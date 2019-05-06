⚡ Евгений Лященко покидает «Медиа Группу Украина» вместе с Викторией Корогод

Генеральный директор «Медиа Группы Украина» Евгений Лященко покидает холдинг в связи с непродлением контракта. Вместе с ним холдинг может покинуть директор канала «Украина» Виктория Корогод. Данную информацию «Телекритика» получила из собственных источников на рынке. Евгений Лященко до 10 мая находится в отпуске, его уход из телегруппы может состояться 1 июля. Лященко не ответил на звонки «Телекритики» и проигнорировал СМС. В пресс-службе МГУ ответили на запрос одной строчкой: «Информация не соответствует действительности».

Евгений Лященко возглавляет холдинг «Медиа Группа Украина» с 1 июля 2014 года. До этого в течение двух лет он работал на должности финансового директора МГУ. Виктория Корогод пришла в холдинг вместе с Лященко в 2012-м. Изначально Виктория около двух лет была финансовым директором канала «Украина», в 2014–2017 годах – операционным директором «Украины». С 1 февраля 2017 года она возглавляет телеканал «Украина», сменив Евгения Лященко, который совмещал обязанности директора «Украины» и директора МГУ.

До этого Лященко более 16 лет работал в области финансов и консалтинга, из них 13 лет − на руководящих должностях. С 2011 по 2012-й занимал должность финансового директора в компании «Горные машины» (входит в группу СКМ), с 2007 по 2011 – в компании «Лондон энд Риджинал Пропертиз Украина», в 2005–2007 – «Аляска Трэйд», «Липовая долина».

В 2003–2005 Евгений работал на должности управленческого консультанта в компании «TНК-БП Украина». В 2002–2003 был региональным директором компании «Кока-Кола Бевериджз Украина». С 2000 по 2002 работал в компании «Папастратос Украина» на должности финансового и административного директора. С 1998 по 1999 – финансовым директором АО «Слобожанська будівельна кераміка» – портфельной компании Western NIS Enterprise Fund (венчурный фонд, США). С 1997 по 1998 работал в компании «Коммерцбанк консорциум» на должности управленческого консультанта. Евгений закончил экономический факультет Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Как сообщалось ранее, 15 декабря 2018-го «Медиа Группу Украина» покинул директор медиабизнеса Алексей Куракин в связи со сменой страны проживания. 10 апреля директором по персоналу МГУ стал Евгений Бондаренко, до этого возглавляющий в SCM корпоративный университет «Академия ДТЭК».

Напомним, холдинг «Медиа Группа Украина» входит в группу компаний SCM Рината Ахметова. Медиахолдинг объединяет эфирные телеканалы «Украина», «НЛО TV», «Индиго TV», «Эскулап», платные телеканалы «Футбол 1»/«Футбол 2»; региональные телеканалы «Донбасс», «34 телеканал», «Сигма»; оператора спутникового телевидения Xtra TV; продакшен-компании «Теле Про» и «Допоможемо ТВ»; сейлз-хаус «Медиа Партнерство Баинг»; ​журнал Vogue UA, газету «Сегодня» и сайт segodnya.ua.

Также стало известно, что информационная программа «Вікна-новини» телеканала СТБ приостановила выход до 20 мая.

Фото: МГУ