Видеокейс: The Seven Worlds от Ридли Скотта
Эксперты киноиндустрии о том, как сделаны спецэффекты
Наша первая статья – о «маленьком кино» The Seven Worlds Ридли Скотта. Рекламный ролик – это творческая интерпретация дегустации напитка X.O. от Hennessy.
Пару недель назад я встретилась с другом и отличным оператором, экспертом по спецсъемкам Тарасом Миськивым. Мы обсуждали его поездку в Нью-Йорк и будущие проекты. В беседе я вспомнила, что хотела показать Тарасу невероятный рекламный ролик Ридли Скотта для Hennessy. На вопрос «как это снято?», услышала – «не знаю, тут же все на постпродакшене построено». И тут мы решили, что надо сделать рубрику «Как это сделано» с разбором и мнениями профи из индустрии. В данном случае – как снимают фантастически красивое и технически сложное видео.

Наша первая статья – о «маленьком кино» The Seven Worlds Ридли Скотта. Рекламный ролик – это творческая интерпретация дегустации напитка X.O. от Hennessy. Иллюстрация вкуса и ощущений выстроена вокруг основных нюансов: сладкие ноты, восходящий жар, пряная нота, плавное горение, шоколадная и древесная ноты, ну и кульминация вкуса – бесконечное эхо (метафора к послевкусию после глотка).

«Я был вдохновлен миксом искусства и развлечения. Мне посчастливилось обладать свободой интерпретировать и создавать что-то удивительное» Ридли Скотт
Эти семь нот представляются Ридли Скоттом как отдельные миры, каждый из которых воплощается в жизнь посредством удивительной и экстремальной видеографии. Дополняет идею фраза о том, что «каждая капля Hennessy X.O. – настоящая Одиссея».

Скотт создал эпическое сенсорное сюрреалистическое путешествие, в котором исследует возможности вкуса.

И мы, зрители, становимся частью этого невероятного перемещения в пространстве и времени. Так что – отправляемся в эту VFX-мечту и погружаемся в мир Ридли Скотта.




В The Seven Worlds Ридли Скотт успел появиться в камео блуждающего странника

Почему Ридли Скотт?

Думаю, несложно согласиться с тем фактом, что Ридли Скотт – один из самых влиятельных режиссеров эпохи. Он и его брат ворвались на сцену, создавая рекламные ролики, а затем стали заниматься художественным кино.

Скотт – один из немногих режиссеров, создающих картины для большого экрана. Вот почему так интересно посмотреть на его новое рекламное видео, нового уровня и качества и – для маленького экрана.


The Seven Worlds

Скотт – настоящий мастер, что касается визуального опыта. Его работы определили большую часть научной фантастики. Он визионер, фантазер и один из первых, кто стал снимать эпические (в смысле контекста и подхода) рекламные видео. К слову, режиссер никогда не получал награду Киноакадемии за лучшую режиссуру. Напомним, его реклама «Apple 1984» – один из самых известных рекламных кейсов всех времен. Также важно знать, что Ридли Скотт в качестве режиссера не снимал рекламу в течение 15 лет.

Он объяснил, чем его заинтересовал этот проект: «Я был вдохновлен миксом искусства и развлечения. Мне посчастливилось обладать свободой интерпретировать и создавать что-то удивительное».






Тарас Миськив, оператор-постановщик, эксперт по спецсъемкам


Расскажи, с точки зрения оператора, как снимали ролик Ридли Скотта для Hennessy?

Как минимум рекламу снимал человек, который состоит в Американском сообществе кинематографистов.

Что это значит?

Высокий уровень профессионализма и имя. Это люди, признанные в индустрии. Они считаются топовыми, у них есть вкус. Гильдия никогда не предложит оператора, который снимает плохо. У каждого из них есть свой стиль, свое чувство.

Это художественная вещь. Например, есть художник, который хорошо рисует графику, есть тот, который отлично рисует акварелью. Точно так же и в операторской работе. Процесс работы не состоит только в камере. Прежде всего, это работа со светом, потому что светом ты создаешь атмосферу, освещаешь сцену, героя и так далее. Камера – это просто вспомогательный инструмент, который фиксирует. Но ее тоже нужно правильно и тонко подобрать.

Например, можно снимать видео на пленку и получать определенный эффект, на цифровые камеры с супервысоким разрешением. Именно такие были использованы в этой рекламе. Работа с цифровыми камерами проще, сам процесс. Творческие люди больше зациклены на результате, стилистике, подаче истории. Все остальные, технические моменты «подтягиваются» ассистентами, техническими директорами, целой командой. Людей в продакшене участвует очень много.

Если комментировать это видео с точки зрения оператора – здесь работа начинает распределяться в тот момент, когда уже очень много видео, снятого под постпродакшен. На начальном этапе историю прорисовывают, оператор рассказывает об атмосфере, показывает референсы. Ими может служить что угодно: фото, видео. В таких мощных командах, как у Ридли, все люди творческие, они могут выборочно вырвать что-то из контекста и потом уже в голове начинают развивать тему. Ридли Скотт может доверять многим, но он главный дирижер, говорит всем, что нужно делать, но никогда не делает сам.

Операторы снимали фантастический мир?

