⭐Второй StarLight Talks: дебют Царева и сенсация от Билоскурского

Впервые StarLight Talks проводился 19 декабря, спустя 4 дня после ухода Владимира Бородянского и накануне начала проекта «Трансформации». Формат ивента с того времени не изменился – десять сотрудников группы выступили перед коллегами и приглашенными гостями с 5-минутными вдохновляющими рассказами. Изменилась, скорее, общая атмосфера после ухода целого ряда менеджеров среднего и высшего звена.

Тем не менее, пережив первый квартал после старта изменений, StarLightMedia оптимизма не утратил. Второе мероприятие запомнится первым публичным дебютом нового СЕО холдинга Михаила Царева, который, похоже, за первый квартал влился в компанию целиком и полностью. Доклад напоминал, скорее, знакомство – присутствующие узнали, как говорит и о чем думает, а также немало – о хобби нового биг-боса. Царев избегал новостей «Трансформации», говорил о будущем холдинга, а из месседжей для рынка четко проглядывалась ставка на анимацию и ее внедрение в виртуальную реальность на ТВ-проектах. Все это для холдинга делает сторонний продакшен, с представителями которого познакомил Царев. По правилам драматургии, выступление Царева, как самое ожидаемое, состоялось в самом конце.

Зато сенсация вечера случилась почти в начале: телехолдинг не против смены измерителя телерейтингов: американскую компанию Nielsen может заменить компания TNS – британский исследователь, главный конкурент Nielsen на мировом рынке телеисследований. Об этом было непрямо сказано Орестом Билоскурским, директором по прикладным исследованиям дивизиона «Вещание». «Телекритика» предлагает детально ознакомиться с высказываниями спикеров.

Ведущим мероприятие был Александр Богуцкий – президент холдинга, глава дивизиона «Новости» и канала ICTV.

Первой начала Роза Аль-Намри, ведущая пост-шоу «Холостяк. Как выйти замуж», рассказав свою историю успеха.

В 7 лет, когда Роза уехала в южный Йемен, на родину к своему отцу, она решила стать телеведущей. «Я росла в русскоговорящей семье, в Йемене говорили все только по-арабски и с этого дня я днями и ночами начала учить украинский язык, потому что твердо решила, что стану украинской телеведущей. Я вернулась в Украину и стала собирать свою аудиторию. Знаете, как я это сделала? Я звонила на все радиостанции города Киева и передавала приветы своим друзьям. Так я заставляла слушать себя их, их родителей, а потом заставляла писать комментарии в чате Bizarre и, представляете, меня услышал сам мэр. Что это значит? Когда мэр открывал детский садик недалеко от моей школы, ведущей была Роза Аль-Намри. Когда мэр собирал горсовет в Национальной опере, ведущей была Роза Аль-Намри», – сообщила ведущая.

В 16 лет Роза сказала отцу, что поступает в институт театра, драмы, кино и ТВ. В ответ тот сказал, что теперь она несет ответственность за выбор сама. В 18 лет Роза прошла первый телевизионный кастинг, через неделю ее уволили, женщина-редактор сказала, что ее мечта никогда не сбудется. Совет от Розы – никогда не слушать таких людей. В 2011-м Роза прошла кастинг телеведущих на одном канале и журналиста на СТБ, где безумно понравился коллектив. На «МастерШеф» Роза записывала интервью с героями, как свои последние лучшие шоу. Далее Роза стала участницей «Холостяка», где «получила психологическую травму», провоцировала девушек и записывала пародии.

«После этого я хотела мировой славы – записывать интервью с голливудскими звездами, но на канале мне сказали, что это невозможно. Меня это взбодрило. Именно в этот момент я встретила на пути своего друга – Антонио Бандереса. Представьте себе – огромный зал, огромное количество журналистов, охрана, которая меня к нему не пускает. Я сказала ему: «Эй, Антонио, я – Роза, хочу поговорить з вами». Он мне сказал: «Эй, Роза, иди ко мне». Я записала с ним самое лучшее интервью и стала телеведущей», – похвасталась ведущая.

После этого Роза начала бороться с лишним весом – набрав 25 кг, она похудела через полгода на 21 кг, при этом ела «все что хотела, занимаясь физически». В конце Роза, прикинувшись Фредди Меркури на стадионе перед стотысячной толпой, призвала аудиторию повторять за ней восклицания «э-о!».

