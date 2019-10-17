НовостиТВ

Нацсовет проверит канал Мураева из-за интервью Азарова

от Telekritika
От Telekritika 498
Главная Новости Нацсовет проверит канал Мураева из-за интервью Азарова

5 октября на телеканале «Макси-ТВ» журналист Дмитрий Гордон взял интервью у экс-премьер-министра Украины Николая Азарова.

17 октября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании назначил внеплановую проверку ООО «Наша Прага» (логотип «Макси-ТВ») из-за трансляции программы «Гордон» с участием Николая Азарова. Об этом сообщает Нацсовет.

Программа с участием Азарова вышла на телеканале 5 октября 2019 года. Дмитрий Гордон взял у него интервью с помощью системы дополненной реальности. Нацсовет провел мониторинг и пришел к выводу, что «во время программы распространялись высказывания, имеющие признаки нарушений украинского законодательства» и, таким образом, были нарушены требования ч. 1 статьи 28 Закона Украины «Про информацию», абзац 3, 4, 9 ч.2. статьи 6 Закона Украины «Про телевидение и радиовещание»; пункты а) и в) ч.1 статьи 59 упомянутого закона.

«Национальный совет назначил внеплановую выездную проверку деятельности компании, после рассмотрения результатов которой будет принято соответствующее решение», – сообщает Нацсовет.

Напомним, 10 января Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил внеплановую проверку телеканала «Макси-ТВ» из-за самовольного запуска канала.

Официальным собственником «Нашей Праги» является Владимир Мураев – отец внефракционного народного депутата Евгения Мураева, основателя партии «Наши». По данным «Канала 24», кипрская компания по структуре собственности нового вещателя связана с российским «Промсвязьбанком», который обслуживает финансовые операции Министерства обороны России.

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Что надеть журналисту, чтобы его заметила пресс-секретарь Белого...

23.02.2018

Украинские кинокритики назвали претендентов на премию «Киноколо»

25.09.2018

Британская телеведущая призналась, что летает бизнес-классом, а детей...

06.06.2018

На благотворительном показе фильма о Сенцове и Кольченко...

14.06.2018

Умер выдающийся украинский философ

11.02.2018

Дроны атакуют: на экраны выходит 3 сезон сериала...

30.04.2018

⚡ Федор Гречанинов назначен директором по стратегии и...

25.06.2019

Соратник Медведчука сменил немца в собственности «112 Украина»

14.12.2018

Короткие ужасы и «Запрещенный»: что смотреть на фестивале...

06.08.2019

? Вуди Аллен требует у Amazon $68 млн...

08.02.2019