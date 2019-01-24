Нацсовет признал ошибку и отменил штрафы Paramount Comedy, Niki Kids и Niki Junior

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 24 января отменил свои решения о вынесении штрафов по телеканалам Paramount Comedy (ООО «Вижн медиа»), а также Niki Kids и Niki Junior (ООО «Дитяче телебачення») за несоблюдение 50%-й квоты национального продукта. За данное решение члены регулятора проголосовали единогласно. Присутствующие представители телеканалов согласились с решением чиновников.

Данный вопрос был внесен в повестку заседания с голоса члена Нацсовета Сергея Костинского – автора предыдущих решений по телеканалам. Чиновник сообщил, что отменить решения в регуляторе постановили по итогам служебного расследования – была допущена ошибка работниками аппарата. Чиновник также признал свою ответственность за нее. Сергей Костинский был автором проектов решений по телеканалам. На следующем заседании, которое состоится 7 февраля, в повестку будет внесен проект решения «вынесение предупреждение» по всем трем каналам. Именно эта санкция является корректной согласно украинскому законодательству.

Напомним, решение по Paramount Comedy было принято 17 января, после чего двое членов Нацсовета – Ольга Герасимьюк и Олег Черныш – в комментарии «Телекритике» заявили, что не получали в финальных документах проект решений о штрафе и голосовали за предупреждение для канала, заподозрив коллег из президентской четверки в подмене решения. Во время голосования на экран был выведен проект решения об объявлении предупреждения (что было зафиксировано «Телекритикой»), соответствующая информация была обнародована и на сайте Нацсовета в разделе «Новости», но в скором времени был изменен ее текст – с вынесения предупреждения на вынесение штрафа (сканы были обнародованы «Телекритикой»). Сергей Костинский объяснил «Телекритике» подмену решения «технической ошибкой», а замглавы регулятора Ульяна Фещук – отпусками работников аппарата Нацсовета.

После публикации на «Телекритике» о подлоге, президентская часть Нацсовета инициировала служебное расследование. Руководитель аппарата Нацсовета Сергей Кучерук на заседании доложил о его результатах. Он признал, что изначально готовился проект решения о предупреждении, но потом он был изменен на штраф, после чего его разослали членам Нацсовета накануне заседания в 17:35 (хотя Ольга Герасимьюк и Олег Черныш уверяли ТК, что в этом письме была указана санкция «предупреждение»). Во время заседания 17 января на экран был выведен неизмененный проект решения, его он назвал «информационной таблицей», акцентировав на том, что конечные проекты решений регулятора иногда могут не совпадать с теми, которые выводятся на экран во время заседания.

Сергей Костинский после публикации о подлоге прислал автору «Телекритики» СМС, в котором сообщил, что «произошла ошибка в организационном отделе», указав на то, что в ходе служебного расследования будет установлено, «кто конкретно из работников аппарата виновен в этой ситуации». Тогда как во время заседания на экране в проекте решения его авторами значились Сергей Костинский и глава подчиненного ему контрольно-аналитического управления Роман Кифлюк. После публикации «Телекритики» издание «Детектор медиа» написало, что после заседания чиновник путался в объяснениях, какое именно решение было проголосовано – изначально он уверял журналиста ДМ, что проголосовано решение о предупреждении, но со временем исправился, назвав проголосованным решением о штрафе.

В ходе заседания 24 января чиновник решил взять вину на себя. «Проект решения был подготовлен неправильно, была ошибка в работе контрольно-аналитического управления. Виноват в этой ситуации я, поскольку являюсь куратором управления и подписывал эти проекты решений. Дело в том, что мы ошибочно назначили штрафы двум телеканалам Niki Kids и Niki Junior, и в соответствии с этой практики назначили штраф и Paramount Comedy», – отметил Сергей Костинский, не указав, кто именно заменил проект решения с «предупреждения» на «штраф».

Чиновник сослался на «несовершенное» законодательство. По его словам, нарушение квоты национального продукта карается законом по-разному для телеканалов и радиостанций: телевещателям законодательство прописывает предупреждение, для радиовещателей – штраф. Сотрудники Нацсовета по ошибке применили к телеканалам штраф, указав на нарушение части 11 статьи 72 закона «О телевидении и радиовещании». «»Технической ошибки» не было бы, если бы была одинаковая ответственность для телеканалов и радиостанций», – добавил Сергей Костинский.