Орест Билоскурский вначале весьма удачно пошутил – попросил поднять руки, кто из аудитории снимает программы. Подняли многие, но Орест уточнил, что имел в виду тех, кто снимает программы и сетки, а это только избранные люди на каналах – Царев, Гладушевский, Троицкий. «Помните – вы заложники 3 тысяч семей с пилметрами», – начал он.

«Помните – вы заложники 3 тысяч семей с пилметрами»

Пиплметрия работает идеально, и замены ей в следующие 10 лет нет, говорит главный исследователь холдинга. «Но 3 тысячи семей – это, сука, люди, и с ними можно договориться. Начиная от Мексики и заканчивая Китаем с ведущими компаниями происходили ситуации, которые называли панельными скандалами. Вариант первый: есть продюсеры, которые находят несколько адресов, их смотрят, и они радостно бегают. И есть второй вариант – мошенники, которые скупают адреса, а потом предлагают вам или вашим коллегам за деньги сделать рейтинги лучшими. Это плохие люди. Среди вас такие, может, есть». Как пример, не называя имен, одним предложением рассказал о случае с SLM, где был продюсер, делавший завышенные рейтинги на одном из каналов холдинга, но потом «пузырь лопнул».

Далее Орест бросил реплику, которая имеет шансы стать главной сенсацией вечера – телегруппа не против поменять телеизмерителя. Сказано это было непрямо, но участники мероприятия весьма живо обсуждали это как факт: «Есть пассивный способ того, как улучшить те 3 тыс. семей – они меняются на другие 3 тыс. семей. Постепенно. Это долгий процесс. Сейчас мы на том этапе, что, возможно, мы за раз поменяем 3 тыс. семей», – сообщил Билоскурский. На экране в этот момент высвечивалась картинка перехода с Nielsen на TNS – британский исследователь, главный конкурент Nielsen на мировом рынке телеисследования. Картинку Орест никак не прокомментировал, компанию TNS он не упоминал.

Контракт с Nielsen у ИТК истекает в конце следующего года. В комитете должны этим летом определиться – провести новый тендер или продлить контракт с Nielsen. Неужели в телегруппе SLM сделали ставку на тендер с целью выбрать нового измерителя – TNS? Считать презентацию Билоскурского случайной или проявлением самодеятельности не стоит – все презентации спикеров проходят предварительный отбор и премодерацию.

Подтверждение этому были в следующих словах Ореста. В 2006 года Валентин Коваль попросил Ореста отслеживать аномальное смотрение, что его команда делает до сих пор каждый день. «Иногда опускаются руки, иногда поднимаются руки. Если вы где-то услышали, что кто-то предлагает кому-то рейтинги, пишите мне в Telegram. Мы будем отстаивать ваши интересы. Но лучше пишите в Facebook, меня заставил пользоваться Telegram Троицкий», – резюмировал Орест Билоскурский, упомянув Дмитрия Троицкого, главу дивизиона «Вещания» и автора проекта StarLight Talks.

Анастасия Мазуренко, старший звукорежиссер постпродакшена СТБ, рассказала о «хитростях» передачи событий в кадре музыкой.

Например, восходящие мелодии вызывают движение вверх, нисходящие – к чему-то печальному. Для передачи тембра важен человеческий голос и все, что на него похоже из инструментов, – скрипки, виолончели, гитары. Тембр, произведенный синтезаторами, поможет в создании космических образов. Музыкой можно передать эффект саспенса – неожиданности, им можно напугать зрителя. Звуковые иллюзии помогут заставить человека потеряться в пространстве и во времени. «Иногда одного звука достаточно, чтобы передать тысячу слов», – резюмировала Мазуренко.

Ирина Рубис, советник СЕО StarLight Media Михаила Царева рассказывала о том, как превратить тренд в мейнстрим. Перед этим представившись как «активист по защите прав, трижды мать и менеджер, который два месяца тому продал свой бизнес очень успешно». Ирина рассказывала всем, как она после сделки планировала отдыхать полгода, но с оговоркой, что планы поменяются, если произойдет один звонок, который изменит все. «Этот звонок поступил и поэтому я сейчас на сцене. Почему я не смогла отказать Михаилу Цареву? Потому что он просто лучший на этом рынке. Поверьте мне как журналисту с 13-летним опытом, который проинтервьюировал более 200 предпринимателей, владельцев, генеральных директоров в Украине и мире. Лучше его – нет», – отметила Ирина.

