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Хакеры пытаются взломать базу данных сайта hromadske

от Telekritika
От Telekritika 134
Главная Диджитал Хакеры пытаются взломать базу данных сайта hromadske

С 17 сентября неизвестные пытаются получить доступ к базе данных «Громадського».

С 17 сентября ресурс hromadske подвергается хакерским атакам. Их цель – получить доступ к базе данных. Об этом сообщается на сайте издания.

Мониторинг инцидентов показал, что автоматическое сканирование происходило около часа. Затем, в 22.15 была произведена атака вручную. Попытки продолжаются и сегодня, 18 сентября.

Главный редактор «Громадського» Ангелина Карякина в комментарии «Телекритики» рассказала, что про атаку хакеров сообщила техкоманда, которая сейчас работает над защитой сайта. По словам Ангелины, попытка взлома базы данных на работу сайта не повлияла.

Напомним, недавно «Телекритика» писала, что хакеры атаковали сайты Depo.ua, HВ и «112 Украина».

Фото: The Guardian

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