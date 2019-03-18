⛔ Концерн РРТ официально подтвердил, что не будет отключать эфирное цифровое ТВ
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⛔ Концерн РРТ официально подтвердил, что не будет отключать эфирное цифровое ТВ

от Telekritika
От Telekritika 22
Главная Новости ⛔ Концерн РРТ официально подтвердил, что не будет отключать эфирное цифровое ТВ

Государственный Концерн РРТ официально подтвердил, что не планирует выключать сеть эфирного цифрового телевидения компании «Зеонбуд».

Концерн РРТ подтверждает, что соответствующее решение было достигнуто 14 марта на встрече в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания.

«Концерн информирует, что прекращение вещания цифровой телевизионной сети ООО «Зеонбуд», запланированное на 18 марта, не состоится, и выражает готовность в скорейшем урегулировании спорных вопросов», – говорится в сообщении, распространенном компанией.

Администрация Госспецсвязи совместно с Концерном РРТ принимает все меры для решения вопросов выхода «из сложной финансовой ситуации, которая, в частности, связана с долгами других компаний перед Концерном». «14 марта состоялась рабочее совещание Межведомственной координационной группы по введению в Украине цифрового телерадиовещания. Участники совещания в составе представителей администрации Госспецсвязи, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Концерна РРТ и ООО «Зеонбуд» обсудили вопросы, связанные с необходимостью урегулирования стоимости телекоммуникационных услуг и установления договорных отношений между Концерном РРТ и ООО «Зеонбуд» для обеспечения цифрового телерадиовещания. Руководители Концерна РРТ и ООО «Зеонбуд» проинформировали присутствующих на совещании о состоянии дел по подготовке к заключению соответствующего договора и относительно проблемных вопросов по согласованию стоимости телекоммуникационных услуг», – отмечает КРРТ.

Госкомпания подтверждает, что причиной возможного отключения наземной цифровой телесети стало отсутствие договора на 2019 год с «Зеонбудом». КРРТ уверяет, что договорные отношения могут быть урегулированы в ближайшее время. «Участники совещания согласились, что диалог между ООО «Зеонбуд» и Концерном РРТ по определению стоимости телекоммуникационных услуг должен быть конструктивным и договорные отношения урегулированы в ближайшее время. Следующее согласительное совещание Межведомственной координационной группы с участием представителей Концерна РРТ и ООО «Зеонбуд» запланировали провести в четверг, 21 марта», – резюмирует КРРТ.

Напомним, компания «Зеонбуд» сообщила, что не имеет долгов перед Концерном РРТ, а анонсированное отключение цифровой сети назвала шантажом. На встрече в Нацсовете 14 марта КРРТ, «Зеонбуд» и Госспецсвязи договорились запустить новый этап переговоров – каждый четверг они будут проводить встречи на территории Госспецсвязи с участием телегрупп.

Как писала «Телекритика», в январе стало известно о том, что КРРТ и «Зеонбуд» не подписали контракт на 2019 год и перешли к переговорному процессу с участием четырех ведущих телегрупп. Экс-гендиректор КРРТ Петр Семерей в январе рассказывал в интервью, что в начале декабря он договорился с нардепом от «Оппоблока» Юрием Мороко, которого называют серым кардиналом «Зеонбуда», о росте оплаты в 1,6 раза – с 10 до 15 млн гривен в месяц до 1 мая и до 18 млн гривен – после 1 мая, но компания отказалась подписать контракт, попросив снизить повышение тарифов до коэффициента 1,4. «Зеонбуд» официально указал на непрозрачность ценообразования. При этом в декабре компания анонсировала, что в этом году повысит тарифы для вещателей на 37%, объяснив это подорожанием услуг КРРТ. Стоимость месяца вещания в сети «Зеонбуда» для телеканалов сегодня составляет 1,5 млн гривен. На время действия аналога действовала скидка 50%. В телегруппе StarLightMedia в конфликте КРРТ и «Зеонбуда» публично стали на сторону провайдера. Общественный вещатель, не дождавшись завершения переговоров между КРРТ и «Зеонбудом», подписал в феврале соглашение с цифровым провайдером по новым ценам.

Фото: pixabay

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