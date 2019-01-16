BBC «за» европейский альянс против Netflix и Amazon Prime
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BBC «за» европейский альянс против Netflix и Amazon Prime

от Telekritika
От Telekritika 26
Главная ТВБизнес BBC «за» европейский альянс против Netflix и Amazon Prime

В BBC уверены, что объединение усилий позволит расширить присутствие собственных проектов на европейских платформах, а также увеличить объем производимого в Европе контента на iPlayer.

Генеральный директор британской BBC Тони Холл (Tony Hall), который недавно стал президентом Европейского вещательного союза, призывает европейских телевещателей (117) бороться против наступления Netflix и Amazon Prime. Об этом сообщает The Times.

В 2018 году в Британии Netflix обошел по числу зрителей ведущий сервис спутникового ТВ. BBC намерена расширить коммерческие связи с континентальными партнерами в таких областях, как производство контента, чтобы помочь создать единый фронт против Amazon Prime и Netflix. В частности планируют расширить присутствие собственных проектов BBC («Лютера», «Доктора Кто» и других) на европейских платформах и увеличить европейский контент на iPlayer.

Британский контент уже доступен в США на платном VOD-сервисе Britbox, который американская BBC запустила совместно с коммерческой сетью ITV. На домашнем рынке британская корпорация пыталась запустить совместный с ITV проект Kangaroo, но регулятор его отклонил.

Не только BBC объединяет силы против потоковых гигантов. Прошлой весной британский медиарегулятор Ofcom выступил с предложением тесного сотрудничества вещателей с целью поддержания конкуренции.

Напомним, Netflix планирует увеличить долю локального контента в Европе и Азии. Также сервис вошел в шестерку самых популярных видеоплатформ.

Фото: Getty Images

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