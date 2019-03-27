👉🧠Все, что нужно знать о трансформации MOZGI GROUP

Что за шесть компаний вошли в MOZGI GROUP? Во-первых, это продюсерский центр и первая компания, созданная Ириной Горовой и Потапом еще в 2010 году, – MOZGI Entertainment. Также в группу вошел MOZGI Production, занимающийся съемками видеоклипов и рекламы. В MOZGI Studio пишутся все треки и альбомы, озвучиваются фильмы и реклама. MOZGI Shop занимается производством и онлайн-продажей мерчендайзинга. Также недавно к MOZGI GROUP присоединилась компания по организации мероприятий MOZGI Event и креативное и брендинговое агентство MOZGI Ideas. Несмотря на масштабы, в команде MOZGI GROUP 60 человек. По словам Ирины Горовой, MOZGI GROUP – одна из немногих компаний на рынке, которой удалось превратить шоу-бизнес в настоящий бизнес.

О первых шагах на пути к трансформации

На протяжении 8 лет мы бурно развивались: заполняли ниши в украинском шоу-бизнесе и открывали новые направления. Как правило, для корректного распределения ресурсов, оптимизации внутренних процессов и повышения эффективности в больших группах компаний определяется главенствующая и управляющая, которая объединяет СЕО и бэк-офис. Процесс реструктуризации занял больше года. Мы задумались об этом еще в октябре 2017-го: совместно с сотрудниками начали продумывать стратегию того, как перестроить все процессы без потери качества. Ведь ребрендинг – это не только внешняя трансформация, но и глубокий внутренний процесс. Новую схему должна была понять и принять для себя вся команда. Мы до сих пор корректируем многие моменты, но уже на завершающем этапе.

Знаменательным для нас стал март 2019 года: мы обновили айдентику бренда и запустили новые сайты MOZGI GROUP и MOZGI Entertainment. По сути, это «переодевание» стало завершающим этапом длительной внутренней работы и переосмысления нашей компании.

С кого брали пример?

Не скрою, что мы ходили на лекции и семинары, советовались с бизнесменами, чьи компании проходили все этапы – начиная с нуля, заканчивая построением большого дела. Но мы не пошли по пути какой-то конкретной компании. На мировом рынке меня впечатляет пример Amazon. Об истории успеха этой компании я была наслышана от своего родного брата, который там работает. А во время поездки в Сиэтл побывала в главном офисе Amazon и детальнее изучила этапы становления компании, ее принципы, построение внутренних процессов. Изначально это вообще была история гаражной продажи товаров, а за 20 лет она выросла в великую компанию. Впечатляет, когда видишь их первый офис – небольшое здание высотой в несколько этажей, – и понимаешь, что сейчас Amazon владеет примерно 70% недвижимости Сиэтла. В такие моменты приходит осознание того, что нет ничего невозможного. Мы как лидеры ставим себе далеко идущие цели, пусть и кажущиеся фантастическими!

Об автономности компаний, входящих в MOZGI GROUP

Все единицы, входящие в MOZGI GROUP, скорее, полуавтономны. Наш главный принцип Open The MOZGI говорит о том, что никогда нельзя останавливаться на достигнутом – нужно ставить флажок и идти дальше. И я хочу, чтобы наших флажков на вершинах было как можно больше. В идеале мы стремимся к тому, чтобы каждая единица пришла к самообеспечению и стала автономией на рынке».

Думаю, после трансформации MOZGI GROUP станет более структурной и обретет громкий голос уже за рамками сферы шоу-бизнеса.

Это первая компания в украинском шоу-бизнесе, работающая по всем правилам бизнеса. Ведь в представлении многих шоу-бизнес ограничивается заказом концертов, мы же пошли дальше и захватили сопутствующие сферы: не просто «продаем» артистов, а создаем креатив, занимаемся видеосъемкой, пишем треки, разрабатываем мерч, делаем туры и организуем мероприятия. В свое время мы убрали аутсорсинг и построили компанию со спектром услуг в 360 градусов. По сути, мы выросли из компании, которая обслуживает себя, в большой бизнес. Думаю, после трансформации MOZGI GROUP станет более структурной и обретет громкий голос уже за рамками сферы шоу-бизнеса. Мы готовы конкурировать и с креативными студиями, и с видеопродакшенами, и с ивент-агентствами.

О ролях Горовой и Потапа в обновленной MOZGI GROUP

Трансформация была вызвана стремлением разгрузить себя для долгосрочных идей и стратегических решений. Компания изначально была семейной, и мы оба участвовали абсолютно во всех процессах: Потап – преимущественно в творческих, я – в финансовых и маркетинговых. Шли вперед, не останавливаясь, росли и развивались, и в какой-то момент поняли, что нагрузка настолько увеличилась, что мы перестали уходить в отпуск и стали реже видеть детей. Это и подтолкнуло к идее перераспределения ответственности, к переосмыслению взаимоотношений внутри команды, а в конечном итоге – к ребрендингу. Мы как никто другой знаем компанию с самого маленького звука и понимаем, как правильно вести ее дальше.

Во сколько обойдется сотрудничество артиста и MOZGI Entertainment?

Назвать конкретную усредненную сумму невозможно, потому что это индивидуальная история, зависящая от артиста. Разбег цен большой. Мы открыты для представителей разных жанров и направлений, абсолютно разного финансового уровня. Есть артисты, которые настолько восхищают, что ты готов работать практически бесплатно. Главный принцип – работаем с теми, кто нас зажигает.

Есть ли у MOZGI GROUP артисты в черном списке?

Это как спросить у производителя, готов ли он не ставить свой товар на полку просто потому, что ему не нравится тот или иной супермаркет. Местечковая история. Мы не делим творчество на черное и белое. Нравится – не нравится, товар нужно уметь продавать на любой полке.

Знаю точно, что ни одна схема не будет работать без любви к артисту и вкладывания в него души! Учитывая рост количества компаний внутри MOZGI GROUP и скорость нашего движения, артистов в MOZGI Entertainment будет становиться больше, а качество при этом расти.

Чего не хватает украинскому шоу-бизнесу?

«Украинскому шоу-бизнесу катастрофически не хватает специалистов! В нашей стране уже научились продвигать продукты питания, разные товары и услуги, но мало кто знает, как правильно «продавать» артистов. В шоу-бизнесе очень мало профессиональных менеджеров, пиарщиков, маркетологов... Это повод задуматься об открытии в группе компаний еще одного направления бизнеса – образовательного. И мы уже двигаемся в этом направлении. (Улыбается.)