Издательство Ekonomika, которое Рубис продала, она называет успешным бизнесом. «Будучи маленькой компанией в количестве 60 сотрудников, мы доказали всему рынку, что можно быть успешным прибыльным медиабизнесом, который растет на 30% в год, и при этом можно быть социальным – не только про прибыль, но и что-то еще, со смыслом, который мы развивали со всеми нашими проектами», – добавила Ирина.

Рубис начала развивать амплуа активиста 5 лет назад. Она создала интернет-площадку WоМо, чтобы делиться опытом с похожими на нее женщинами, рассказывать, «как успевать». Главная несправедливость – женщина получает 75% оплаты труда мужчин. Собрав единомышленников, она провела «Первый женский деловой конгресс». 5 лет Ирина боролась с этим неравенством, создала с товарищами «Союз сексистов Украины», размещала ситилайты в Киеве, получив за 3 дня 2 млн охвата и 1500 гривен штрафа и один выученный феминистический мат, которым одарил ее союз феминисток.

Те самые три билборда.

После этого Ирина взялась за ведение в Украине «Целей устойчивого развития» – мировой инициативы, согласно которой должно произойти преобразование мира до 2030 года. Всего в списке 17 глобальных целей. Ирина провела ряд мероприятий на эту тему. По мнению Ирины, украинцам не хватает последовательности и постоянства в достижении целей. «Очень часто мы сдаемся за 5 минут до победы. Поэтому не бойтесь быть не понятыми, чуть ку-ку и победа будет за вами», – резюмировала Ирина Рубис.

Ангелина Аршенева, редактор сайта «Факты» телеканала ICTV сделала доклад «Лабиринт кривых зеркал или как не видеть людей искаженными». Людей очень часто мы видим искаженно, через собственную призму, и зачастую это ничего общего не имеет с тем человеком, с которым вы общаетесь. В пример Ангелина привела героиню «Британия ищет таланты» Сьюзан Бойл, которую на кастинге никто не воспринимал всерьез, пока она не спела. Ангелина также привела свой пример: из-за плохого зрения Ангелина не видела людей, ее знакомые думали, что она высокомерная, поскольку на улице могла не здороваться.

Явление «социальное зеркало» – то, как мы видим людей, и то, как это влияет на их жизнь, – подобно комнате кривых зеркал. Поэтому нужно избавляться от ярлыков, не судить по ярким чертам характера, когда мы ставим клеймо на человеке. Ангелина советует не ориентироваться на первое впечатление – оно бывает обманчивым. Всегда нужно давать человеку второй шанс. Не нужно заниматься «проекцией» – когда другим людям мы приписываем качества, свойственные нам. Это зачастую бессознательный процесс, он приходит, когда мы ругаем человека. В качестве эксперимента Ангелина предлагает хвалить друг друга – даже того, кто не очень приятен, и верить друг другу.

Продолжила свои пять минут Марина Коваль, креативный продюсер телеканала ICTV. Ее тема – «Как из вора превратиться в создателя». Начала Марина с основы основ, дескать, подавляющее большинство проектов на ТВ – купленные форматы, а не собственная разработка. Но и к адаптации формата можно подходить по-разному. (На экране появляется фото Владимира Зеленского.) «Я смотрю некоторые “высадились” тут. Но это не проделки пиарщиков Вовы Зеленского», – шутит Коваль. И переходит к сути. Как оказалось, работая на «Интере», в 2010 году Владимир купил формат Dating in the dark, и Марине Коваль пришлось его адаптировать под Украину, но через две недели проект внезапно закрыли. «После этого возникает вопрос, стоит ли тратить деньги на покупку «библии форматов» и адаптировать их под себя. Мне кажется, не стоит. А как думаете вы?» – обратилась к залу Коваль. (В зале послышались невнятные ответы.)

