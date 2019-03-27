📢 Операторы анонимно пожаловались в «Чистое небо» на 33 провайдера-пирата
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📢 Операторы анонимно пожаловались в «Чистое небо» на 33 провайдера-пирата

от Telekritika
От Telekritika 31
Главная Новости 📢 Операторы анонимно пожаловались в «Чистое небо» на 33 провайдера-пирата

В 2018 году Инициатива «Чистое небо» и входящие в нее правообладатели призвали провайдеров и других заинтересованных лиц подавать информацию о провайдерах при подозрении на нарушение права интеллектуальной собственности.

За вторую половину 2018 года «Чистое небо» получило около 100 сообщений о 33 пиратящих провайдерах, сообщает инициатива. Среди них было пять львовских, четыре черновицких, три харьковских, два одесских, два киевских. Из 33 полученных запросов на проверку провайдеров у 17 был контракт на трансляцию, 14 находятся на этапе ожидания подтверждения нарушения и по двум уже ведется досудебное расследование.

Когда информация о новом или подозрительном провайдере попадает к правообладателям, они проверяют состояние отношений с ним. Если контракта на трансляцию контента действительно нет, то с компанией связываются. По итогам переговоров либо провайдер заключает договор, либо правообладатель начинает юридические действия по фиксированию правонарушения и подаче иска в суд.

«Эффективная борьба с воровством контента требует участия всего вовлеченного легального бизнеса. В том числе провайдеров интернета и платного телевидения. Учитывая гиперлокальность и территориальную раздробленность этого бизнеса, мы очень рассчитываем на людей «на местах», которые знают своих соседей и могут попросить нас проверить их. Ведь если сосед не платит retransmission fee, его цивилизованный конкурент попадает в неравные конкурентные условия. Это и несправедливо, и создает барьер в развитии всего сообщества», – говорит глава объединения Катерина Федорова.

Напомним, в январе в «Чистом небе» ввели правило «партнерского принципа» – ассоциация предлагает партнерам разрывать договоры с провайдерами, уличенными в пиратстве.

Фото: pixabay

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