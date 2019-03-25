▶⭐Потап vs Монатик: на «Голосі країни» стартовали нокауты

Звездные тренеры обещали, что чем ближе финал, тем горячее будет на проекте. И, кажется, они не преувеличивали. К примеру, во вчерашнем эфире Монатику впервые за весь проект разрешили изменить правила, выбрав самостоятельно участника, который будет вынужден покинуть «Голос країни». Да и сами вокалисты не раз подчеркивали во время вчерашнего эфира, что нокауты оказались самым стрессовыми этапом конкурса для каждого. Почему переживали и кто прошел в следующий этап – давайте разберемся.

Команда Монатика

Вокальные нокауты начала команда Монатика, и первой на сцену «Голосу» вышла Дарья Телитченко, которая исполнила The Greatest Showman «This is me». Несмотря на то, что вокалистка явно волновалась, к концу выступления ей все же удалось убрать неуверенность из голоса и вытянуть песню на полную. Судьи единогласно сошлись на том, что Дарья в «Голосі» выросла как артист, сама же певица призналась, что помимо этого она приобрела уверенность в себе.

Следующим на сцену вышел Андрей Карпов с хитом Александра Пономарева — «Зіронька». Талантливый часовщик представил современную вариацию известной композиции, прошел в следующий тур и сел на первый стул.

Далее бороться за свое место в команде Монатикa вышла Магдалена Паскарь. Девушка поразила чувственным исполнением песни группы «Один в каное» — «У мене немає дому». Но, несмотря на то, что исполнение песни вызвало слезы у самой Тины Кароль, Монатик решил, что прямые эфиры девушке все же комфортней будет слушать, а не участвовать в них. Так что Магдалена Паскарь была вынуждена покинуть проект.

Владиславу и Роману Таранцовым повезло больше, они приятно поразили наставника своим выступлением и сели на второй стул в команде Монатика.

Третий и предпоследний стул достался Анне Волобуевой, которая выступила с песней «МачетеЕ» — «Крепче меня держи». Согласно правилам, заняв кресло, Анна подвинула Дарью Телитченко, ранее занимавшую это место, поэтому Даша оказалась в зоне риска.

Следующей за место в прямых эфирах вышла бороться «космическая» певица Алина Подлужная. Девушка исполнила хит группы Hurts «Wonderfull life». После чего, по решению Монатика, заняла четвертый стул, и Дарья Телитченко была вынуждена покинуть проект.

На сцену «Голосу країни» вышел Андрей Хорисенко с лирической песней Maroon 5 «She will be loved». К сожалению, Андрей покинул шоу.

На вокальный ринг вышла татарская исполнительница Гульназ Хасанова, которую Монатик спас после боев. Энергичная певица исполнила хит John Lennon «Imagine», но, к сожалению, не прошла в прямые эфиры.

Последней из команды Монатика выступила Виктория Олейник, которая спела песню ТНМК «Зроби мені хіп-хоп» на своеобразный, скажем так, лад. Выступление Вики оказалось настолько ярким, что Монатик буквально призывал зал подтанцовывать исполнительнице. После ее выступления и настал тот момент, когда звездный тренер решил обратиться к продюсерам проекта с просьбой поменять правила, так как Монатик не хотел прощаться с Алиной Подлужной, которая сидела на 4-м кресле в команде тренера. В результате представитель мирового формата, который находился за кулисами проекта, разрешил Монтатику раз за сезон изменить правила и выбрать любого участника из команды, на место которого сядет Виктория Олейник. Монатик выбрал певицу из церковного хора Анну Волобуеву. Анна покинула проект.

Команда Потапа

Для команды Потапа нокауты прошли не так эмоционально, как у Монатика. Первой на сцену «Голосу країни» вышла Виктория Ягич с песней Marilyn Manson «Sweet dreams». Женщина поразила своим выступлением и заняла первый стул.

Следующей вышла на сцену Наталья Повстяна с песней LOBODA «Облиш». Девушка села на второй стул.

Третий стул заняла Роксолана Сирота, которая исполнила песню Kylie Minogue «In your eyes».

Следующим на вокальный ринг вышел талант из народа – работник завода Ярослав Кошельник, он сел на четвертый стул.

Но недолго Ярославу удалось просидеть в кресле в команде Потапа. Звездный тренер посадил следующую участницу Богдану Ренк на второе кресло, подвинув с него Наталью Повстяну.

Дальше за место в прямых эфирах поборолась Марина Круть с песней легендарной группы Queen «Bohemian Rhapsody». Так чувственно,под бандуру эта композиция еще не звучала – решили тренеры и отдали девушке третий стул. Таким образом, шоу покинула Роксолана Сирота, которая занимала его ранее.

Свое романтическое выступление подарил зрителям Арсений Журавель с песней Сhris De Burgh «Lady in red». Парень сел на второй стул, соответственно, шоу покинула Наталья Повстяна.

«Шпилясті кобзарі», экс-члены команды Тины Кароль, поразили своей версией композиции Андрея Кузьменко — «Шампанскі очі». Потап решил оставить ребят в своей команде, попрощавшись с Мариной Круть.

Последней из команды Потапа на сцену «Голосу» вышла Карина Арсентьева со сверхсложной, по мнению тренеров, песней The Fifth Element «Il Dolce Suono». Девушка заняла первое место, а «Шпилясті кобзарі», соответственно, покинули проект.

Команда Дана Балана

В первом нокауте авторы «Голос країни» решили забежать наперед и показали выступления двух участников из команды Дана Балана – Владимира Зайончковского и Оксаны Мухи. Оба исполнителя заняли первое и второе кресла в команде Дана, но сумеют ли они усидеть на них – станет ясно уже во втором нокауте (31 марта), где за право участия в прямых эфирах будут соревноваться команды Дана и Тины Кароль.

Заглавное фото: «1+1»