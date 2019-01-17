Нацсовет вынес предупреждение Paramount Comedy за нарушение квоты национального продукта

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сегодня, 17 января, вынес предупреждение спутниковому телеканалу Paramount Comedy (ООО «Вижн медиа») за нарушение квоты в 50% национального продукта. За данное решение члены совета проголосовали единогласно. У телеканала есть месяц на устранение нарушения.

Регулятор подвел итоги плановой проверки телеканала (проводится раз в год), состоявшейся 14 декабря на основе мониторинга от 4 декабря 2018 года. Проверка установила, что объем национального аудиовизуального продукта в этот день был 48,22%, что по факту составляет 11 часов 34 минуты. Таким образом, телеканал «недобрал» 25 минут.

Частью первой статьи 9 закона «О телевидении и радиовещании» определено, что в общем объеме вещания национальных программ должно быть не менее 50%. Также канал нарушил часть восьмую статьи 28 упомянутого закона, согласно которой вещатель должен соблюдать определенную программную концепцию вещания. При этом нарушений по программной концепции регулятор не зафиксировал – доля программ собственного производства, развлекательных передач и кинопоказа была в пределах лицензии.

Юрист-консультант «1+1 медиа» Ирина Стройко объяснила, что телеканал причислял к национальному и собственному продукту 25-минутную интерактивную программу «Кофе с друзьями», которая вышла в эфир в 18:52. Суть этой телепередачи в том, что в процессе просмотра продукта на телеканале телезрители также могут принимать активное участие в ее обсуждении и участвовать в различных розыгрышах и конкурсах в социальных сетях, отвечать на вопросы, касающиеся содержания телепередачи, которая в это время идет на телеэкране. Программа была отделена соответствующими плашками (перед программой и в конце программы), после этого канал уже исправился. Учитывая, что канал недобрал всего 25 минут, юрист просила принять результаты проверки к сведению, отметив, что в эфире Paramount Comedy практически 100% украинского языка.

Член Нацсовета Сергей Костинский настаивал на вынесении предупреждения, отмечая жесткую позицию регулятора по данному вопросу. Спорная программа, по его словам, это серия американского сериала «Друзья». Руководитель контрольно-аналитического управления Роман Кифлюк отметил, что регулятор мониторил только эфир, – вместо передачи шла серия «Друзей».

Напомним, 10 января регулятор оштрафовал за нарушение квоты национального продукта телеканалы NIKI kids и NIKI junior. В августе 2017 года Нацсовет объявлял предупреждение телеканалу «Пиксель» из группы «Интер» за несколько нарушений, среди которых было нарушение квоты национального продукта (25% вместо 50%). Осенью глава Комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар инициировала законопроект, целью которого было, в частности, уменьшить квоту национального продукта для тематических каналов, которые представляют иностранные вещатели, с 50% до 25%. Однако законопроект не был вынесен на первое чтение.

Телеканал Paramount Comedy – это партнерской вещатель группы «1+1 медиа» и американского телехолдинга Viacom. Вещатель для захода в Украину 16 ноября 2017-го оформил спутниковую лицензию Нацсовета. Телеканал работает исключительно на рынке платного телевидения, озвучивая и дублируя контент на украинский язык. «1+1 медиа» является также дистрибьютором остальных каналов Viacom International Media Networks.

Фото: «1+1 медиа»