⚡ МГУ опровергает информацию об уходе Евгения Лященко и Виктории Корогод. ОБНОВЛЯЕТСЯ

Вчера на Facebook-странице «Медиа Группы Украина» было опубликовано сообщение относительно публикации «Телекритики» об уходе из холдинга Евгения Лященко и возможном уходе Виктории Корогод. Изложенный пресс-службой ход событий в данном посте немного искажен – информация подана так, будто «Телекритика» не представила позицию МГУ в публикации.

Издание перед публикацией дважды общалось по телефону с пиар-службой холдинга с надеждой получить развернутый письменный ответ. Ответив на наш повторный звонок, в пиар-службе опровергли новость устно, сказав, что якобы «информация не соответствует действительности», о чем мы написали в первом абзаце публикации, которая вышла спустя некоторое время после второго звонка. На просьбу предоставить письменный комментарий нам не ответили. Также «Телекритика» пыталась связаться с Евгением Лященко. Он не ответил на звонки и СМС.

Мы опубликовали новость, поскольку доверяем нашим источникам, которые подтвердили и уточнили информацию касательно смены топ-менеджера холдинга. Директор телеканала «Украина» Виктория Корогод планирует занять должность главы «Медиа Группы Украина» после ухода Евгения Лященко. На наш запрос прокомментировать смену позиции Корогод в группе в пресс-службе МГУ ответили отказом.

Контракт с Евгением Лященко не продлен по его собственной инициативе – топ-менеджер уходит из медиагруппы из-за усталости. Решение об уходе он принял полгода назад. Виктория Корогод, которая пришла в группу в 2012-м вместе с Евгением Лященко, не покидает холдинг. Ее контракт был продлен этой зимой. Корогод возглавляет телеканал «Украина» с 1 февраля 2017 года, сменив Евгения Лященко, который совмещал обязанности директора «Украины» и директора МГУ. Наш запрос касательно продления контракта Виктории Корогод пресс-служба прокомментировала так: «Информация по трудовым контрактам конфиденциальная».

Напомним, Евгений Лященко возглавляет холдинг «Медиа Группа Украина» с 1 июля 2014 года. До этого в течение двух лет он работал на должности финансового директора МГУ. Виктория Корогод пришла в холдинг вместе с Лященко в 2012-м. Изначально Виктория около двух лет была финансовым директором канала «Украина», в 2014–2017 годах – операционным директором «Украины».

«Телекритика» готова опубликовать развернутый ответ от пресс-службы холдинга или лично Виктории Корогод и Евгения Лященко. Мы также готовы были это сделать и ранее. Надеемся, впредь коммуникация между медиа и пиар-службой группы будет более открытой и эффективной.