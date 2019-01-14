Нацсовет оштрафовал два анимационных канала из-за отсутствия национального продукта

В ходе плановой проверки телеканалов NIKI kids и NIKI junior (ООО «Детское телевидение Украины»), которая проводилась на основании результатов мониторинга вещания за 14 сентября 2018 года, Нацсовет выяснил, что в их эфире общий объем вещания национального аудиовизуального продукта составляет 1,5% у NIKI kids и 1,75% – у NIKI junior. А по действующему законодательству его общая доля должна быть не менее 50% (12 часов в сутки).

Доля национального аудиовизуального продукта в эфире телеканала NIKI kids составила 22 минуты в сутки, у NIKI junior – 25 минут. Соответственно, доля продукта иностранного производства в эфире NIKI kids составила 23 ч. 39 мин. в сутки, в эфире NIKI junior – 23 ч. 34 мин. в сутки.

Штраф назначен за нарушение части восьмой статьи 28 и части первой статьи 9 закона «О телевидении и радиовещании». Его сумма – 19 306,05 гривен для каждого вещателя, что составляет 5% от общей суммы лицензионного сбора. У телеканалов есть месяц на его оплату.

Нацсовет рассматривал этот вопрос со второй попытки. Впервые он поднимался осенью, после чего был перенесен по просьбе владельца телеканалов. Рудольф Кирнос доказывал регулятору необходимость отнесения к национальной квоте украинского дубляжа закупленных мультфильмов, который канал проводит самостоятельно. На заседании 10 января владелец канала пообещал обжаловать решение в суде: «Мы будем обращаться в суд и доказывать нашу позицию. Пусть суд назначает экспертизу, которая установит, каким образом собственный продукт не является национальным».

Вместе с тем, Рудольф Кирнос посоветовал Нацсовету обратить внимание на то, что адаптированный иностранный телеканал мультфильмов Nickelodeon сократил свое название до Nick. По его мнению, такое название можно спутать с Niki Kids и Niki Junior. «Если этот вещатель не обращался об изменении названия канала, я считаю, что это нарушение, в частности, Конвенции о трансграничном телевидении», – добавил он. В ответ член Нацсовета Сергей Костинский заверил, что вскоре регулятор примет Порядок адаптации иностранных телеканалов, который сможет урегулировать данный вопрос.

Телеканал Nickelodeon входит в группу платных телеканалов Viacom, дистрибуцией которых занимается «1+1 медиа». С начала запуска телеканалов Niki Kids и Niki Junior (осень 2017 года) между Рудольфом Кирносом и «1 + 1 медиа» продолжается конфликт из-за созвучности названий вещателей. Впервые телеканал Nickelodeon сообщил о том, что сократил свое название 1 июня 2017-го. С тех пор вещатель использовал в своем эфире два логотипа.

Напомним, NIKI kids и NIKI junior – не первые анимационные телеканалы, которые регулятор «ловит» на несоблюдении 50%-й квоты на национальный продукт. В августе 2017 года Нацсовет объявлял предупреждение телеканалу «Пиксель» из группы «Интер» за несколько нарушений, среди которых было нарушение квоты национального продукта (25% вместо 50%). Телеканал объяснял нарушение отсутствием соответствующего количества мультфильмов украинского производства. После этого председатель Комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар инициировала законопроект, который имел целью, в частности, уменьшить квоту национального продукта для детских каналов с 50% до 25%. Однако законопроект не был вынесен на первое чтение.

Лицензию на спутниковое вещание имеют следующие анимационные телеканалы: «Пиксель», «Малятко», LaLe, «ПлюсПлюс», NIKI kids и NIKI junior. Проводилась ли их проверка на предмет выполнения доли национальной продукта – не сообщалось. В адаптированном списке иностранных телеканалов Нацсовета 17 телеканалов, рассчитанных на детскую аудиторию.

Телеканалы NIKI Kids и NIKI Junior вместе с музыкальными EU Music и 4ever Music входят в условную группу каналов Vianet. Как писала «Телекритика», с 1 января эксклюзивным дистрибьютором этих телеканалов стала компания StarLight Digital из группы StarLightMedia.

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