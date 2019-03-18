⛔ Концерн РРТ официально подтвердил, что не будет отключать эфирное цифровое ТВ

Концерн РРТ подтверждает, что соответствующее решение было достигнуто 14 марта на встрече в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания.

«Концерн информирует, что прекращение вещания цифровой телевизионной сети ООО «Зеонбуд», запланированное на 18 марта, не состоится, и выражает готовность в скорейшем урегулировании спорных вопросов», – говорится в сообщении, распространенном компанией.

Администрация Госспецсвязи совместно с Концерном РРТ принимает все меры для решения вопросов выхода «из сложной финансовой ситуации, которая, в частности, связана с долгами других компаний перед Концерном». «14 марта состоялась рабочее совещание Межведомственной координационной группы по введению в Украине цифрового телерадиовещания. Участники совещания в составе представителей администрации Госспецсвязи, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Концерна РРТ и ООО «Зеонбуд» обсудили вопросы, связанные с необходимостью урегулирования стоимости телекоммуникационных услуг и установления договорных отношений между Концерном РРТ и ООО «Зеонбуд» для обеспечения цифрового телерадиовещания. Руководители Концерна РРТ и ООО «Зеонбуд» проинформировали присутствующих на совещании о состоянии дел по подготовке к заключению соответствующего договора и относительно проблемных вопросов по согласованию стоимости телекоммуникационных услуг», – отмечает КРРТ.

Госкомпания подтверждает, что причиной возможного отключения наземной цифровой телесети стало отсутствие договора на 2019 год с «Зеонбудом». КРРТ уверяет, что договорные отношения могут быть урегулированы в ближайшее время. «Участники совещания согласились, что диалог между ООО «Зеонбуд» и Концерном РРТ по определению стоимости телекоммуникационных услуг должен быть конструктивным и договорные отношения урегулированы в ближайшее время. Следующее согласительное совещание Межведомственной координационной группы с участием представителей Концерна РРТ и ООО «Зеонбуд» запланировали провести в четверг, 21 марта», – резюмирует КРРТ.

Напомним, компания «Зеонбуд» сообщила, что не имеет долгов перед Концерном РРТ, а анонсированное отключение цифровой сети назвала шантажом. На встрече в Нацсовете 14 марта КРРТ, «Зеонбуд» и Госспецсвязи договорились запустить новый этап переговоров – каждый четверг они будут проводить встречи на территории Госспецсвязи с участием телегрупп.

Как писала «Телекритика», в январе стало известно о том, что КРРТ и «Зеонбуд» не подписали контракт на 2019 год и перешли к переговорному процессу с участием четырех ведущих телегрупп. Экс-гендиректор КРРТ Петр Семерей в январе рассказывал в интервью, что в начале декабря он договорился с нардепом от «Оппоблока» Юрием Мороко, которого называют серым кардиналом «Зеонбуда», о росте оплаты в 1,6 раза – с 10 до 15 млн гривен в месяц до 1 мая и до 18 млн гривен – после 1 мая, но компания отказалась подписать контракт, попросив снизить повышение тарифов до коэффициента 1,4. «Зеонбуд» официально указал на непрозрачность ценообразования. При этом в декабре компания анонсировала, что в этом году повысит тарифы для вещателей на 37%, объяснив это подорожанием услуг КРРТ. Стоимость месяца вещания в сети «Зеонбуда» для телеканалов сегодня составляет 1,5 млн гривен. На время действия аналога действовала скидка 50%. В телегруппе StarLightMedia в конфликте КРРТ и «Зеонбуда» публично стали на сторону провайдера. Общественный вещатель, не дождавшись завершения переговоров между КРРТ и «Зеонбудом», подписал в феврале соглашение с цифровым провайдером по новым ценам.

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