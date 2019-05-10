🚫 МГУ опровергла информацию о кадровых изменениях: текст заявления

6 мая «Телекритика» опубликовала информацию о том, что генеральный директор «Медиа Группы Украина» Евгений Лященко покидает холдинг в связи с непродлением контракта, а вместе с ним холдинг может покинуть директор канала «Украина» Виктория Корогод. Данную информацию «Телекритика» получила из собственных источников на рынке.

Перед публикацией редакция дважды общалась по телефону с пиар-службой холдинга с надеждой получить развернутый письменный ответ. Ответив на наш повторный звонок, в пиар-службе опровергли новость устно, сказав, что якобы «информация не соответствует действительности», о чем мы написали в первом абзаце публикации, которая вышла спустя некоторое время после второго звонка. На просьбу предоставить письменный комментарий нам не ответили. Также «Телекритика» пыталась связаться с Евгением Лященко. Он не ответил на звонки и СМС.

8 мая мы уточнили информацию касательно смены топ-менеджера холдинга – директор телеканала «Украина» Виктория Корогод планирует занять должность главы «Медиа Группы Украина» после ухода Евгения Лященко. На наш запрос прокомментировать смену позиции Корогод в группе в пресс-службе МГУ ответили отказом. Мы опубликовали обе новости, поскольку доверяем нашим источникам, которые подтвердили и уточнили информацию о смене топ-менеджера холдинга.

7 мая на Facebook-странице «Медиа Группы Украина» было опубликовано сообщение относительно первой новости «Телекритики» об уходе из холдинга Евгения Лященко и возможном уходе Виктории Корогод. Изложенный пресс-службой ход событий в данном посте немного искажен – информация была подана так, будто «Телекритика» не представила позицию МГУ в публикации. Кроме того, ООО «Медиа Группа Украина» адресовало редакции заявление с опровержением опубликованной информации. «Телекритика» публикует полученное письмо в полном объеме:

Требование немедленно удалить публикацию первой новости с сайта редакция «Телекритики» считает способом давления на журналистов и попыткой ущемления свободы слова.

Напоминаем, что «Телекритика» также готова опубликовать развернутый ответ от Виктории Корогод и Евгения Лященко. Мы по-прежнему надеемся на то, что коммуникация менеджмента и пиар-службы группы со СМИ будет более открытой и эффективной.

Фото: Евгений Лященко, МГУ