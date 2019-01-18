Президентская часть Нацсовета подменила решение по Paramount Comedy

Первый заместитель главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк, а также член регулятора Олег Черныш заверили «Телекритику», что они голосовали за предупреждение для телеканала Paramount Comedy за нарушение 50%-й квоты национального продукта. Чиновники искренне удивлены тем, что в финальных документах решение было изменено с предупреждения на штраф. Они также подчеркивают, что не видели второй проект решения перед заседанием.

«Я случайно узнала, что вместо предупреждения Paramount Comedy получил штраф. Об изменении проекта мне было неизвестно – я голосовала за проект, где было предупреждение, – рассказывает Ольга Герасимьюк. – Эти материалы мной были получены вчера, за пару минут до заседания, – там было прописано предупреждение, а не штраф для канала. В среду были те же проекты за полчаса до окончания рабочего дня. За столом на заседании я просила дать мне бумажный проект, но он был якобы у кого-то, занят. Но это уже чистый ужас. Произошел подлог».

«Я голосовал за санкцию “объявление предупреждения”, которая была направлена помощницей Юрия Артеменко Мариной Войтковой членам Нацсовета 16 января в 17:35 под названием “Финальные материалы к заседанию Нацсовета”. Других материалов я не получал. Именно этот проект решения и был выведен на экран во время заседания», – добавил Олег Черныш.

Оба чиновника надеются получить разъяснение от коллег из президентской четверки.

Напомним, Нацсовет 17 января якобы оштрафовал телеканал Paramount Comedy (ООО «Вижн медиа») за нарушение квоты в 50% национального продукта на сумму в 19 тысяч гривен (5% лицензионного сбора). Объем национального аудиовизуального продукта в день мониторинга – 14 декабря, составил 48,22% или 11 часов 34 минуты, телеканал «недобрал» 25 минут для выполнения 50%-й квоты. В проекте решения, выведенном на экран во время заседания, было прописано предупреждение (скрин, который это подтверждает, есть в наличии). В пресс-службе Нацсовета «Телекритике» вчера вечером сообщили, что текст проекта решения был изменен в среду вечером, с чем были ознакомлены члены Нацсовета, а во время заседания в аппарате регулятора не успели заменить его, выдав на экран старый проект решения.

Ольга Герасимьюк заверила «Телекритику», что с лета прошлого года она не имеет влияние на отдел по связи со СМИ – «кураторство» перешло от нее к Юрию Артеменко.

Примечательно, что соответствующая новость о телеканале Paramount Comedy была размещена на официальном сайте регулятора 17 января около 13 часов. В изначальной редакции в ней было указано, что у вещателя все же предупреждение, но со временем текст новости был изменен на штраф, о чем свидетельствует кэш поисковика. При изменении названия самой новости остался старый URL-адрес с предупреждением.

Наказание для телеканала (предупреждение или штраф) члены Нацсовета на заседании не обсуждали. Дискуссия коснулось только обсуждение самого вопроса нарушения. Перед голосованием глава ведомства Юрий Артеменко сообщил, что ставит на голосование проект в редакции Сергея Костинского, не вдаваясь в детали. На экране во время заседания было указано, что автором проекта по предупреждению был Сергей Костинский. Обычно регулятор объявляет предупреждение в случае первого нарушения, а штрафы – во время второго нарушения, если штраф за первое нарушение не регламентируют отдельные нормы закона. Для Paramount Comedy это было первое нарушения квоты национального продукта.

«Надо посмотреть закон: за такое нарушение должен быть, наверное, штраф. Здесь вопрос только в том, что они сами все решают – и не считают нужным даже это скрывать», – добавила Ольга Герасимьюк.

«Телекритика» обратилась с просьбой прокомментировать президентскую часть Нацсовета вопрос, когда именно был изменен проект решения с предупреждения на штраф, и почему об этом не знали члены Нацсовета, назначенные по парламентской квоте – Ольга Герасимьюк и Олег Черныш. Автор проектов решений по телеканалу – Сергей Костинский проигнорировал телефонный звонок, а в ответ на СМС-сообщение заявил, что в проекте решение был штраф: «Организационный отдел поставил ошибочный вариант, который транслировался на экране. Подписано решение со штрафом. Если проанализировать предыдущие решения Нацсовета, регулятор применял штрафы за подобные нарушения. Корректный с точки зрения закона проект решений пришел в организационный отдел еще во вторник».

Замглавы регулятора Ульяна Фещук, которая отвечает в ведомстве за все юридические вопросы, уверяет, что голосовала за штраф: «В конечном проекте решение перед заседанием был прописан штраф – нарушение квоты национального продукта регулируется статьей 9, по которой применяется штраф. Во время заседания был выведен сведенный проект решения, его готовили заранее не внесли всех изменений, поскольку еще не все работники вышли из отпусков. Я понимаю, что канал пойдет с этим штрафом в суд».

Телеканал Paramount Comedy – это партнерской вещатель группы «1+1 медиа» и американского телехолдинга Viacom. Вещатель для захода в Украину 16 ноября 2017-го оформил в Нацсовете спутниковую лицензию. Телеканал работает исключительно на рынке платного телевидения, озвучивая и дублируя американские ситкомы на украинский язык.

Напомним, 10 января регулятор оштрафовал за нарушение квоты национального продукта телеканалы NIKI kids и NIKI junior (около 2%). В августе 2017 года Нацсовет объявлял предупреждение телеканалу «Пиксель» из группы «Интер» за нарушение квоты национального продукта (25% вместо 50%). Осенью глава Комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар инициировала законопроект, целью которого было, в частности, уменьшить квоту национального продукта для тематических каналов, которые представляют иностранные вещатели, с 50% до 25%. Однако законопроект не был вынесен на первое чтение.

Фото: Анна Федорук