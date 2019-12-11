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Зеленский обсудит «нормандский саммит» в студии «Право на владу»

от Telekritika
От Telekritika 905
Главная Новости Зеленский обсудит «нормандский саммит» в студии «Право на владу»

Это будет заключительный выпуск программы «Право на владу» в 2019 году.

12 декабря в 22:30 специальным гостем заключительного в 2019 году выпуска общественно-политического ток-шоу «Право на владу» станет Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба «1+1».

В студии программы ведущая Наталья Мосейчук, президент и гости эфира обсудят результаты «нормандского саммита» и подведут итоги года.

Вопрос президенту также может задать каждый, оставив его в комментариях на странице «Право на владу» в Facebook. Наиболее актуальные и резонансные ведущая Наталья Мосейчук озвучит в прямом эфире.

Напомним, в ночь на вторник, 10 декабря, в Париже лидеры стран «нормандской четверки» – Президент Украины Владимир Зеленский, Президент России Владимир Путин, Канцлер Германии Ангела Меркель, Президент Франции Эммануэль Макрон – провели встречу и подписали коммюнике по результатам переговоров.

Фото: официальный сайт Президента Украины

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