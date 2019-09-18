Хакеры пытаются взломать базу данных сайта hromadske

С 17 сентября ресурс hromadske подвергается хакерским атакам. Их цель – получить доступ к базе данных. Об этом сообщается на сайте издания.

Мониторинг инцидентов показал, что автоматическое сканирование происходило около часа. Затем, в 22.15 была произведена атака вручную. Попытки продолжаются и сегодня, 18 сентября.

Главный редактор «Громадського» Ангелина Карякина в комментарии «Телекритики» рассказала, что про атаку хакеров сообщила техкоманда, которая сейчас работает над защитой сайта. По словам Ангелины, попытка взлома базы данных на работу сайта не повлияла.

Напомним, недавно «Телекритика» писала, что хакеры атаковали сайты Depo.ua, HВ и «112 Украина».

Фото: The Guardian

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!