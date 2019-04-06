▶Юрий Горбунов о предстоящем четвертьфинале «Голосу країни-9»

Уже в это воскресенье пройдет четвертьфинал самого певческого конкурса страны. У каждого тренера останется только лишь 4 участника. В следующий эфир пройдут двое от каждой команды – один вокалист, за которого отдадут украинцы наибольшее количество своих голосов, а второго спасет собственный тренер.

Ведущий проекта «Голос країни» Юрий Горбунов, в комментарии «Сніданку з 1+1» рассказал, что ведущие обычно ни за кого не болеют (об этом не принято говорить), хотя в этом сезоне участники очень сильные. Также он заинтриговал, что зрители увидят, чем закончится флирт Дана Балана и Тины Кароль, и состоится ли долгожданный дуэт.

Помимо участников, на сцену «Голосу країни» также выйдут суперзвезды Тина Кароль, Сергей Бабкин, ALEKSEEV и группа MOZGI, которые представят свои хиты.

Напомним, команду Потапа будут представлять Арсений Журавель, Богдана Ренк, Карина Арсентьева и Виктория Ягич. Из команды MONATIK мы увидим Андрея Карпова, Викторию Олейник, Алина Подлужную и братьев Таранцевых. Тина Кароль готовилась к эфиру с Андреем Хайатом, Ксенией Бахчаловой, Никой Тупилко и Дэвидом Аксельродом. Из команды Дана Балана на сцену «Голосу країни-9» выйдут Вячеслав Кретов, Оксана Муха, Рафи Хейтам и Екатерина Бегу.

Кто из участников выстоит и пройдет в полуфинал, смотрите на «1+1» в это воскресенье в 21:00.

Также, предлагаем к прочтению интервью с совладелицей MOZGI GROUP Ириной Горовой, которая выдала «Телекритике» эксклюзивные подробности трансформации группы компаний.

Фото: пресс-служба 1+1