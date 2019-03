“





Комментарии экспертов Moving Picture Company (MPC), которые более 25 лет являются лидерами в создании визуальных эффектов (VFX) c офисами в Лондоне, Париже, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Шанхае. Компания принимает участие во многих проектах Ридли Скотта.





На что стоит обратить внимание в VFX-работе в этом ролике?



Мы разработали несколько инструментов в программном обеспечении Houdini во время сьемок. Эту же программу мы теперь используем в других рекламных проектах. В видео The Seven Worlds для создания облаков плавающего пламени нами были разработаны новые инструменты, которые упростили и ускорили процесс создания эффекта. После этого этапа мы смогли добавить нужные нам симуляции, чтобы они напоминали вулканические облака.



MPC Films очень часто работает над проектами Ридли Скотта, почему он вас выбирает?



MPC Films была ответственной в парочке последних фильмов Ридли Скотта, соответственно, когда он решил снова взяться за рекламу в этом году, было вполне естественно, что он пришел к нам за созданием визуальных спецэффектов. Наша команда в этом году делала спецэффекты для его рекламных видео для Hennessy и Turkish Airlines. Это был индивидуальный подход, в котором мы обсуждали абсолютно все этапы производства до самых мельчайших деталей, начиная от анимации, компьютерной графики (CG), заканчивая компоузитингом, в процессе чего Скотт все время делал зарисовки к каждому кадру или мелкой детали, что дало нам возможность лучше брифовать наших исполнителей.



Самые впечатляющие кадры в ролике – с песком и с живописными ландшафтами. Как они создавались?



Эти кадры были созданы с помощью наших коллег из офиса MPC в Лос-Анджелесе, в качестве базовых мы использовали кадры, отснятые в пустыне. Мы их покрасили с помощью программы Nuke в цвет, который Скотт выбрал сам. Он хотел, чтобы небеса были медного оттенка, поэтому мы придерживались теплой палитры во всем изображении. Для скульптинга во всех кадрах мы использовали Zbrush, а вот анимировали уже в Maya. Весь песчаный перформенс был создан в программе Houdini.



Из-за огромного масштаба сцен мы разработали систему, в которой могли бы локализовать моделирование песка и смешать его с реальными кадрами. Также для создания гигантов и их массивности, мы разработали систему по симуляции времени до нужного нам уровня, чтобы все детали могли передать размеры гигантов. Это будто они движутся в slow motion, производя этим эффект огромности.



Сколько человек работало над созданием спецэффектов?



CG команда в Лондоне состояла из около 45 человек, а также 9 человек занималась только компоузитингом.