Как заимствовать идею и реализовать ее с умом? Если есть идея, которая вам нравится, для начала перепроверьте все, что вы знаете про эту идею. Как это сделать? Марина для примера взяла проект «Богач – бедняк» на ICTV, идея которого заимствована из «Секретного миллионера». Но на выходе, заверила Марина, вышел совершенно новый проект. Второе, что нужно сделать, – изменить форму проекта, или, на телевизионном языке – изменить существенные признаки программы.

К примеру, в «Богаче – бедняке» на ICTV создатели забрали у миллионеров все гаджеты, работу, деньги, жилье и только после этого отправили их в тур. Третье – изменение содержания или «изменение форматных признаков программы». Например, как сделали создатели «Голоса», которые просто взяли и развернули кресла судей, получив на выходе новое шоу. И самое последнее, что остается, – пойти к юристам и зарегистрировать вашу идею. Поэтому, завершает Марина Коваль, «мы в StarLightMedia не воруем, а вдохновляемся».

Как вдохновляться и не «облажаться» с умом? – продолжила тему Оксана Касаткина, руководитель отдела интернет-проектов на «Новом канале». По ее словам, чтобы реализовать успешный проект, не стоит изучать истории успеха, надо изучать факапы. К примеру, показывает на экран Оксана, Instagram «Нового канала» в 2017 году – один из самых крупных среди украинских телеканалов. «И вот мы расслабили булки и… нас блокируют. Нас блокируют трижды: три месяца аккаунт недоступен. У руководства – паника, у меня – седые волосы. И именно благодаря этой ошибке мы детально изучили алгоритм Instagram и нашли кучу своих недочетов».

Как работать с факапами? «Будьте фриками. Будьте фриками своей профессии – любите безумно то дело, которым вы занимаетесь». Потом стоит завести дневник ошибок и записывать туда все факапы – и со временем у вас вырисуется стратегия, которая, как вы увидите, будет вести вас вверх или вниз. Еще один пункт – читайте историю провалов других, постарайтесь находить хоть одну ошибку в день и записывать. Не забывайте экспериментировать. По словам Касаткиной, для вас и вашей команды – это будет крутой экспириенс.

Следующая на сцене – Полина Томачева, маркетинг-директор FILM.UA Group, которая сразу подхватила предыдущего спикера. «Оксана напомнила нам всем, что мы все – фрики? Так вот я хочу похвастаться. Я не просто фрик, я фрик с Троещины». (В зале раздается громкий смех.)

Пять лет назад, если кто-то говорил о том, что он работает в украинском кино, у собеседника на лице появлялась жалость, сочувствие и презрение. Но в 2017–2018 годах, по словам Толмачевой, произошел переломный момент. На фильмы украинского производства было продано 3 миллиона 750 тысяч билетов и две трети этих билетов сделали фильмы FILM.UA Group. Тут надо понимать, продолжает Полина, что телезритель от кинозрителя очень сильно отличается. Ведь для того, чтобы пойти и купить билет в кино, у зрителя должна быть не серьезная мотивация – он для начала должен встать с дивана. Первое правило, как это сделать, – продакшен-правило. Другими словами – будьте оригинальными, придумывайте свои истории. В первую очередь, мы – это и есть украинский зритель. И напоследок: «Надо помнить, что кинотеатр – это супермаркет, где зритель за свои деньги покупает ту эмоцию, тот опыт, который ему нужен. На практике это означает – вы должны честно пообещать зрителю показать то, что он хочет». И только если соблюдать эти правила, суммирует Толмачева, мы сможем увидеть заветное sold out рядом с нашим кино.

Несмотря на то что Александр Богуцкий обращается к залу и говорит о важности сценариев, Елена Москаленко, сценарист СТБ, решила поговорить о другом – о возрастных ограничениях. «Мне 31 и недавно я сказала маме, что хочу перемен», – начинает свой рассказ Москаленко. Мама, конечно, идею Лены не оценила.

Многие считают, что после 30 все уже поздно – поздно ставить брекеты, обучаться танцам, учить языки – все поздно. Но, как считает Москаленко, самые успешные бизнесы рождаются только после 30 лет, так как только в этом возрасте мы понимаем, чего хотим на самом деле, отметая на пути любые стереотипы. В доказательство Елена приводит данные ВОЗ, где в 2015 году ученые передвинули границу молодости до 45 лет. Напоследок Елена показывает короткое видео, где мужчина говорит, что стал обучаться диджеингу онлайн. «Правда, это круто?» – вопрошает Елена и покидает сцену.

