“









Тарас Миськив, оператор-постановщик, эксперт по спецсъемкам





Расскажи, с точки зрения оператора, как снимали ролик Ридли Скотта для Hennessy?



Как минимум рекламу снимал человек, который состоит в Американском сообществе кинематографистов.



Что это значит?



Высокий уровень профессионализма и имя. Это люди, признанные в индустрии. Они считаются топовыми, у них есть вкус. Гильдия никогда не предложит оператора, который снимает плохо. У каждого из них есть свой стиль, свое чувство.



Это художественная вещь. Например, есть художник, который хорошо рисует графику, есть тот, который отлично рисует акварелью. Точно так же и в операторской работе. Процесс работы не состоит только в камере. Прежде всего, это работа со светом, потому что светом ты создаешь атмосферу, освещаешь сцену, героя и так далее. Камера – это просто вспомогательный инструмент, который фиксирует. Но ее тоже нужно правильно и тонко подобрать.



Например, можно снимать видео на пленку и получать определенный эффект, на цифровые камеры с супервысоким разрешением. Именно такие были использованы в этой рекламе. Работа с цифровыми камерами проще, сам процесс. Творческие люди больше зациклены на результате, стилистике, подаче истории. Все остальные, технические моменты «подтягиваются» ассистентами, техническими директорами, целой командой. Людей в продакшене участвует очень много.



Если комментировать это видео с точки зрения оператора – здесь работа начинает распределяться в тот момент, когда уже очень много видео, снятого под постпродакшен. На начальном этапе историю прорисовывают, оператор рассказывает об атмосфере, показывает референсы. Ими может служить что угодно: фото, видео. В таких мощных командах, как у Ридли, все люди творческие, они могут выборочно вырвать что-то из контекста и потом уже в голове начинают развивать тему. Ридли Скотт может доверять многим, но он главный дирижер, говорит всем, что нужно делать, но никогда не делает сам.



Операторы снимали фантастический мир?



Да, съемки проводились на хромокей – это однотонный фон: синий или зеленый. Думаю, они очень много работали в студии. Снимали под постпродакшен. Задача: выхватить что-то одно из контекста и эту деталь использовать дальше. В этой рекламе даже лица рисовали! Кадр с разноцветным песком полностью рисовали, даже не снимали на видео. Можно, конечно, снять с декорациями, но, наверное, это стоило бы гораздо дороже, чем нарисовать. Это первый момент. Второй – может режиссер что-то такое придумал, что никто не мог нарисовать – только постпродакшен, такая крутая вижуал-студия с огромным штабом людей, как MPC.