Да, съемки проводились на хромокей – это однотонный фон: синий или зеленый. Думаю, они очень много работали в студии. Снимали под постпродакшен. Задача: выхватить что-то одно из контекста и эту деталь использовать дальше. В этой рекламе даже лица рисовали! Кадр с разноцветным песком полностью рисовали, даже не снимали на видео. Можно, конечно, снять с декорациями, но, наверное, это стоило бы гораздо дороже, чем нарисовать. Это первый момент. Второй – может режиссер что-то такое придумал, что никто не мог нарисовать – только постпродакшен, такая крутая вижуал-студия с огромным штабом людей, как MPC.





Комментарии экспертов Moving Picture Company (MPC), которые более 25 лет являются лидерами в создании визуальных эффектов (VFX) c офисами в Лондоне, Париже, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Шанхае. Компания принимает участие во многих проектах Ридли Скотта.


На что стоит обратить внимание в VFX-работе в этом ролике?

Мы разработали несколько инструментов в программном обеспечении Houdini во время сьемок. Эту же программу мы теперь используем в других рекламных проектах. В видео The Seven Worlds для создания облаков плавающего пламени нами были разработаны новые инструменты, которые упростили и ускорили процесс создания эффекта. После этого этапа мы смогли добавить нужные нам симуляции, чтобы они напоминали вулканические облака.

MPC Films очень часто работает над проектами Ридли Скотта, почему он вас выбирает?

MPC Films была ответственной в парочке последних фильмов Ридли Скотта, соответственно, когда он решил снова взяться за рекламу в этом году, было вполне естественно, что он пришел к нам за созданием визуальных спецэффектов. Наша команда в этом году делала спецэффекты для его рекламных видео для Hennessy и Turkish Airlines. Это был индивидуальный подход, в котором мы обсуждали абсолютно все этапы производства до самых мельчайших деталей, начиная от анимации, компьютерной графики (CG), заканчивая компоузитингом, в процессе чего Скотт все время делал зарисовки к каждому кадру или мелкой детали, что дало нам возможность лучше брифовать наших исполнителей.

Самые впечатляющие кадры в ролике – с песком и с живописными ландшафтами. Как они создавались?

Эти кадры были созданы с помощью наших коллег из офиса MPC в Лос-Анджелесе, в качестве базовых мы использовали кадры, отснятые в пустыне. Мы их покрасили с помощью программы Nuke в цвет, который Скотт выбрал сам. Он хотел, чтобы небеса были медного оттенка, поэтому мы придерживались теплой палитры во всем изображении. Для скульптинга во всех кадрах мы использовали Zbrush, а вот анимировали уже в Maya. Весь песчаный перформенс был создан в программе Houdini.

Из-за огромного масштаба сцен мы разработали систему, в которой могли бы локализовать моделирование песка и смешать его с реальными кадрами. Также для создания гигантов и их массивности, мы разработали систему по симуляции времени до нужного нам уровня, чтобы все детали могли передать размеры гигантов. Это будто они движутся в slow motion, производя этим эффект огромности.

Сколько человек работало над созданием спецэффектов?

CG команда в Лондоне состояла из около 45 человек, а также 9 человек занималась только компоузитингом.

Костюмы для ролика cоздал очень модный британский дизайнер Назир Мажар (Nasir Mazhar)
Над созданием спецэффектов для видео работала команда из 45 человек




Константин Манаков, руководитель службы постпродакшена компании Star Media


На что стоит обратить внимание в VFX-работе в этом ролике? Если да, подробнее расскажите о технологии.

В этом ролике используются почти все виды специальных эффектов, вот несколько технологий: съемка макетов, моделей, аниматроников (Motion Capture, Matte Painting, Digital Double). По каждой отдельной технологии можно написать целую статью.

Поделитесь общими принципами работы VFX-департамента? С чего все начинается, как идет процесс, и чем это все заканчивается?

Все начинается с идеи. Рисуются концепт-арт, сцены, визуализируются персонажи, делаются раскадровки. Такая «хронология» работает как в случае построения одного кадра, так и отдельных сцен. Желательно, чтобы команда могла встречаться раз в неделю для демонстрации промежуточного варианта работы. Обсуждать, что получается и что необходимо изменить. В итоге собирается секвенция из самых лучших версий шотов (кадров), которая достойна утверждения.

Если бы вам поставили такую же задачу, сколько часов работы вы бы выставили клиенту?

Сложный вопрос, зависит от многих факторов, какими специалистами и в каком количестве я буду располагать. Какие сроки есть для производства? И стоимость любого ролика зависит не только от количества и качества визуальных эффектов. Множество факторов влияют на этот процесс.

Что же дороже в постпродакшене, человеко-ресурс или ресурс машин?

Конечно, человеко-ресурс, так как технологии становятся все доступнее. Я имею в виду как техническое оснащение, так и программное. А творческие люди, которые владеют программным обеспечением и могут использовать все технические возможности для достижения требуемого результата – такие специалисты на вес золота.

Есть ли у вас опыт работы с подобными технологиями?

С подобными технологиями мы и так работаем… но мы их используем для решения простых задач. Я был бы рад поучаствовать в создании нечто подобного.

Что бы вы добавили или убрали из визуальных эффектов?

Это очередной шедевр Ридли Скотта и его команды. Всегда можно что-то добавить или убрать, но это уже будет совсем другой ролик.