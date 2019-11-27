Новые формальные собственники «Зеонбуда» являются его работниками

Единственный провайдер эфирного цифрового телевидения «Зеонбуд» официально прокомментировал изменения в структуре собственности компании. Пять новых собственников провайдера – это работники компании. Об этом говорится в релизе, разосланном провайдером 25 ноября.

Провайдер уверяет, что формально выполнил требования принятого 3 октября закона о запрете иностранцам владеть цифровым эфирным провайдером с общенациональным покрытием.

«Во исполнение требований Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием» изменилась структура собственности оператора цифровой многоканальной телесети ООО «Зеонбуд». В результате таких изменений владельцами оператора стали исключительно граждане Украины, которые являются работниками общества и непосредственно участвовали в развитии цифровой телесети и внедрении цифрового вещания в Украине», — говориться в сообщении компании.

Провайдер не уведомляет, какие должности в компании занимают ее новые собственники, также не раскрывает сумму сделки.

Напомним, 21 ноября «Зеонбуд» изменил структуру собственности – у провайдера появилось пять новых собственников: Михаил Моисеев, Ирина Алябьева, Александр Ильющенко, Владимир Прокопенко и Александр Шилов. Михаилу Моисееву принадлежит 1% компании напрямую. Четыре остальных собственника владеют ровными долями (по 24,5%) через четыре разные кипрские компании. Они заменили в структуре собственности пятерых латвийцев (Сергийса Никитинса, Алису Живалову, Андреиса Стамбулиди, Игорса Твердовса и Вадимса Седановса) и британца (Томаса Адриана Дэвида Майллза).

Александр Шилов зарегистрирован в Краматорске Донецкой области, у четырех остальных – киевская регистрация. Ирина Алябьева является директором провайдера. Александр Ильющенко в 2010-2013 годах работал директором телеком-компании «ММДС-Украина», которая входит в СКМ Рината Ахметова. Параллельно с «ММДС-Украина» Ильющенко в 2010-2014-м был директором компании «Эфир» (ООО «ТРК «Етер») – «мобильного» сателлита «Зеонбуда», которому в апреле этого года Нацсовет продлил лицензию провайдера старой технологии мобильного цифрового телевидения DVB-H (в ноябре компания высказалась о готовности поменять технологию DVB-H на DVB-T2).

Напомним, закон о запрете иностранцам владеть цифровым эфирным провайдером с общенациональным покрытием вступает в силу 29 ноября. Он запрещает таким компаниям иметь среди бенефициаров иностранцев. В противном случае, такая компания автоматически теряет свои провайдерские лицензии. Срок действия четырех провайдерских лицензий «Зеонбуда» выходит 9 декабря 2020-го.

Ранее «Зеонбуд» связывали с Ринатом Ахметовым, Валерием Хорошковским, Дмитрием Фирташем и Александром Януковичем; куратором провайдера называли экс-регионала, экс-нардепа «Оппоблока» Юрия Мороко, который является креатурой Рината Ахметова. Эксперт ОО «Информационная безопасность» Татьяна Попова предполагала, что пятый президент Петр Порошенко мог стать одним из акционеров провайдера после отключения эфирного аналога осенью прошлого года. Тогда у «Зеонбуда» появилось 4 новых собственника: пять латвийцев сменили троих киприотов с долей владения 75%, остальные 25% остались за британцем, который фигурировал в структуре собственности изначально. Сделка киприотов с латвийцами состоялась 11 ноября 2018 года.

Фото: pixabay

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