🎤⭐Вторые нокауты: Дан Балан против всех

Еще неделю назад нокауты открывали команды Монатика и Потапа, и лишь частично зрители застали начало выступлений вокалистов команды Дана Балана. Напомню, что из 19 вокалистов, принимавших участие в первых нокаутах, только 8 удалось попасть в следующий этап. Несмотря на то, что правила те же – тренеры должны за этап нокаутов оставить в своих командах только по 4 участника – пользователи в сети все же не успевают констатировать несогласие с выбором тренеров. И если в первых нокаутах свое недовольство высказывали только зрители, то на вторых с некоторыми решениями Дана и Тины не были согласны даже остальные тренеры.

Давайте же разберемся, кто остался после вторых нокаутов и как выглядят команды тренеров перед прямыми эфирами.

Команда Дана Балана

Продолжила песенный конкурс «Голос країни» команда Дана Балана. Напомню, в первом нокауте в первое кресло сел боксер Вячеслав Кретов, во второе – львовянка Оксана Муха, а четвертое занял одессит Владимир Зайончковский, который своим выступлением заставил танцевать саму Тину Кароль. Продолжила борьбу за право петь в прямых эфирах Екатерина Бегу. Девушка остановила свой выбор на песне Земфиры «Маечки» и посвятила она ее Дану Балану. Судьи достаточно скептично отнеслись к началу исполнения песни, заверив зрителей в том, что Катя просто волновалась. Потап посоветовал Дану дать Бегу третье место и оставить девушку в проекте. Балан же с таким предложением не согласился, дескать, он считает Екатерину настоящим артистом и поэтому садит девушку на первое место из четырех.

Следующим на сцену вышел репетитор английского языка из Анголы Пресиндо Енрикеш Жоао, который сходу признался, что мечтает о прямых эфирах и собирается в них оказаться. Артист выбрал песню I'm yours, заставил весь зал танцевать, но сердце Дана не тронул. Монатик сказал, что после таких выступлений хочется жить, добавив, что номер был «роскошным». Дан же в свою очередь снова сказал, теперь Енрикешу, что он «настоящий артист», но при этом так и не дал место в своей команде.

Далее на конкурсе – Александр Мороз с песней Who is it, которого ранее на «Голосі» назвали реинкарнацией Майкла Джексона. Но, несмотря на отличное выступление, которое отметили также другие тренеры, по решению Дана, Мороз покидает проект. «Это для меня шок!» – призналась Тина Кароль.

Следующий на сцене – Гиорги Дарахвелидзе с песней «Океана Эльзы» – «Сьюзи». После окончания выступления Тина Кароль взяла слово первой и сказала, что Гиорги молодец, но она бы не дала ему место в команде Дана. Кажется, остальные тренеры были солидарны с украинской певицей, но Дан решил иначе – посадил грузинского певца на четвертое кресло и попрощался с журналистом Владимиром Зайончковским.

Продолжает конкурс девушка-гуцулка Марина Фижделюк, которая решила изменить свой традиционный стиль пения, исполнив песню Anywhere. Как заявили тренера сразу после выступления, именно Марина за время «Голосу» стала любимицей публики и поэтому обязана остаться в проекте. Дан выслушал мнение коллег и попрощался с Фижделюк, что стало настоящим потрясением, как для зрителей, так и для судей, и даже для ведущих. Катя Осадчая сказала, что такое массовое, беспощадное прощание с участниками видит на проекте впервые за 9 лет.

Пришла очередь выступления последнего участника из команды Балана – Рафи Хейтама. Парень из Омана исполнил песню Dudu, заставив всех тренеров и зрителей танцевать. По решению Дана, Рафи остается на проекте, а вот Гиорги Дарахвелидзе покидает проект.

Команда Тины Кароль

Первым представлять команду Тины Кароль вышел Андрей Хайат с украинской народной песней «Летить галка через балку». Как отметил Монатик, Андрей – настоящий артист и достоин остаться в проекте. Тина практически без колебаний назвала Хайата «героем нашего времени» и отдала вокалисту первое место в команде.

Сразу после Хайата на сцену вышла слабовидящая вокалистка из Одессы Ксения Бахчалова. Исполнив песню Hijo de la Luna, Ксения заставила плакать Монатика. После такого Тина заверила, что гордится тем, что имеет такую вокалистку в команде и отдала Ксении первое место, пересадив Хайата на второй стул.

Следующая на сцене – «душа команды» Тины Кароль и самая старшая участница на проекте в этом году Лидия Горошко. Для нокаутов Лидия выбрала песню «Тече вода» и заставила тренеров танцевать, но Тина все же решила распрощаться с народной певицей.

Однораленко Даниил из команды Тины Кароль вышел на сцену «Голоса» с песней Don't stop the music. Выступление артиста, плененного шармом Тины, тренер прокомментировала так: «Если бы я была моложе, я бы влюбилась в тебя». Тина Кароль отдала Даниилу третье кресло.

Одним из самых сильных участников в команде Тины уже какой эфир становится Leon Voci – квартет из Львова. Тина не раз подчеркивала, что ни в коем случае не расстанется с парнями, так как видит в них огромный потенциал. На нокауты парни пришли с хитом Александра Пономарева «З ранку до ночі». Тренеры сошлись во мнении, что исполнение известной песни превратилось в настоящих «музыкальный кайф». Несмотря на то, что Потап советовал Тине отдать Leon Voci второе место, Тина дала квартету третье, пересадив Даниила Однораленко на четвертое.

Следующим на сцене выступает Артем Лиска с песней Hotline bling. Горячее исполнение и баритон парня заставляют тренеров снова танцевать, в этот раз в страстном танце Дан укусил Тину за плечо, и та вскрикнув, пообещала, кокетничая, больше не приближаться к сопернику. Шутки шутками, но Тина отдала Артему четвертое место, попрощавшись с Даниилом.

Дэвид Аксельрод выбрал лирическую композицию Writings on the wall. После выступления артиста Дан признался, что на месте Тины отдал бы Дэвиду первое место. «Да», – решила Тина, назвала певца «вокальным украшением страны» и отдала ему первое место. Артем Лиска покинул «Голос».

Дальше на сцене мини-Тина – Дарья Храмова. Выступление девушки, исполнившей песню Dangerous woman, настолько поразило тренеров и зрителей, что оставшиеся вокалисты принялись переживать за свои места в команде. Но Тина удивила всех. Тренер сказала, что в вокале Дарьи были нюансы, из-за которых она не готова дать кресло Храмовой и попрощаться с квартетом Leon Voci, которые находились на четвертом месте. Решение Тины поразило всех тренеров. Девушка перед уходом пожелала Андрею Хайату победы.

Закрывала выступление команды Тины Кароль официантка и администратор ресторана Ника Тупилко с песней «Вахтерам» группы «Бумбокс». «Знаю, что у тебя нет другой сцены, кроме этой, – сказала Тина Кароль. – Не хочу, чтобы ты опять готовила бургеры, ты идешь со мной в прямые эфиры!» Соответственно, квартет Leon Voc покинул «Голос».

Теперь перейдем к итогам. В команде Дана после нокаутов остались: Екатерина Бегу, Рафи Хейтам, Вячеслав Кретов и Оксана Муха. У Тины: Ника Тупилко, Дэвид Аксельрод, Ксения Бахчалова и Андрей Хайат.