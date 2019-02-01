🐴⭐Дан Балан: темная лошадка вокального шоу страны

Дан Балан, один из звездных тренеров «Голосу країни», поделился с «Телекритикой» своими впечатлениями от проекта и коллег по сцене. Для международного артиста участие в подобных конкурсах – новый опыт и, по словам Дана, ему очень нравится принимать участие в вокальном шоу страны. Певец не рассматривает проект как возможность победить, а, скорее, как шанс набраться опыта и стать частью истории «Голосу країни».

«У меня есть опыт в продюсировании шоу для детей. Моя мама, Людмила Балан, ведущая, и я продюсировал, наверное, все ее шоу. Я проводил кастинги участников, создавал группы, и это мне очень помогает сейчас в работе над «Голосом країни». Признаюсь, для меня победа в проекте – это не самое главное. Мне очень важно выступить в «Голосі країни», стать частью этого проекта, тем самым открыть в себе другую сторону, набраться нового опыта. И самое важное – всегда, когда я смотрел такие шоу, понимал, что я могу дать участникам что-то свое. Что именно? Следите за новым сезоном и вы узнаете», – интригует новый тренер шоу.

Признаюсь, для меня победа в проекте – это не самое главное. Мне очень важно выступить в «Голосі країни», стать частью этого проекта, тем самым открыть в себе другую сторону, набраться нового опыта.

Певец также рассказал, что партнеры по проекту MONATIK, Тина Кароль, Потап очень радушные, и приняли его, новичка, очень тепло. В отличие от зарубежного «Голоса», здесь царят дружба, шутки и позитивный настрой.

«Они как чувствуют, что я в таком большом проекте впервые, поэтому часто помогают и подсказывают. Я даже успел почувствовать себя ребенком, за которым ухаживают родители. (Смеется.) Еще не стоит забывать, что я не очень хорошо владею украинским языком, к сожалению. Поэтому будьте уверены, если Потап говорит шутку и весь зал смеется, а я нет – шутка скорее всего надо мной, просто я ее не понял (смеется)». Тренер также не скрывает своей особой симпатии к Тине Кароль, с которой он познакомился только в этом году за кулисами проекта: «Мне кажется, она просто создана для того, чтобы дарить людям тепло, искренность и мотивацию».



Конечно же, Дан поделился своей тренерской стратегией и ожиданиями от участников. Главное, по его словам, индивидуальный подход к каждому и понимание того, что все мы уникальны. «В этом сезоне самые сильные участники, насколько я сравнил по предыдущим годам «Голосу країни, – говорит Дан. – Поэтому, как вы видели по эфирам, мы достаточно быстро набираем команды. Так что предсказываю очень сильную конкуренцию ближе к финалу, даже уверен, что из некоторых исполнителей выйдут самые настоящие звезды».

Меня должно зацепить. Вот зацепило хоть чем-то, какой-то искоркой. Есть? Я жму на кнопку.

Ну что ж, два слепых прослушивания «Голосу країни» позади, а Дан Балан не спешит набирать свою команду. Артист пояснил, что его сложно зацепить: «Вот зацепило хоть чем-то, какой-то искоркой. Есть? Я жму на кнопку. Второе, что очень важно для меня, – это технический голос. Его я могу определить буквально с первых секунд песни. Есть? Тогда ты в моей команде. Я уверен, что у всех тренеров выбор участников работает где-то также, так что в этом я не оригинален. Но все же стоит признать, каждый профессиональный певец чувствует музыку по-своему».

Напомним, все о новом сезоне «Голосу країни» вы можете узнать из нашего материала. Следующий этап слепых прослушиваний уже в это воскресенье, 3 февраля, в 21:00.

Заглавное фото: Анна Федорук