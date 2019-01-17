Нацсовет вынес предупреждение Paramount Comedy за нарушение квоты национального продукта
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Нацсовет вынес предупреждение Paramount Comedy за нарушение квоты национального продукта

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 74
Главная Новости Нацсовет вынес предупреждение Paramount Comedy за нарушение квоты национального продукта

До прописанной законодательством 50%-й квоты национального продукта вещатель недобрал всего 25 минут эфира (1,77%).

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сегодня, 17 января, вынес предупреждение спутниковому телеканалу Paramount Comedy (ООО «Вижн медиа») за нарушение квоты в 50% национального продукта. За данное решение члены совета проголосовали единогласно. У телеканала есть месяц на устранение нарушения.

Регулятор подвел итоги плановой проверки телеканала (проводится раз в год), состоявшейся 14 декабря на основе мониторинга от 4 декабря 2018 года. Проверка установила, что объем национального аудиовизуального продукта в этот день был 48,22%, что по факту составляет 11 часов 34 минуты. Таким образом, телеканал «недобрал» 25 минут.

Частью первой статьи 9 закона «О телевидении и радиовещании» определено, что в общем объеме вещания национальных программ должно быть не менее 50%. Также канал нарушил часть восьмую статьи 28 упомянутого закона, согласно которой вещатель должен соблюдать определенную программную концепцию вещания. При этом нарушений по программной концепции регулятор не зафиксировал – доля программ собственного производства, развлекательных передач и кинопоказа была в пределах лицензии.

Юрист-консультант «1+1 медиа» Ирина Стройко объяснила, что телеканал причислял к национальному и собственному продукту 25-минутную интерактивную программу «Кофе с друзьями», которая вышла в эфир в 18:52. Суть этой телепередачи в том, что в процессе просмотра продукта на телеканале телезрители также могут принимать активное участие в ее обсуждении и участвовать в различных розыгрышах и конкурсах в социальных сетях, отвечать на вопросы, касающиеся содержания телепередачи, которая в это время идет на телеэкране. Программа была отделена соответствующими плашками (перед программой и в конце программы), после этого канал уже исправился. Учитывая, что канал недобрал всего 25 минут, юрист просила принять результаты проверки к сведению, отметив, что в эфире Paramount Comedy практически 100% украинского языка.

Член Нацсовета Сергей Костинский настаивал на вынесении предупреждения, отмечая жесткую позицию регулятора по данному вопросу. Спорная программа, по его словам, это серия американского сериала «Друзья». Руководитель контрольно-аналитического управления Роман Кифлюк отметил, что регулятор мониторил только эфир, – вместо передачи шла серия «Друзей».

Напомним, 10 января регулятор оштрафовал за нарушение квоты национального продукта телеканалы NIKI kids и NIKI junior. В августе 2017 года Нацсовет объявлял предупреждение телеканалу «Пиксель» из группы «Интер» за несколько нарушений, среди которых было нарушение квоты национального продукта (25% вместо 50%). Осенью глава Комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар инициировала законопроект, целью которого было, в частности, уменьшить квоту национального продукта для тематических каналов, которые представляют иностранные вещатели, с 50% до 25%. Однако законопроект не был вынесен на первое чтение.

Телеканал Paramount Comedy – это партнерской вещатель группы «1+1 медиа» и американского телехолдинга Viacom. Вещатель для захода в Украину 16 ноября 2017-го оформил спутниковую лицензию Нацсовета. Телеканал работает исключительно на рынке платного телевидения, озвучивая и дублируя контент на украинский язык. «1+1 медиа» является также дистрибьютором остальных каналов Viacom International Media Networks.

Фото: «1+1 медиа»

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