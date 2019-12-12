На серверы 1+1 media была совершена DDoS-атака

12 декабря серверы группы 1+1 media подверглись DDoS-атаке. По состоянию на 16:30 технические специалисты группы смогли помешать противоправным действиям злоумышленников и оперативно восстановить работу серверов информационной системы, чтобы выйти в эфир с выпуском ТСН в 16:45, сообщает пресс-служба медиагруппы.

Специалисты службы безопасности холдинга находятся на финальном этапе выяснения информации о заказчиках DDoS-атаки. Оборудование локализовано для расследования, сообщает медиагруппа.

В 1+1 media уверяют, что будут делать все для того, чтобы зрители медиагруппы всегда получали актуальный и качественный контент, а те, кто пытается помешать этому, несли ответственность.

«Уверены, что сегодняшний эфир ток-шоу «Право на власть», гостем которого станет Президент Украины Владимир Зеленский, пройдет без помех», – сообщает пресс-служба группы.

Напомним, 17 сентября ресурс hromadske подвергается хакерским атакам, целью которых было получение доступа к базе данных редакции. Ранее хакеры атаковали сайты Depo.ua, HВ и «112 Украина».

Фото: unsplash

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