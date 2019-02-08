Природу в онлайн: BBC и Discovery планируют создать стриминг-сервис
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Природу в онлайн: BBC и Discovery планируют создать стриминг-сервис

от Telekritika
От Telekritika 25
Главная Интернет Природу в онлайн: BBC и Discovery планируют создать стриминг-сервис

Согласно данным News The Essential Daily Briefing, компании заключили партнерское соглашение для совместного создания стримингового сервиса о жизни дикой природы.

Новый потоковый сервис будет принадлежать Discovery, а BBC лицензирует свой бэк-каталог программ естественной истории, включая шоу Дэвида Аттенборо, такие как Blue Planet и Dynasties. На сервисе также будут доступны программы от Animal Planet, Discovery Channel и Science Channel, пишет Financial Times.

Сообщается, что жителям Великобритании и Китая сервис не будет доступен. Также известно, что UKTV – вещатель, который принадлежит и Discovery, и BBC Studios, – готовится разделить свой портфель каналов между двумя партнерами. BBC уже вышла в сферу стриминговых сервисов со своим iPlayer, где конкурирует за долю рынка с Netflix и Amazon. Discovery в настоящее время одна из крупнейших медиагрупп США с сильным упором на стриминг после запуска сервиса Discovery Go.

Напомним, что компания BBC выступила за европейский альянс против Netflix и Amazon Prime.

Фото: Getty Images

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