Законопослушный Netflix увеличит долю локального контента в Европе и Азии
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Законопослушный Netflix увеличит долю локального контента в Европе и Азии

от Telekritika
От Telekritika 38
Главная Интернет Законопослушный Netflix увеличит долю локального контента в Европе и Азии

В этом году Netflix будет наращивать объемы локального контента в Европе и Азии. Согласно новому законодательству Евросоюза онлайн-кинотеатры обязаны соблюдать квоту на европейский контент в своих библиотеках.

Аналитическая компания Ampere Analysis представила отчет, в котором указано, что в IV квартале 2018 года Netflix анонсировал 24 новых тайтла, которые снимут в Европе. В 2019 году онлайн-кинотеатр планирует создать в регионе 141 шоу.

Netflix также будет создавать детский контент на основе рассказов Роальда Даля, автора книги «Чарли и шоколадная фабрика» и других произведений, заручившись поддержкой Roald Dahl Company.

В Ampere Analysis отмечают, что совсем скоро Netflix снимет десять новых тайтлов в Великобритании, восемь в Индии, шесть в Германии и по пять в Японии и Испании. Около 36% контента выйдет не на английском языке, а 46% будет произведено за пределами США и Канады.

Напомним, что для Netflix азиатский рынок является наиболее перспективным с момента выхода на него три года назад. Осенью компания заявила о запуске низкобюджетных тарифных планов для Азии в тестовом режиме.

Заглавное фото: freestocks.org, Pexels

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