🔥 «Чистое небо» предлагает разрывать договоры с провайдерами, уличенными в пиратстве

Общественный союз «Инициатива Чистое небо», защищающий права интеллектуальной собственности в аудиовизуальной сфере, вводит новую практику. Если один из участников «Инициативы» сообщает о том, что его «пиратит» провайдер платного телевидения, другие участники могут разорвать с ним договоры, а если это – сайт, то снять свой плеер. Такую сплоченность правообладатели назвали «партнерским принципом», сообщает объединение.

В январе 2019 произошел первый прецедент работы по этому принципу. Компания MBG, дистрибьютор телеканалов History и Euronews, подала в черный список одного из украинских провайдеров платного телевидения. «StarLight Digital провели переговоры с MBG и провайдером с целью выяснить, действительно ли права были нарушены. После чего сообщили провайдеру о разрыве договора с ним. В результате провайдер отключил телеканалы, по которым у MBG были претензии», – говорится в сообщении «Чистого неба».

Ольга Воронович, партнер MBG Ukraine и MBG Bel: «Мы, как представитель правообладателей с серьезной репутацией на мировом рынке, считаем важным бороться с пиратством. Это явление не только наносит ущерб нам, правообладателям, но и способствует недобросовестной конкуренции среди наших партнеров-провайдеров. Поэтому мы присоединились к составлению списка для сервиса blacklists.org.ua. Конечно, есть провайдеры, которые “по ошибке” без договора ретранслируют наши каналы, но они идут на контакт, если к ним обращаться – такие компании в список не попадают. Есть же такие, к которым достучаться невозможно. И, как оказалось, повлиять на них можно только с помощью других правообладателей и партнерского принципа не работать с “пиратами”. Мы рады быть частью этого процесса и надеемся, что вскоре в Украине пиратство будет побеждено благодаря совместным усилиям всех участников рынка».

Общественный союз «Инициатива Чистое небо» считает, что это демонстрирует стремление бороться с пиратством как с явлением и должно привлечь к активностям «Чистого неба» новых правообладателей.

Руководитель ОС «Инициатива Чистое небо» Катерина Федорова призывает правообладателей, провайдеров, рекламодателей и других участников экосистемы присоединяться к этому и другим проектам «Чистого неба», чтобы «усилить ощущение общего результата: в доходах, взаимном уважении, новых партнерских проектах».

«Борьба с пиратством – непростой процесс. Часто легальному бизнесу не хватает законодательных инструментов. Тогда на помощь приходят правила цивилизованного рынка: добровольное объединение вокруг общих ценностей. Когда мы помогаем друг другу в борьбе, в краткосрочной перспективе отказываясь от контрактов и лишая себя дохода, но в долгосрочной оздоравливая весь рынок, это принесет выгоду всем», – резюмирует Катерина Федорова.

Напомним, 1 января 2019-го к «Чистому небу» присоединилась одесская компания по производству ТВ-тюнеров «Инфомир». До этого момента официальными членами инициативы были исследовательская компания Gemius, фотосервис Getty Images, Smartsolutions Law Group, «1+1 Интернет» и спутниковая платформа Viasat.

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