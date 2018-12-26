🗣👂Как StarLightMedia запустила StarLight Talks, чтобы вдохновить сотрудников работать

Общение с командой и совместная работа над идеями – каждый менеджер скажет, что именно в этом основа продуктивного team building. По словам руководителя отдела обучения и образования StarLightMedia и организатора мероприятия под названием StarLight Talks Оксаны Сергеевой, чем ближе люди в команде знакомы – тем продуктивнее их работа. Именно так в представлении Оксаны Сергеевой и выглядит «самообучающаяся организация будущего», которая вдохновляется от людей, состоящих в ней. Такие практики особенно полезны, когда компания переживает кризис или трансформацию.

И с этим спорить сложно – стоит только вспомнить, как разбросаны по Киеву каналы StarLightMedia. Даже теоретически трудно представить место или событие, которое бы могло объединить медийщиков холдинга.

О чем говорят на StarLight Talks? Организаторы мероприятия уверены, что в холдинге StarLightMedia работает множество талантливых и ярких персонажей, которым есть чем поделиться с остальными. Правила участия в StarLight Talks достаточно простые. В каждом событии принимают участие 10 спикеров, у которых на все про все 5 минут. В это время они могут делать все, что им вздумается – главное раскрыть поднятую тему. Поэтому говорили на первом StarLight Talks о самом наболевшем и как это преодолеть.

Первым микрофон взяла Оксана Сергеева, начав с того, что каждому из нас нужно рано или поздно научиться выступать публично, организатор уверена, что хорошие ораторские навыки – залог богатства.

Как заставить себя творить, когда кажется, что сил уже нет? С этими навыками решил познакомить креативный продюсер StarLight Films Дмитрий Кицай. По словам топ-менеджера, для начала нужно выбросить из головы пять самых распространенных отмазок, среди которых: нет времени, нет денег, нет музы. Дмитрий Кицай считает, что:

Как крик о помощи звучала речь бывшей ведущей проекта «Все буде добре» Надежды Матвеевой. «Мама» тележурнала рассказала, что никто не верил в то, что, казалось бы, вечное ВБД в один момент возьмет и закроется по причине трансформации и новых вызовов, вставших перед медиабизнесом. Но ведущая не утратила амбиций и призвала публику не бояться перемен и пробовать то, чего всегда хотели, но боялись.

Вот только чем займется сама ведущая с нового года, после того как ВБД уйдет в небытие, – этот вопрос Надежда решила не поднимать. Известно только, что она остается работать в холдинге, а на своем YouTube-канале планирует вести по будням некое утреннее шоу. Кстати, речь ведущей зал встретил бурными овациями, заставив тем самым засомневаться в своих ораторских способностях следующего спикера – директора творческого объединения СТБ Наталку Франчук.

Следуя этим нехитрым правилам, уверена Франчук, можно не только создавать оригинальный контент, но и не умереть со скуки, работая над энным сезоном проекта.

Немаловажную роль при работе над современными проектами играют графика и дизайн. О их силе на StarLight Talks рассказал директор отдела дизайна СТБ Дмитрий Литвиненко.

«Независимо от типа продукта, уровня продвинутости, слота, проблем с бюджетом или невыездными актерами, всегда есть общая проблема, которая стоит на пути к успеху. Сложное и непонятное изложение. Я расскажу, как побороть этого “монстра-усложнителя” в борьбе за успех», – начала свою речь начальник отдела развития контента ICTV Анастасия Штейнгауз.

Визуализируя свою речь забавными картинками, Анастасия призвала аудиторию перед созданием проекта задаваться такими вопросами: «Кто ваш герой? Что он пытается сделать и ради чего? И, кто ему, сволочи, в этом мешает?» Ведь креативщикам, по словам Штейнгауз, мешает несколько вещей, среди которых – замыленность, чрезмерное самолюбие и стремление все усложнять.

Как все не усложнять – рассказала и показала креативный директор «Нового канала» Саша Ткаченко, выйдя на сцену с гитарой и заявив, что будет петь частушки о работе.

После этого Саша начала вдохновляющую речь о том, что стоит только на все посмотреть позитивно, как все и вправду приобретает положительный окрас. Чтобы подтвердить свои слова, Саша попросила присутствующих заглянуть под свои столы, где были приклеены бумажки с надписью: «Все буде добре». Правда, некоторые обнаружили бумажки раньше и решили, что это все проделки Надежды Матвеевой.

После такой музыкальной паузы участники StarLight Talks вернулись к серьезному – разговорах об экономии бюджета и социальных сетях – с подачи директора департамента промо и PR «Нового канала» Ольги Балабан.

Как завещала топ-менеджер, сегодня у каждого проекта должен быть канал в Telegram. Также стоит снимать все интересное и не забывать делиться этим в Instagram. Именно такие простые, на первый взгляд, действия помогают любому проекту не только привлекать новую аудиторию, но и экономить бюджет компании.

Финальные пятиминутки первого StarLight Talks достались креативному директору StarLight Digital Виталию Чиркову и Дмитрию Троицкому.

Топ-менеджеры в своих речах поддержали коллег, выступавших ранее. Виталий Чирков напомнил медийщикам, что в их работе очень важна мотивация, без которой проект не может быть реализован полностью.

А Дмитрий Троицкий обратил внимание на команду, которая бывает важнее одного человека, и отметил, что ошибки в работе – неизбежность, которую надо принимать.

Вот по сути и все темы, которые подняли сотрудники StarLightMediа. Как вы поняли, они так или иначе говорили про одно: трансформация, сокращения, урезание бюджета и прочие изменения – это всегда больно, но если смотреть на проблемы шире, то это не самое страшное, что могло бы с вами произойти в жизни. Что же, достаточно хитро и, надеюсь, эффективно. Хотя про последнее, думаю, можно будет судить уже после новогодних праздников.

Кстати, в марте команда StarLightMediа собирается повторить StarLight Talks. И, к слову, не исключает, что если проект приживется, то в следующих Talks будут не только StarLight, а все те, у кого есть что сказать, чтобы поддержать коллег по цеху.