Замглавы регулятора Ульяна Фещук призвала не использовать проект решений, показанный во время заседания на большом экране, как финальный, назвав его «информационной таблицей»: «»Информационная таблица» не предусмотрена ни одним внутренним документом Нацсовета – она ​​была создана новым составом Нацсовета для облегчения работы аппарата и прессы, чтобы они понимали, что происходит. А обязанность членов Национального совета – просматривать проекты решений, которые есть, а не “информационную таблицу”», – добавила Ульяна Фещук.

В комментарии «Телекритике» на прошлой неделе чиновница, курирующая юридические вопросы Нацсовета, допустила ошибку. Изначально она заверяла «Телекритику», что голосовали за предупреждение, на уточняющий вопрос о том, что в публикации на сайте Нацсовета указан штраф, чиновница попросила «дать ей время уточнить». Спустя около 3 минут Ульяна Фещук перезвонила автору публикации и сообщила о штрафе, указав на нарушение телеканалом Paramount Comedy статьи 9 закона «О телевидении и радиовещании». Согласно первой части этой статьи, «в общем объеме вещания каждой телерадиоорганизации не менее 50% должен составлять национальный аудиовизуальный продукт». Чиновница настаивала на том, что именно штраф является наказанием за нарушение квоты и не стоит упоминать в публикации ее слова о предупреждении. Но часть 11 статьи 72 этого же закона предусматривает, что данное нарушение карается штрафом в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора для «телерадиоорганизаций, осуществляющих радиовещание». Телеканалы за нарушение квоты нацпродукта должны получать предупреждение и только в случае повторного нарушения – штраф. Для телеканала Paramount Comedy в данном случае нарушение по квоте национального продукта было первым.

«Телекритика» в публикации о «технической ошибке» не упоминала слова Ульяны Фещук о предупреждении. В ходе заседания 24 января чиновница публично сообщила, что больше не будет давать комментарии «Телекритике», поскольку ее слова были якобы неправильно истрактованы журналистом. Стоит отметить, что назначенная в Нацсовет по президентской квоте Ульяна Фещук 23 августа 2018-го была удостоена Петром Порошенко звания «заслуженный юрист Украины». Ранее чиновница во время заседаний не раз публично укоряла своих коллег из парламентской части в незнании норм профильного закона «О телевидении и радиовещании».

Глава Нацсовета Юрий Артеменко решил устраниться от принятых решений по штрафам, отметив, что именно он был инициатором служебного расследования: «Я почитал публикации о том, что произошел подлог, и инициировал служебное решение».

Олег Черныш попросил при подготовке изменений к проектам решений в следующий раз акцентировать на их изменениях, а также добавил, что впервые услышал, что проекты решений, которые выводятся на экран во время заседаний – это «информационная таблица», так как аналогичный файл направляется членам Нацсовета в качестве проектов решений. Юрий Артеменко не дал возможности развить эту тему.

Напомним, 17 января регулятор оштрафовал телеканал Paramount Comedy за нарушение квоты в 50% национального продукта на сумму 19 тысяч гривен – телеканал «недобрал» 25 минут для выполнения квоты. 10 января регулятор оштрафовал за нарушение квоты национального продукта телеканалы NIKI kids и NIKI junior (доля нацпродукта у каналов составляла 2%). Ранее регулятор голосовал за корректные проекты решений по квоте национального продукта. К примеру, в августе 2017 года телеканал «Пиксель» (группа «Интер») за нарушение квоты национального продукта (25% вместо 50%) получил предупреждение. Осенью 2017-го глава Комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар инициировала законопроект, целью которого было уменьшить с 50% до 25% квоту национального продукта для тематических каналов, которые представляют иностранных вещателей и анимационные каналы. Однако законопроект не был вынесен на первое чтение.

Телеканал Paramount Comedy – это партнерский вещатель группы «1+1 медиа» и американского телехолдинга Viacom. После подлога с проектом решения телегруппа «1+1 медиа» разослала релиз, в котором сообщила о намерении оспаривать решение Нацсовета в суде. О намерении оспорить штраф по NIKI kids и NIKI junior заявил также собственник телеканалов – Рудольф Кирнос.

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