⚡ Из-за «Трансформации» «Вікна-новини» на СТБ приостановили свой выход

Информационная программа «Вікна-новини» телеканала СТБ приостановила выход до 20 мая из-за переезда редакции в офис редакции новостей «Факты» телеканала ICTV. Для новостной программы СТБ готовится новая студия в помещении телеканала ICTV на улице Паньковской. Информацию, полученную из собственных источников, «Телекритике» подтвердили в пресс-службе телегруппы. Детельно об этом в холдинге смогут рассказать со временем.

Последний выпуск программы вышел в эфир 25 апреля. В программе передач СТБ «Вікна-новини» отсутствуют вторую неделю. Объединение редакций новостных подразделений ICTV и СТБ связано с процессом «Трансформации» телехолдинга StarLightMedia. Ранее в офисе на улице Паньковской размещался телеканал ICTV и сейл-хаус StarLightSales.

До переезда редакция «Вікна-новини» размещалась в офисных помещениях на улице Шевцова. Теперь в офисе на улице Паньковской будет концентрироваться все информационное вещание телегрупы, включая производство публицистических передач, программ журналистских расследований, утреннего шоу «Утро в большом городе» и политического ток-шоу «Свобода слова». Студия «Вікон» на Шевцова отойдет под производственные потребности продакшнов холдинга.

Расприделение обязанностей в дивизионе «Новости» по информации «Телекритики» не изменилось: руководитель дивизиона – Александр Богуцкий, руководитель «Фактов» – Елена Соловьева (Фроляк), руководитель «Вікна-новини» – Владимир Павлюк, руководитель «Свободы слова» – Михаил Павлов, руководитель «Утро в большом городе» – Андрей Слободян, руководитель публицистических программ – Оксана Соколова, руководитель проектов «Антизомби», «Гражданская оборона», а также «Производственной службы» – Оксана Дыхнич, руководитель «Диджитал» – Ольга Тыщук.

Напомним, в StarLightMedia с лета 2018-го проходит проект «Трансформация», а 1-го января холдинг перешел на новую организационную структуру – дивизиональную, которая включала дивизионы «Вещание», «Новости», «Производство» и «Центры экспертиз». Дивизионы «Вещание», «Производство» и «Новости» возглавили российский медиаменеджер Дмитрий Троицкий, Владимир Локотко и Александр Богуцкий, соответственно.

Отметим, что «Вікна-новини» выходят на СТБ с понедельника по пятницу в 17:30 и 22:00. С нового года у программы только двое ведущих – Ольга Кучер и Татьяна Высоцкая. Третья ведущая, Вита Евтушина, покинула телеканал СТБ в декабре 2018-го. С января она стала ведущей праймовых новостей телеканала «112-Украина».

Как уведомлялось ранее, 15 декабря 2018-го холдинг StarLightMedia после 15 лет работы в нем покинул генеральный директор и директор телеканала СТБ Владимир Бородянский. В группе появилась должность президента, которым был назначен Александр Богуцкий (возглавлял холдинг до Бородянского), он совместил эту должность с должностью руководителя телеканала ICTV. Директором SLM стал Михаил Царев, исполнительный директор EastOne, у которого российское гражданство. Управляющим директором СТБ была назначена программный директор телеканала Людмила Семчук.

Также «Телекритика» побывала на втором корпоративном мероприятии StarLight Talks и подготовила фоторепортаж.

Фото: СТБ