Следующего спикера ждали, пожалуй, больше всего. На сцене появляется некий реквизит, и спустя несколько минут речи Александра Богуцкого на сцену выходит Михаил Царев, СЕО StarLight Media.

«Быть успешным – это внедрять новшества быстрее ваших конкурентов», – начинает Михаил. «И делать это просто, если вы берете от жизни, то разнообразие, которое оно дает. И чтобы показать, как это работает, я взял себя как пример», – в зале звучат аплодисменты. По словам Царева, если открыть биографию любого человека (в данном случае – Михаила), то можно увидеть следующее: учеба, работа, новая работа. Но весь этот успех, которого достиг Михаил, был взят, по его словам, только из его увлечений. И первое его увлечение – современное искусство. Михаил снимает накидку с картины и говорит, что она висит у него в кабинете, и, если кто из работников холдинга хочет, то может в любое время прийти к нему в офис и посмотреть на нее. (Заманчивое предложение, однако.)

Дальше Михаил показывает видео-арт украинского художника Грачева, где тлеет на экране спичка. «Разве не бывает такого, что мы чувствуем себя этой сожженной спичкой, не чувствуя смысла в жизни?» – спрашивает у зала Царев.

Какие выводы сделал Михаил? Случай познакомил его с энтузиастами, которые мечтали провести фестиваль современной анимации – так появился фестиваль «Линолеум». (Михаил показывает ролик о червячке, который выбирается с крючка, но его сразу же съедает рыба). «Эта анимация наглядно демонстрирует, как все в этом мире относительно», – перед мультиком сказал Царев. Постепенно, по словам спикера, вирусная анимация стала проникать в в его работу. В 2017 году в Украине была создана «Украинская анимационная ассоциация». «Итак, умение работать с самобытными людьми – это то, что я привнес в свою работу», – говорит Царев. «А еще я в 48 лет научился играть в хоккей, и я теперь это умею», – похвастался Михаил под громкие аплодисменты.

Какие выводы? «Не прячьтесь за объяснение, что нет времени чем-то заниматься параллельно, нет времени на увлечения. Мир ускоряется – просто возьмите это время, найдите его – оно есть. Не ставьте себе «или-или»: или жертвовать работой, семьей, чтобы посвятить себя увлечению. Это разнообразие мира делает нас только сильнее. Для меня разнообразие – компас, который помогает мне сориентироваться, куда я иду по лестнице по жизни».

Напоследок на сцену вышли «родители» робота Розенкранца – Елена Голубева, продюсер компании «Червона собака» и Сергей Мельниченко, аниматор, призер многих конкурсов украинской анимации.

По словам Елены, это реальный робот, который будет на премьере на экранах StarLight в следующем году, а пока он наделал шума не только в студии Оксаны Соколовой. Сергей Мельниченко добавил, что спрос на анимацию есть, и любой ребенок между фильмом и мультфильмом выберет последнее.

В итоге последнее слово опять достается Александру Богуцкому, который отметил, что Царев, будучи россиянином, изучает сейчас украинский язык. Узнав о хобби Царева - игру в хоккей, в холдинге подарили своему СЕО клюшку. В итоге он подчеркивает, что «мы лидеры и наша задача – выиграть на рынке». А поэтому Александр запускает «линию для благодарности». Его перебивает Михаил, напоминая, что есть еще один короткий фильм, который подготовил он совместно с «родителями» Розенкранца.

– Это не шутка, я люблю людей и ненавижу роботов, – своеобразно шутит Михаил.

– Вы хотите сказать «спасибо» до фильма или после? – удивленно спрашивает Александр.

– После, – кокетничает Царев.

– Своеобразный эксперимент, но вы знаете, что у нас без цензуры, – обращается к залу Богуцкий.

(В зале слышен смех, а на экране появляется ролик.)

После фильма, где Михаил пил кофе с роботом, прося его в конце не бегать на другие каналы, Михаил все же поблагодарил зал, тем самым закончив второй StarLight Talks.

Авторы: Дарья Чернина, Павел Мандрык.

Фото: Анна Федорук