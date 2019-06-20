⛔ Конфликт интересов? Апелляция на решение суда по Аласании зависит от его подчиненного

Шевченковский районный суд Киева 19 июня удовлетворил иск главы правления НОТУ Зураба Аласании только частично. Отменены решения наблюдательного совета о досрочном прекращении контракта и установлении даты увольнения 6 мая. Иски к членам наблюдательного совета – Татьяне Лебедевой и Светлане Остапе – были судом отклонены. Об этом на своих Facebook-страницах написали адвокат Зураба Аласании Андрей Гук и секретарь наблюдательного совета НОТУ Вадим Миский.

Андрей Гук акцентировал на том, что решение не вступит в силу в течение месяца – до этого времени «должен быть найден компромисс» касательно того, кто будет возглавлять компанию. «У участников дела есть 30 дней от сегодняшнего дня (а для отсутствующих участников – со дня изготовления полного текста) для подачи апелляционных жалоб. До истечения срока на апелляции или до окончания апелляционного пересмотра решение не вступит в силу. Поэтому, в любом случае, следует достигать компромисса по управлению НОТУ до тех пор», – отметил он. В понимании адвоката Аласании на апелляцию могут подать как ответчики, так и третьи лица, указанные в иске.

Соответственно, если будет подана апелляция, то вступление решения в силу может затянуться еще на дольше – до конца ее рассмотрения апелляционным судом. Вадим Миский в комментариях к своему посту в Facebook отметил, что ответчик в деле – НОТУ, интересы компании в суде представлял руководитель юридического департамента компании Максим Дорофеев. Юрдепартамент подчиняется члену правления Инне Гребенюк, которая курирует стратегические вопросы компании. Медиаюрист Тарас Шевченко указывает на конфликт интересов – всех членов правления номинировал на эту должность председатель правления. Вадим Миский отмечает, что вопрос нужно юридически изучить.

В целом судом 19 июня были приняты следующие решения: признано незаконным и отменено решение наблюдательного совета НОТУ от 31 января о прекращении контракта с Зурабом Аласанией досрочно на основании несоответствия должности вследствие недостаточной квалификации; признаны незаконными и отменены процедурные решения наблюдательного совета по внезапному (не в начале заседания) включению в повестку дня вопроса о досрочном прекращении контракта и по анонимному голосованию; признано незаконным и отменено решение наблюдательного совета от 12 февраля об определении 6 мая как даты прекращения трудового договора и о поручении Светлане Остапе вручить Зурабу Аласании сообщение о новой дате прекращения контракта.

Как отмечалось ранее, глава наблюдательного совета Светлана Остапа 4 мая сообщила, что член правления Николай Чернотицкий согласился исполнять обязанности Аласании с 6 мая – даты увольнения Зураба Аласании, и до итогов нового конкурса на пост главы правления, который у «наблюдателя» пока не объявили, ссылаясь на судебные разбирательства. Зураб Аласания с 6 мая взял отпуск по 23 июня (таким образом, согласно законодательству, он формально остался на своей должности), назначив и. о. Николая Чернотицкого.

Напомним, Зураб Аласания является председателем правления НОТУ с 13 апреля 2017 года. Согласно контракту, он должен работать на этой должности четыре года. Решение об увольнении было принято наблюдательным советом после того, как 31 января они заслушали отчет о работе общественной организации при НОТУ, через которую шло донорское финансирование некоторых телепроектов. В отчете говорилось о признаках коррупции. Среди причин увольнения Аласании было указано делегирование ключевых исполнительных функций так называемому директорату (исполнительному директору, его заместителям и директорам департаментов) – параллельной правлению исполнительной структуре во главе с исполнительным директором, который был вторым человеком в компании с большим объемом полномочий, чем у членов правления. За 15 месяцев (с июля 2017 года по октябрь 2018-го) на оплату деятельности дублирующих органов было потрачено более 8 млн гривен. 4 марта, после ликвидации директората и введения новой структуры НОТУ, компанию покинул исполнительный директор Александр Лиев – фигурант ряда скандалов с признаками коррупции.

Фото: НОТУ