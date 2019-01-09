В Латвии вступил в силу закон о блокировке ISP-провайдерами ворованного ТВ-контента

Блокировка будет осуществляться во внесудебном порядке по распоряжению Национального совета по электронным средствам массовой информации (НСЭСМИ), первоначально на шесть месяцев. Закон не охватывает пиратства кинотеатрального контента.

Процесс ограничения доступа будет похож на то, как это делается в других странах. НСЭСМИ сначала будет рассылать cease-and-desist уведомления сервисам, ретранслирующим телевизионный контент без разрешения. Им будут давать 15 дней, чтобы прекратить незаконную деятельность. В противном случае сайт будет помещен в национальный «черный» список, передаваемый местным интернет-провайдерам.

«Затраты государства на наделение НСЭСМИ новыми функциями оцениваются в 333 207 евро в 2019 году и по 280 365 – в 2020 и 2021. Львиную долю затрат составит заработная плата», – пишет местное издание Delfi. Остальное пойдет на различные потребности, включая ПО для мониторинга.

Как пишет TorrentFreak: «Новость о том, что Латвия будет расправляться с “пиратскими” телевизионными трансляциями, появилась после того, как украинский производитель телевизионных приставок Infomir заявил, что сделает все возможное для предотвращения нарушений». TorrentFreak признает, что приставки Infomir пользуются популярностью для доступа к премиальному контенту за счет «красивого интерфейса». Они используются в 150 странах мира.

Одесская компания Infomir в прошлом году заявила о борьбе с нелегальным контентом, доступным через их приставки. А уже 1 января 2019 года стала членом общественного союза «Инициатива Чистое небо» – украинской антипиратской ассоциации.

Виктор Артющенко, коммерческий директор группы компаний «Инфомир», акцентирует на том, что компания борется с распространением пиратства через приставку по заявлению правообладателей: «Мы блокируем доступ после получения жалобы от правообладателя. Согласно нашей политике, мы рассматриваем жалобы, которые соответствуют требованиям DMCA, так как это является наиболее универсальным и понятным инструментом для всех заинтересованных сторон. Блокировка происходит после оценки полученной жалобы на соответствие требованиям DMCA и в случае отсутствия в жалобе индикаторов, которые бы свидетельствовали о том, что жалоба является ошибочной или недостоверной. Технические детали работы системы блокировки мы раскрыть не можем, так как это может понизить возможность противодействия обходу блокировки. Мы применяем один стандарт по отношению к форме жалобы в разных странах. Если же между правообладателем и поставщиком IPTV-услуги возникнет спор по существу нарушения, в том числе из-за различного толкования местного законодательства, мы можем запросить решение суда для сохранения блокировки доступа в силе», – цитируют Виктора Артющенко в «Чистом небе».

В Delfi отмечают, что значительная часть антипиратских усилий государственных структур и антипиратское же законотворчество в Латвии пролоббированы местной антипиратской инициативой Par legālu saturu, в которую входят 14 компаний. Организация оказывает госорганам юридическую, экспертную и информационную поддержку. Благодаря этой поддержке в Латвии в последние два года государство реально борется с пиратским телевидением – проводятся рейды, заводятся уголовные дела, штрафуются и закрываются компании.

В «Чистом небе» добавляют, что вместе с Par legālu saturu осенью 2018 года подписали Варшавскую декларацию, которая объединит антипиратские организации и правообладателей в общих усилиях по борьбе с воровством контента, защищенного авторским правом.

Напомним, «Чистое небо» было зарегистрировано как общественный союз 13 июля 2018-го. До этого момента официальными членами инициативы были исследовательская компания Gemius, фотосервис Getty Images и юридическая компания Smart Solutions.

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