия со стороны нарушителя предоставили прокурору возможность заключить соглашение о признании вины с подозреваемым лицом и согласовать наказание в виде штрафа, на что было получено согласие пострадавших.

Руководитель адвокатского объединения Smartsolutions Law Group Александр Папуця, представлявший интересы группы 1+1 media, отметил, что этот приговор стал уже третьим обвинительным приговором судов с начала 2020 года, которым к уголовной ответственности привлечены лица, причастные к незаконному распространению телеканалов медиагруппы.

«Команда Центра Мониторинга Контента обнаружила провайдера-пирата еще в 2019 году. Однако, ответа от нарушителя по урегулированию ситуации получить не удалось. После чего, собственно, было решено обратиться с соответствующим заявлением в киберполицию. Сотрудники правоохранительных органов провели ряд следственных действий, которые актуализировали передачу дела в суд, и в итоге – вынесение обвинительного приговора. Для нашей группы — это уже четвертый приговор правонарушителям, которые нелегально распространяют контент медиагруппы. Радуемся успешному результату и уверенно движемся приобретать новые кейсы!», – отметил Дмитрий Левин, руководитель центра мониторинга контента StarLightMedia.

Напомним, ранее в Одесской области 1+1 media и StarLightMedia привлекли к ответственности лицо, которое нарушало авторское право и смежные права.

Позже Ямпольский районный суд Сумской области приговорил к двум годам лишения свободы с испытательным сроком один год местного жителя, который незаконно распространял российские телеканалы и контент украинских медиагрупп 1+1 media и StarLightMedia по технологии кабельного телевидения.

Кроме того, совместными усилиями работников следствия и прокуратуры, сотрудников Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, юристов группы 1+1 media и адвокатов Smartsolutions Law Group в конце февраля были разоблачены два рекламных агентства, которые занимались размещением рекламы на веб-площадках, нелегально транслировавших широкой аудитории фильмы, сериалы, телевизионные передачи и другой аудиовизуальный контент. В результате 27 февраля 2020 года в киевском офисе компании MGID были проведены обыски. Детали кейса – в материале «Телекритики».

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!